Lichtverschmutzung: Basel-Stadt prüft neue rechtliche Grundlagen

Emissionen Die Lichtverschmutzung ruft die Basler Politik auf den Plan Lichtverschmutzung und die damit verbundene Forderung nach mehr Dunkelheit treibt die Politik um. Während die Basler Regierung auf Basis eines seit Jahren hängigen Vorstosses nun einen Vorschlag ausarbeitet, sind in der Agglomeration längst entsprechende Gesetze in Kraft. Rahel Empl Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn die Nacht zum Tag wird: die beiden Roche-Türme in Basel. Roland Schmid

So hübsch die Skyline unserer Stadt auch anzusehen ist: Die künstliche Aufhellung des Nachthimmels hat erwiesene negative Folgen für Menschen, Tiere und Pflanzen. Und allein zwischen 1994 und 2012 haben sich laut dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) die entsprechenden Emissionen im Land verdoppelt. Das ruft die Politik in Basel-Stadt auf den Plan. In mehreren Vorstössen wurde das Thema Lichtverschmutzung in den vergangenen Jahren im Grossen Rat auf den Tisch gebracht, verbunden mit der Forderung nach mehr Dunkelheit.

So störte etwa die ehemalige SP-Grossrätin Brigitta Gerber der Umstand, dass die Verwaltung nur Empfehlungen und keine gesetzlichen Bestimmungen anstrebt. Letzteres forderte sie bereits im Jahr 2010 in einem Anzug. Der Vorstoss ist seither hängig; die Regierung gab an, die Aktualisierung der «Vollzugshilfe Lichtemissionen» des Bafu abzuwarten.

Eine kleine Kulturgeschichte des Lichtes Kulturgeschichte Künstliches Licht: Von der Verheissung zur Verschmutzung Patrick Marcolli vor 3 Minuten

Lufthygieneamt auf der Suche nach Optimierungsbedarf

Die eidgenössischen Grundsätze liegen nun seit Ende 2021 vor. Neu dazu gekommen sind Empfehlungen zu Helligkeit und Lichtfarbe. Die Regierung prüfe jetzt den Erlass verbindlicher Grundlagen zur Umsetzung der Bundesvorschriften; wann ein Entscheid vorliegt, sei noch nicht klar, sagt Cosimo Todaro. Er ist Leiter Industrie und Gewerbe beim Lufthygieneamt beider Basel, das die Regierung bei deren Entscheidungsfindung unterstützt. «Wir klären derzeit mit der IWB, der Raumplanung und der Naturfachstelle des Kantons ab, wo Optimierungsbedarf besteht.»

Er betont, dass sein Amt im gewerblichen Bereich bereits heute Beurteilungen vornehme und Richtwerte festlege. So auch beim zweiten Rocheturm. «Wir haben in den Auflagen verbindlich Massnahmen zur Vermeidung von Lichtemissionen eingefordert.» Dies beinhalte etwa die Verpflichtung, ab 22 Uhr Fensterläden zu schliessen.

Die Basler Bevölkerung scheint sich allerdings nicht übermässig an der Lichtverschmutzung zu stören. Laut Todaro gehen jährlich gerade mal rund 20 Meldungen zu Lichtbelästigung ein. «Viel ist das nicht, und meist kann das Problem dann auf bilateralem Weg gelöst werden.»

In Binningen stösst strenges Reglement auf Akzeptanz

Während in der Stadt über allfälligen Gesetzen gebrütet wird, sind solche in einigen Agglomerationsgemeinden längst in Kraft. Es liegt in der Kompetenz der Gemeinden, bezüglich Lichtimmissionen Vorschriften zu erlassen. In Binningen besteht nach Annahme einer Volksinitiative seit 2018 ein Reglement, wonach Schaufensterbeleuchtungen, Leuchtreklamen und Aussenbeleuchtungen privater Liegenschaften zwischen 1 und 6 Uhr nicht brennen dürfen. Grosso modo stiesse das auf Akzeptanz, hält Gemeinderätin Caroline Rietschi (SP) fest. «Bussen mussten meines Wissens bis dato keine verteilt werden. Bei einem Verstoss reicht oftmals ein Steckzettel mit entsprechendem Hinweis.» Gezielte Kontrollen finden laut Rietschi ressourcenbedingt nur sporadisch statt.

Auf kantonaler Ebene dürfte in einer der nächsten Landratssitzungen die Motion von Simon Abt-Gassmann (SP) behandelt werden. Sie fordert die Fixierung des Status quo – keine weiteren Lichterschliessungen. Die Qualität nächtlicher Dunkelheit sei bis anhin kein Element der kantonalen Gesetzgebung: «Ich will damit der Bewegung einen gewissen Nachdruck verleihen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen