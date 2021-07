Elsass Street-Art von dreissig Künstlern in französischer Festungsstadt In den Mauern der Festungsstadt Neuf-Brisach befindet sich ein Museum mit Street-Art-Werken aus ganz Europa, den USA, Brasilien und Mexiko. Besucherinnen und Besucher können zudem beim Entstehen der Werke zusehen. Alexandra von Ascheraden 22.07.2021, 05.00 Uhr

Das Mausa Vauban lässt einen in eine andere Welt abtauchen. Bild: Lea Meister (3. April 2019)

Die fast uneinnehmbaren Festungen seines Baumeisters Vauban liess sich Louis XIV Unsummen kosten. Die zwölf besterhaltenen stehen längst auf der Unesco-Weltkulturerbe-Liste. Das Prachtstück sind die perfekt erhaltenen sternförmigen Befestigungen von Neuf-Brisach im Elsass. Schon der gut erläuterte Rundgang zu Vaubans Baukunst entlang der Mauern lohnt den Ausflug von Basel ins Elsass. Wer den Weg auf sich nimmt, sollte trotzdem unbedingt auch das Street-Art-Museum besuchen, das sich im Inneren der Festungsmauern angesiedelt hat.

Als Clémentine Lemaître, Co-Direktorin des Museums, erstmals von diesen Kasematten hörte, horchte sie auf. «Ich war zusammen mit Stanislas Belhomme auf der Suche nach einem geeigneten Standort für ein Street-Art-Museum. So viel ungenutzte und dazu noch überdachte Wandfläche – das schien ideal.» Und Touristen bekämen noch einen zusätzlichen Grund, nach Neuf-Brisach zu reisen. Das leuchtete auch der Stadt schnell ein, und die beiden durften loslegen.

Künstler geben sich die Klinke in die Hand

Diesen Juli feiert ihr Museum «Mausa» (ein Akronym aus Musée d`art urbain et Street Art) bereits das dreijährige Bestehen. «Legale» Mauern für Street-Art-Künstler gibt es längst in vielen Städten. Auch Basel hat zahlreiche, darunter die Mauern entlang des Schlachthofs oder die Schwarzwaldbrücke. Vielerorts haben sie einen festen Platz im Tourismusmarketing bekommen. Auch Galerien haben die Street-Art längst entdeckt. Spezialisierte Museen aber gibt es nur eine Handvoll in Europa.

Das besondere am Mausa: Alle paar Wochen wird ein bekannter Künstler eingeladen, der einen der Räume oder ein Stück Wand in den Kasematten gestaltet. «Wir teilen nicht einfach irgendein Stück Wand zu – das Ganze soll immersiv sein. Die Künstler wählen den idealen Ort selbst. Und wenn es ein ganzer Raum sein muss – warum nicht, solange wir noch den Platz haben?», so Lemaître.

Detailaufnahme des Raums, den der Belgier Denis Meyers gestaltet hat. Bild: Lea Meister (3. April 2019)

Der Belgier Denis Meyers hat beispielsweise einen riesigen Raum komplett mit seinen typischen rhythmischen Schriften und Köpfen bemalt und unterstreicht die Wirkung mit Schwarzlicht. Der Brasilianer Cranio hat seine blauen Amazonas-Ureinwohner, die auf seine spezielle humorvolle Weise zum Nachdenken über die destruktiven Aspekte der Konsumgesellschaft anregen, ebenfalls über einen ganzen Raum verteilt und zudem überall Pfeile in die Wand gerammt.

Die blauen Amazonas-Ureinwohner des Brasilianers Cranio. Bild: Lea Meister (3. April 2019)

Der Franzose Seth hat zwei grosse Wände mit Rundbogen mit seinem immer wiederkehrenden Thema gestaltet – Kindern, die in unserer fantasielosen, konsumorientierten Welt verloren scheinen.

Die verlorenen Kinder des französischen Künstlers Seth. Lea Meister (3. April 2019)

Auch der Basler Bustart war schon hier:

Ein Kunstwerk von Bustart. Bild: Lea Meister (3. April 2019)

Bustarts «Büro-Ecke» im Mausa Vauban. Bild: Lea Meister (3. April 2019)

Bustarts Mickey-Mouse-Installation im Mausa Vauban. Bild: Lea Meister (3. April 2019)

Lockdown überbrücken

Während der monatelangen Corona-Zwangsschliessung lag das Schaffen brach. Die Hände in den Schoss legen wollten und konnten Lemaître und Belhomme nicht. Sie luden Künstler ein, zusammen mit Schülern vor Ort zu arbeiten. In Frankreich blieben die Schulen ja auch im Lockdown weitgehend geöffnet. Schulklassen, die in den Museumsräumen Workshops belegen, hatten sich von Anfang an im Museum fast die Klinke in die Hand gegeben. Die Kontakte waren also vorhanden. So konnten Belhomme und Lemaître trotz Lockdowns Künstler für Projekte mit den Schülern gewinnen. So entstanden unter anderem gemeinsam gestaltete Altglascontainer. Ador hat nebenbei auch noch eine Stadionmauer in Biesheim gestaltet.

