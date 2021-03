Elsass Vergessene Bauten von Le Corbusier werden neu entdeckt Die beiden Nutzbauten vom Schweizer Architekten Le Corbusier an der Kembser Schleuse liegen seit Jahren brach. Nun erhalten sie neues Leben eingehaucht. Alexandra von Ascheraden 23.03.2021, 05.00 Uhr

Wenige Kilometer von Basel entfernt liegt an einem Kanal ein fast vergessenes Juwel der modernen Architektur. An der Schleuse zwischen Kembs und Niffer stehen gleich zwei Gebäude des berühmten Schweizer Architekten Le Corbusier.

erinnert sich René Descombes später in Berichten. Le Corbusier war erst etwas überrascht und fragte, ob es denn sicher sei, dass ihre Verwaltungsebene da auch mitziehen würde. Er hatte in Frankreich zeitlebens kaum je Aufträge aus öffentlicher Hand erhalten. Dann aber sagte er zu.

Der Kanal sollte für grössere Schiffe ausgebaut werden

Damit war René Descombes und seinem Kollegen René Bouchet ein kleines Husarenstück gelungen. Die beiden waren Anfang der 1960er-Jahre damit befasst, eine Schleuse an der Kreuzung zwischen dem Rheinseitenkanal «Grand Canal d’Alsace» und dem Rhein-Rhône-Kanal zu planen. Die Schleuse war Teil einer Ausbauetappe des Rhein-Rhône-Kanals. Er sollte für grössere Schiffe bis 1350 Tonnen ertüchtigt werden, dem damaligen Standardmass für moderne französische Lastschiffe auf dem Rhein.



Die Schleuse selbst war standardmässige Ingenieurarbeit. Für den zugehörigen Kontrollturm und das Verwaltungsgebäude für Schleusen- und Zollpersonal wollten sie hier am strategischen Zusammenschluss von Rhein und Rhône unbedingt den von ihnen bewunderten Le Corbusier (1887–1965) gewinnen. Dieser willigte tatsächlich ein, diesen bescheidenen Auftrag zu übernehmen, und traf die beiden zwischen zwei Reisen nach Rio de Janeiro und in den Punjab für eine erste Besprechung. Der Turm für den Schleusenwärter wurde zwischen Januar und März 1961 errichtet, rechtzeitig zur offiziellen Einweihung am 15. April. Das Verwaltungsgebäude folgte zwei Jahre später.



Claude Huard, Chef der Schleusenwärter und Unterhaltsmannschaft in Niffer. Alexandra von Ascheraden

«Für mich sind die Gebäude ein Konzentrat von Le Corbusiers Wissen und Schaffen. Man merkt ihnen deutlich an, dass sie zu seinem Spätwerk gehören»,

sagt Claude Huard, während er die bz über das Gelände führt. Huard ist Chef der Schleusenwärter und der Unterhaltsmannschaft in Niffer. Es ist offensichtlich, was er meint. Im Alter schuf Le Corbusier zunehmend skulptural wirkende Gebäude. Am Turm spielen entlang der T-förmigen Vertikalachse gegeneinander verschobene kubische Räume mit der umgebenden Leere. Der verglaste Arbeitsraum des Schleusenwärters mit dreieckigem Grundriss schliesst den Turm ab. Er ist nur über eine ungeschützte Aussentreppe zugänglich.



Turm und Verwaltungsgebäude stehen seit 1995 leer

Beim Verwaltungsgebäude fällt zuerst die spezielle Dachform ins Auge. «Es ist eine Hyparschale, die eine regelmässig doppelt-gekrümmte Sattelfläche bildet. Physik und Mathematik in einem. Dazu die rhythmisch gegliederten Glasscheiben der Fassade – das kann nur von Le Corbusier sein», schildert Huard die Reaktion der fachkundigen Besucher, die den Weg hierher finden. Die spezielle Dachform erforderte beim Bau eine so teure wie aufwendige Verschalung, liess sich aber nach einigen Schwierigkeiten wie gewünscht realisieren. Huard:



«Soweit wir wissen, war er selbst nie hier, wohl aber Architekten aus seinem Pariser Büro. Die beiden Gebäude sind die einzigen Le-Corbusier-Werke im Elsass und damit für uns etwas ganz Besonderes.»

Schleusenwärterturm und Verwaltungsgebäude stehen seit 1995 leer. Damals ging wenige hundert Meter entfernt eine deutlich grössere Schleuse in Betrieb. Über sie gelangen grosse Lastschiffe bis Mulhouse. Sie ist mit 190 Metern doppelt so lang wie die alte und entspricht damit der Grösse der modernen Rheinschiffe.

