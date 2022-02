Basel will sich an der Elfenbeinküste sozial engagieren

Elfenbeinküste Soziales Engagement statt wirtschaftliche Interessen: Die neue Städtepartnerschaft von Basel Der Kanton Basel-Stadt engagiert sich an der Elfenbeinküste sozial und will mit verschiedenen Projekten vor Ort helfen. Nun läuft die Suche nach weiteren Partnerstädten zur Unterstützung von Flüchtlingen und den Roma. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Jürg Utzinger vom Swiss THP im Einsatz in Abidjan zVg

20 Jahre: So lange pflegt der Kanton Basel-Stadt bereits eine Partnerschaft mit dem US-Bundesstaat Massachusetts. Bekannt ist das kaum. Ins öffentliche Bewusstsein rückte in den vergangenen Jahren dagegen die Städtepartnerschaft mit der chinesischen Metropole Schanghai – und das in erster Linie negativ. 2014 gingen chinesische Sicherheitsleute bei einem Fest auf dem Münsterplatz rabiat gegen Tibet-Demonstranten vor. Und mit Blick auf die systematische Unterdrückung der Uiguren in China wurden vergangenes Jahr Forderungen laut, die Städtepartnerschaft mit Schanghai zu kündigen.

Nun wird eine neue Städtepartnerschaft konkreter. Und anders als bei den bisherigen Kooperationen stehen dieses Mal nicht wirtschaftliche oder wissenschaftliche Interessen im Vordergrund. Bei der Partnerschaft mit der Stadt Abidjan an der Elfenbeinküste steht das soziale Engagement des Kantons an oberster Stelle. Die Idee: Zusammen werden Projekte definiert und Basel-Stadt unterstützt diese finanziell aber auch mit Know-how.

Das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Elfenbeinküste

Aufgebracht hat die Idee vor sechs Jahren der ehemalige Grüne Grossrat Thomas Grossenbacher. Nachdem sein Vorstoss im Parlament überwiesen wurde, machte sich der Kanton auf die Suche nach passenden Städten. Abidjan bot sich an, weil dort das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) und die Schweizerische Friedensstiftung swisspeace bereits aktiv sind. «Mein Herz schlägt seit 25 Jahren auch in Abidjan», sagt Jürg Utzinger, Direktor des Swiss TPH, der selber lange vor Ort geforscht hat. Die Schweiz hat an der Elfenbeinküste 1951 ein Forschungszentrum aufgebaut.

«Wir haben also eine Basis, die mehr als 70 Jahre zurückgeht.»

Abidjan ist mit knapp fünf Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern die mit Abstand grösste Stadt der Elfenbeinküste. Die ehemalige Hauptstadt bildet bis heute das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. «Abidjan hat ein riesiges Potenzial», sagt Utzinger. Im Juni 2021 war eine kleine Basler Delegation vor Ort und lotete mit dem Bürgermeister der Gemeinde Yopougon und seinem Team mögliche Projekte aus. Yopougon ist die bevölkerungsreichste und am schnellsten wachsende Gemeinde der Stadt mit rund zwei Millionen Menschen. Auch die grössten Slums des Landes befinden sich dort.

Gegen Ende des vergangenes Jahres wurden die ersten beiden kleineren Projekte lanciert: Einerseits widmet sich swisspeace dem Thema Unternehmensverantwortung: «Wir wollen ausloten, wie der soziale Nutzen der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung in Abidjan für die Bevölkerung in Yopougon erhöht werden kann», sagt Direktor Laurent Goetschel. Gleichzeitig unterstützte der Kanton den Auf- und Ausbau einer lokalen Schule.

Diese Schule an der Elfenbeinküste wurde mit Geld aus Basel verbessert. zVg

Gesucht sind eine Partnerstadt in Jordanien und Rumänien

Insgesamt 700’000 Franken hat die Basler Regierung für die ersten vier Jahre der Städtepartnerschaft budgetiert. Ein Grossteil des Geldes soll in das nächste grosse Projekt fliessen, ein neues Gesundheitszentrum für rund 20’000 Personen. «Ein solches Projekt kann nur klappen, wenn beide Seiten auf Augenhöhe zusammenarbeiten und etwas beisteuern. Durch unsere langjährigen Forschungspartnerschaften in der Elfenbeinküste, können wir nun solche Projekte fachkundig unterstützen und begleiten und dabei Dinge lernen die auch für das Schweizerische Gesundheitssystem einen Nutzen generiert», sagt Utzinger. Mittel- bis längerfristig sollen die Kosten mit einem privaten-öffentlichen Partnerschaftsmodell finanziert werden, also auch vermehrt mit dem Engagement der Privatwirtschaft.

In den kommenden Jahren will der Kanton Basel-Stadt noch zwei weitere Städtepartnerschaften mit sozialem Engagement eingehen. Einerseits will er beim Thema Flüchtlinge mithelfen. Im Fokus steht dabei eine Stadt in Jordanien. Im Zusammenhang mit dem Bettelverbot hatte der Kanton vergangenes Jahr auch angekündigt, in Rumänien ein Hilfsprojekt für die Roma zu unterstützen.

