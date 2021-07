Boom in Region Basel: Hausbesitzer bauen Solaranlage selbst

Erneuerbare Energien Boom in beiden Basel: Hausbesitzende bauen ihre Solaranlagen selbst Die Energiewendegenossenschaft Basel unterstützt Hauseigentümer beim Bau einer eigenen Solaranlage. Dabei trifft sie einen Nerv: Immer mehr wollen selbst aufs Dach steigen. Samanta Siegfried 19.07.2021, 05.00 Uhr

Samuel Kretzschmar (links) ist auf den Geschmack von körperlicher Arbeit gekommen. Florin Schaffner (Mitte), Geschäftsführer der Energiewendegenossenschaft Basel, und Projektleiter Dominic Müller unterstützen ihn bei der Installation einer Solaranlage. Nicole Nars-Zimmer

Es gibt nicht viel zu tun für das Ehepaar Kretzschmar an diesem Montagvormittag in Buckten im Baselbiet. Eigentlich sollten sie heute Solarpanels auf ihrem Ziegeldach befestigen, doch die Haken, die es dafür benötigt, stecken in einem Lieferengpass fest. Samuel Kretzschmar, 58, und seine Frau Eva Kretzschmar, 50, Arzt und Ärztin von Beruf, wollen in den nächsten Tagen eine eigene Solaranlage auf dem Dach ihres Einfamilienhauses installieren. Ein Haus mit grauer Holzfassade, mit Sicht auf die Ruine von Homburg und das Läufelfingerli. Samuel Kretzschmar stellt dafür seine Ferien zur Verfügung, seine Frau ist aktuell nicht berufstätig.

Angeleitet und unterstützt werden sie dabei von der Energiewendegenossenschaft Basel (EWG). Gegründet vor drei Jahren verfolgt sie das Ziel, den Bau von Solaranlagen voranzutreiben, indem sie die Hauseigentümer selbst Hand anlegen lässt. «Viele wollen eine Solaranlage installieren, entscheiden sich dann aber aus finanziellen Gründen dagegen», sagt Florin Schaffner, 36, Geschäftsführer und Gründer der EWG Basel. Packen die Hauseigentümer selbst mit an, lasse sich bis zu einem Viertel der Kosten einsparen. Das Ehepaar Kretzschmar beispielsweise spare rund 4500 Franken durch die Eigenleistung. Auch die Marge für das Material sei bei der EWG viel tiefer als bei einer externen Firma.

40 Solaranlagen in drei Jahren

Nebst den finanziellen gibt es laut Schaffner auch andere Gründe für den Selbstbau:

«Wer beim Bau mithilft, gewinnt Know-how und kennt danach seine Solaranlage viel besser.»

Bereits vierzig Solaranlagen wurden durch die EWG in den letzten drei Jahren realisiert. Die meisten davon bei Einfamilienhäusern im Kanton Baselland, rund ein Viertel in der Stadt. Künftig hofft Schaffner, verstärkt auch mit Besitzern von städtischen Mehrfamilienhäusern in Kontakt zu kommen. Aktuell könne man sich von Anfragen aber kaum retten. «Wir haben zu wenig Projektleiter», sagt Schaffner. Durch Schulungen soll sich das Team in den nächsten Monaten vergrössern.

Die Idee von Fotovoltaikanlagen im Selbstbau geht auf einen jungen Berner Oberländer zurück, der im Jahr 2013 die erste Genossenschaft in Bern gründete. Als Schaffner nach seinem Studium in Energie- und Umwelttechnik davon hörte, wollte er diese Idee in die Region Basel holen. Mittlerweile gibt es elf EWGs nach diesem Vorbild in der ganzen Schweiz. Das Prinzip ist einfach: Die Hausbesitzer helfen beim Bau ihrer eigenen Solaranlage mit und werden dabei fachlich von einem Projektleiter der EWG begleitet. Ausserdem gibt es einen sogenannten Stundentausch: So viele Stunden, wie ihnen andere beim Bau der eigenen Anlage helfen, helfen sie später bei anderen Anlagen.

Wenn man selbst aufs Dach steigen muss

Bei Familie Kretzschmar haben bereits zwei Selbstbauende ihre Stunden abgearbeitet, Projektleiter ist der 24-jährige Dominic Müller, ausserdem werden sie von ihrem Schwager unterstützt. Auch sie haben sich ursprünglich aus finanziellen Gründen für die EWG entschieden, sagt Eva Kretzschmar. Von ihrem Umfeld habe sie teilweise viel Unverständnis geerntet: «Aber du steigst sicher nicht aufs Dach!», hätte man ihr gesagt, und sie räumt ein: «Ich habe tatsächlich noch etwas Angst davor.» Als Ärztin habe man eben ein anderes Gefahrenbewusstsein.

Projektleiter Dominic Müller unterstützt Hausbesitzer Samuel Kretzschmar (links) bei der Installation. Nicole Nars-Zimmer

Die bisherigen Arbeiten, das Vorbereiten der Betonziegel mit einer speziellen Fräse, habe sie denn auch am Boden verrichtet. Auch für Samuel Kretzschmar war es eine neue Erfahrung. «Ich habe gemerkt, dass mir körperliche Arbeit sehr viel Spass macht.»

Nach sechs Jahren amortisiert

Kann also im Prinzip jeder eine Solaranlage montieren? «Ja», bestätigt Schaffner. «Ich war selbst erstaunt, wie einfach es ist.» Trotzdem bestehe keinen Zwang, auf dem Dach mitzuhelfen, allerdings gilt: Je mehr Eigenleistung, desto günstiger. Und: «Ein Zmittag sollten die Selbstbauer schon kochen können.» Schaffner arbeitet hauptberuflich bei einem anderen grossen Anbieter von Solaranlagen. Eine Konkurrenz? «Im Prinzip schon.» Die Konkurrenz zu herkömmlichen Firmen sei aktuell jedoch kein Thema.

«Die Solarbranche schweizweit boomt und die Installateure kommen nicht hinterher, da stört es niemanden, wenn wir einen Teil der Arbeit abnehmen.»

Rund hundert Stunden soll die Montage bei den Kretzschmars insgesamt dauern. Von dem produzierten Strom werden sie einen Teil ins Netz einspeisen. Nach rund sechs Jahren ist die Anlage nach Berechnungen der EWG amortisiert. Für das Ehepaar ist der Selbstbau längst nicht mehr nur ein finanzieller Anreiz. «Man fühlt sich mehr verantwortlich, wenn man etwas selbst gemacht hat», sind sich beide einig.