Der Rhein-Rhône-Kanal Der Rhein-Rhône-Kanal wurde von 1784 bis 1833 erbaut. Er ist Teil eines Binnenwasserwegs, der Mittelmeer und Nordsee verbindet. Der Kanal überwindet einen Höhenunterschied von 280 Metern mit 112 Schleusen. Er ist allerdings nur für Boote der Freycinet-Klasse durchgehend befahrbar. Deshalb hat er seine Bedeutung für die Berufsschifffahrt längst eingebüsst. Selbst Boote des Freycinet-Typs (maximal 38,5 m Länge, Ladekapazität bis 400 t) können jedoch in französischen Kanälen wegen des geringeren Tiefgangs von teilweise nur 1,8 Meter lediglich 250 Tonnen laden. Das entspricht etwa dem Ladevolumen von vier Güterwaggons. Insbesondere im kanalisierten Doubs sind Tiefgang und Durchfahrtshöhe zusätzlich eingeschränkt sind. Für den Transport von Lasten ist der Rhein-Rhône-Kanal daher längst unattraktiv geworden. Sport- und Hausboote dagegen nutzen ihn bis heute. Es gab lange Zeit Pläne, den Kanal für grössere Schiffe befahrbar zu machen. Allerdings wurde lediglich das vom Rhein abzweigende Teilstück zwischen Kembs-Niffer und Mulhouse für moderne Rheinschiffe ausgebaut. Sie können über ihn den Hafen Mulhouse Ile Napoléon anfahren. Der Ausbau der restlichen 214 Kilometer des Kanals sollte ursprünglich bis 2010 fertiggestellt sein. 1998 wurden die Pläne von Lionel Jospin endgültig aufgegeben. (ava)



Seitdem wird auch die Le-Corbusier-Schleuse nicht mehr vom Kommandoturm aus bedient. Sie wird von der neuen Schleuse aus ferngesteuert und videoüberwacht. Freizeitboote nutzen sie aber noch immer. Und als «Umleitung» bei Wartungsarbeiten der grossen Schleuse ist sie weiterhin wichtig. Seit ihrer Stilllegung fand kein Unterhalt mehr statt. Das ist mittlerweile unübersehbar. Die Fassaden sind sehr exponiert und die Elsässer Winter haben ihnen zugesetzt. Der Beton ist an vielen Stellen durch in Spalten eindringendes und gefrierendes Wasser abgeplatzt. Die Armierungen haben gelitten. Gerade an der Aussentreppe des Kommandoturms sind die Schäden unübersehbar.



Lotto-Gelder und Spenden sollen Sanierung finanzieren

Seit 2005 stehen die bröckelnden Gebäude als «monuments historiques» unter Schutz. Jetzt wird endlich renoviert. Nathalie Kohlmayer arbeitet in Strasbourg für die Voies navigables de France (VNF), die Behörde, die sich um die schiffbaren Flüsse und Kanäle in Frankreich kümmert und in deren Aufgabenbereich somit auch die Renovierung der Le-Corbusier-Gebäude fällt. Sie erläutert:

«Die Arbeiten werden etwa eine Million Euro kosten. Knapp einen Drittel haben wir dank der Unterstützung der Mission Patrimoine zusammen, die hier in Frankreich unter anderem über ein spezielles Lotto-Geld für die Restaurierung historischer Gebäude sammelt. Nun suchen wir weitere Unterstützung, auch über private Spenden.»

Die nötigen Arbeiten umfassen die Restaurierung des Betons, einen sicheren Zugang zu den Gebäuden und die Instandsetzung entsprechend den aktuellen Normen. Ausserdem will man die Ausstattung wieder so zeigen, wie sie zu Corbusiers Zeiten gestaltet war. Dazu gehören die Schreinerarbeiten, die Böden und die Fensterrahmen. Diese Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit den für Architektur zuständigen Kulturbehörden und der Fondation Le Corbusier geplant.



Veranstaltungen ab Ende 2023 geplant

Kohlmayer berichtet weiter: «Unser Ziel ist ein Baubeginn Ende 2021, spätestens Frühling 2022, da doch sehr viele Akteure unter einen Hut gebracht werden müssen. Wenn alles glatt geht, können wir Ende 2023 erste Veranstaltungen in Le Corbusiers Gebäuden durchführen.»

Wegen der aussergewöhnlichen architektonischen Bedeutung will man die Gebäude nach der Wiederherstellung der Öffentlichkeit zugänglich machen. Über Konzepte für Führungen, etwa im Zusammenhang mit dem Vitra Campus in Weil am Rhein und über Wechselausstellungen in den Gebäuden wird bereits intensiv nachgedacht.



Ursprünglich sollten identische Gebäude übrigens auch an weiteren Schleusen entlang des auszubauenden Kanals errichtet werden. Das aber wurde durch den Tod Le Corbusiers und schliesslich den Stopp des gesamten Ausbauprojekts verhindert.



Die Spendensammlung läuft unter www.fondation-patrimoine.org/59138.