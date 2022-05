Energiepreise Was die IWB anders machen als die anderen regionalen Stromversorger Während Primeo Energie und wohl auch die Elektra Baselland die Strompreise deutlich erhöhen müssen, wird bei den Industriellen Werken Basel der Aufschlag milder ausfallen. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Die IWB beziehen unter anderem Strom von den Wasserkraftwerken auf dem Grimsel. Archiv

Das Interview in dieser Zeitung mit Primeo-Energie-CEO Conrad Ammann hat Wellen geschlagen. Der Chef des Baselbieter Energieversorgers kündigte für das kommende Jahr massiv höhere Strompreise an. Die Rede war von einem Anstieg von 20 bis 25 Prozent.

Strombeschaffung ist bei der EBL ähnlich

Derart konkrete Zahlen wie Ammann wollen die Chefs der Industrielle Werke Basel (IWB) und der Elektra Baselland (EBL) noch nicht nennen. «Das wäre unseriös», meint EBL-CEO Tobias Andrist zur bz. Im Juni und Juli finde dafür die Kalkulation statt, im August lege der EBL-Verwaltungsrat die Preise fest.

Von der Beschaffungssituation her befinde sich die EBL in einer ähnlichen Situation wie Primeo Energie, sagt Andrist. Das klingt, als könnten die Preissteigerungen bei der EBL ähnlich ausfallen wie bei Primeo Energie. Andrist will dies weder bestätigen noch dementieren. Anders sieht es beim baselstädtischen Pendant IWB aus. Deren CEO Claus Schmidt erklärt:

«Wir stellen mehr Strom aus Wasserkraft aus der Schweiz her, als unsere Kunden in der Grundversorgung brauchen.»

Die IWB seien dadurch von den Schocks ausgenommen. Der Einkaufspreis aus der Wasserkraft für die Grundversorgung ist von den schwankenden Energiepreisen am Markt nicht oder nur geringfügig betroffen.

Die Industriellen Werke Basel würden in der Grundversorgung weniger stark von der europäischen Energieknappheit tangiert als Primeo Energie, wodurch sie die Preise nicht in diesem Ausmass erhöhen müssten, betont Schmidt. Eine Erhöhung werde es aber sicher geben. Um wie viel, das will Schmidt nicht mal als Schätzung kommunizieren.

Dass die IWB die Preise erhöhen werden, hat noch vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine bereits die Basler Regierung angekündigt. Das Mehr an Produktion bedeute aber nicht, dass die IWB von der europäischen Energieknappheit nicht betroffen wären. Auch die EBL spüre diese, fügt Andrist an.

Weniger Gewinn für tiefere Strompreise?

Erstmals seit längerem könnte bei der EBL das Genossenschaftsmodell zum Zug kommen. Das könnten die Kundinnen und Kunden direkt in ihrem Portemonnaie spüren. Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat müssten sich überlegen, für gewisse Kundinnen und Kunden die höheren Preise abzufedern, indem das Unternehmen zum Beispiel auf Deckungsbeiträge verzichtet, kündigte CEO Tobias Andrist im Rahmen eines Podiums bei der Wirtschaftskammer Baselland in Pratteln zur drohenden Stromlücke an.

Die Kundinnen und Kunden, die am Markt den Strom beziehen, könnten davon nicht profitieren. «Die haben jetzt während acht Jahren von sehr tiefen Strompreisen am Markt profitiert.» Die massiven Preiserhöhungen seien nun die andere Seite der Medaille, betonte Andrist.

«Grosses Potenzial» in der Fotovoltaik

Tobias Andrist, Claus Schmidt und Primeo-Energie-Geschäftsführer Cédric Christmann waren sich einig, dass die Stromproduktion im Inland vorangetrieben werden muss. Dafür brauche es den ganzen «Blumenstrauss an Massnahmen», stellte IWB-CEO Schmidt klar.

Von einer möglichen Renaissance der Atomkraft, wie sie viele bürgerliche Politikerinnen und Politiker postulieren und auch Primeo-Energie-Chef Ammann in der bz ins Feld geführt hat, hält IWB-CEO Schmidt indes wenig. Dieser sagt:

«Aus der Schweizer Perspektive ist diese Diskussion nicht zielführend.»

Mit der Fotovoltaik gebe es in der Schweiz «einen grossen Hebel und grosses Potenzial». Für den Ausbau der erneuerbaren Energien brauche es aber Veränderungen auf gesetzlicher Ebene. Darin sind sich Andrist, Schmidt und Christmann einig. Die Verfahren müssten dringendst beschleunigt werden.

Primeo wäre bei zweitem Anlauf für Windrad dabei Zu den Diskussionen über erneuerbare Energien passte die Botschaft, die Cédric Christmann am Wirtschaftskammer-Podium zu verkünden hatte: Primeo Energie werde auch beim zweiten Versuch für eine Windkraftanlage in der Muttenzer Hard als Investorin und Betreiberin mit an Bord sein. Nachdem die dafür nötige Zonenänderung von der Muttenzer Gemeindeversammlung im Juni 2021 abgelehnt worden war, ist nun für die kommende «Gmeini» im Juni eine Neuauflage der Abstimmung beantragt worden. Dies sorgt bei den Gegnern für Unmut. Christmann sprach auch über ein mögliches Gaskraftwerk in der Nordwestschweiz und erwähnte dabei explizit Muttenz als geeigneten Standort. Auf Nachfrage präzisierte er, dass auch Pratteln, Kaiseraugst und andere Gemeinden dafür infrage kämen. «Es geht um die Verfügbarkeit des Netzes und der Gasleitung.» (tgf)