Die grauen Männer

Im Herbst luden die beiden Museumsmacher dann den Spanier Isaac Cordal ein, der eine sehr spezielle Art von Urban Art betreibt: Er inszeniert gesellschaftskritische Szenen im Miniaturformat im öffentlichen Raum.

Wichtigstes Element sind dabei stets leicht verloren, gar desillusioniert und völlig austauschbar wirkende Männer in mausgrauen Anzügen, die Cordal aus Beton giesst. Er lässt sie stoisch-resigniert in einer Pfütze stehen oder sinnend ein Grasbüschel betrachten, das aus einer Ritze im Beton wächst und aus der Winzlingsperspektive der Figur gigantisch wirkt. All das fotografiert er aus der passenden Perspektive, um es dann wieder abzubauen. Aus aktuellem Anlass tragen manche der Figuren, die er für aufmerksame Museumsbesucher gut versteckt im Museum hinterlassen hat, Maske.

Beton als Wirken gegen die Natur

Lemaître bringt Cordals Botschaft so auf den Punkt: «Er nutzt Beton als Material, weil Beton der Ausdruck des Wirkens des Menschen gegen die Natur ist. Viele der Künstler haben eine Botschaft, die sie mit ihren Werken transportieren wollen, und sind auch sozial sehr engagiert. Wir bieten den Rahmen dafür.» Isaac Cordal erinnert sich gern an den Aufenthalt im Elsass:

«Die französischen Coronabeschränkungen waren streng, und es war nicht einfach, meine Werke trotzdem in der Stadt umzusetzen, aber wir haben es geschafft. Ich hatte eine wirklich gute Zeit dort. Projekt und Ort sind äusserst spannend.»

Besonderer Ort zum Sprayen

Auch Pure Evil, ein Street-Artist aus London, war schon im Mausa Vauban. Bild: Lea Meister (3. April 2019)

«Es ist ein lebendes Museum, das sich ständig in Veränderung befindet», so erzählt die Co-Direktorin, «im Moment können wir die Werke von dreissig Künstlern zeigen. Und noch haben wir reichlich freie Wände und Decken für weitere.»

Probleme, Künstler zur Reise ins Elsass zu motivieren, hat sie nicht. «Die sehen auf unserer Website, wer schon hier war, oder kennen uns sowieso schon, weil ja viele eng miteinander im Austausch stehen. Sie sind alle gern bereit, zu kommen. Die bekannten Street-Art-Künstler waren meist schon überall sprayen – aber in einer Kasematte dann doch noch nie. Altes, bröckeliges Mauerwerk zu bemalen, wie es bei unseren historischen Mauern eben der Fall ist, und mit dem vorhandenen Untergrund zu interagieren, sind sie alle gewohnt, sie interagieren damit. Was sie suchen, sind besondere Orte.»

Der Blick auf drei verschiedene Räume mit Kunstwerken von Seth und Rafael Sliks. Bild: Lea Meister (3. April 2019)

Lemaître sieht eine wichtige Aufgabe des Museums darin, den Austausch zu fördern und zu inspirieren. «Es ist immer wieder toll, wenn die Leute, die unser Museum besucht haben, später berichten, dass sie wieder zu malen begonnen haben oder ihre Umgebung jetzt anders anschauen. Wir bekommen so viel positives Feedback. Das motiviert uns sehr.»

Unter den Museumsbesuchern sind zahlreiche Familien und in «normalen» Zeiten sehr viele Schulklassen. Fast die Hälfte der Museumsbesucherinnen und -besucher stammt wegen der grenznahen Lage aus Deutschland.

«Schweizerinnen und Schweizer machen allerdings nur knapp zehn Prozent aus. Die haben uns irgendwie noch nicht entdeckt»,

räumt Lemaître ein. Das kann sich jetzt ändern.

Musée des arts urbains et street art in Neuf Brisach www.mausa.fr, www.facebook.com/mausavauban/