Ende 2022 soll im Gundeli wieder Ruhe einkehren

Erneuerung Viertelkreis Bevor im Gundeli wieder Ruhe einkehren kann, folgt noch eine letzte Bauphase Bis Ende 2022 soll die ganze Erneuerung Viertelkreis-Gundeli in Basel abgeschlossen sein. Für die nächsten Monate wird es im Gundeli aber nochmals einen Tramersatz geben. Lea Meister 06.01.2022, 11.46 Uhr

Seit Mitte 2019 wird rund um den Viertelkreis im Gundeli intensiv gebaut. Zvg

Am 10. Januar beginnt der Ersatz des letzten Abschnitts der Tramgleise und der Leitungen, wie der Kanton am Donnerstag mitteilt. Deshalb wird voraussichtlich bis zum 17. Juni ein Tramersatz mit Bussen auf der Linie 16 zwischen Jakobsberg und Bahnhofseingang Gundeldingen verkehren. Die Busse werden durch die Dornacher- und die Güterstrasse fahren. Die Linie 15 wird ausserdem über das Bruderholz bis zum Jakobsberg verlängert. Die Gundeldingerstrasse bleibt für den Durchgangsverkehr bis Ende 2022 gesperrt, wie es in der Mitteilung weiter heisst.