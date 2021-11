Basel: Erste Session des Jugendparlaments

Erste Session des Jugendparlaments Sie verschaffen sich Gehör - dürfen aber gerne noch mutiger sein in ihren Forderungen An der ersten Session des neu gegründeten Jugendparlaments diskutierten Jugendliche und junge Erwachsene über die Themen Verkehr, Umwelt, Bildung und Soziales. Sie hatten viel zu sagen. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 13.11.2021, 17.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diskussion im Grossratssaal: Die Jungen wollen mitreden. Tobias Gfeller

«undwasmachtdihässig?» fragte der Junge Rat Basel-Stadt vor sieben Wochen auf Instagram – natürlich mit einem Hashtag versehen. Damit riefen die elf Mitglieder dieser Kommission des Erziehungsdepartements 13- bis 27-Jährige auf, sich im Rahmen des neu gegründeten Jugendparlaments mehr Gehör zu verschaffen. 25 Personen haben sich gemeldet. Und diese haben viel zu sagen, wie am Samstag an der ersten Session im Rathaus schon in den Arbeitsgruppen zu den Themen Verkehr, Umwelt, Bildung und Soziales deutlich wurde.

Von kleineren Problemen wie die Benotung des Turnunterrichts und die Abfalltrennung an den Schulen bis hin zu den grossen Linien der Sozialpolitik und der Stigmatisierung von armen Familien und der Sicherheit von Velofahrenden wurden viele Bereiche der Politik aufgegriffen. «Es kann doch nicht sein, dass ein Neun- oder Elfjähriger fragt, wie er möglichst schnell Geld verdienen kann, damit er seinen Eltern Geld geben kann», enervierte sich ein Teilnehmer in der Arbeitsgruppe Soziales. Die Arbeitsgruppe Verkehr störte sich daran, dass auf Kreuzungen die rot gekennzeichneten Velowege oftmals unterbrochen sind und dadurch Autofahrenden nicht mehr klar ist, dass ein Veloweg über die Kreuzung führt.

Als Velofahrende zu wenig sicher

In jeder Arbeitsgruppe war eine Fachperson zugegen – entweder aus der Praxis, aus dem betreffenden Departement oder wie beim Thema Verkehr die Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP) höchstpersönlich. Die Jungen fühlen sich als Velofahrende grundsätzlich zu wenig sicher. Die Verkehrsflächen müssen besser aufgeteilt werden. Dass so viele Velofahrende auf die Rheinpromenade ausweichen und damit Passagen wie jene beim Museum Tinguely überlastet sind, sei keine Überraschung, wenn Kreuzungen für Velofahrende so unattraktiv gestaltet würden. Esther Keller notierte sich fleissig die Anregungen und Forderungen und diskutierte selber engagiert mit.

Die Jungen könnten sogar noch mutigere Forderungen stellen, so Regierungsrätin Keller. Tobias Gfeller

Obwohl die Jungen vorwiegend als Velofahrende Erfahrungen im Strassenverkehr machen, übten sie keine Fundamentalopposition gegen das Auto, wie sie ab und zu im Grossen Rat bei den «richtigen» Politikerinnen und Politikern vorkommt. Das schätzte auch Regierungsrätin Keller, die die Gründung des Jugendparlaments als Diskussionsort ausserhalb der Jungparteien begrüsst. «Ich nahm die Jungen sehr differenziert wahr. Ich musste sie manchmal fast schon dazu ermuntern, mutigere Forderungen zu formulieren. Das Finden von Kompromissen liegt dann an uns in der Politik.»

Während Keller und die anderen Fachpersonen am Mittag nach Hause gingen, diskutierten die Jungparlamentarierinnen- und Parlamentarier am Nachmittag im Grossratssaal im Plenum die in den Arbeitsgruppen besprochenen Punkte. Die Debatte war klar geregelt, trotzdem aber locker, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht gehaltvoll war.

Ein junges Abbild des Grossen Rats

Die erste Session war der er Startschuss zu mehr politischer Teilhabe von jungen Menschen im Kanton Basel-Stadt. Voraussetzung zur Teilnahme ist nicht der Wohnort Basel-Stadt, sondern ein klarer Bezug zum Kanton und zur Stadt. Diese Vorgabe sei nicht starr definiert, erklärt Nina Mathys, Präsidentin des Jungen Rats. Die 22-Jährige hofft, dass sich nach dem gelungenen Startschuss noch mehr junge Menschen mit Bezug zu Basel melden und im Jugendparlament politisieren möchten.

Nina Mathys, Präsidentin des Jungen Rats. Tobias Gfeller

Ziel sei es, eine Beständigkeit eines Parlamentsbetriebs zu erreichen. «Wir wünschen uns ein Abbild des Grossen Rats mit Arbeitsgruppen analog den Kommissionen», erklärt Nina Mathys. Mit den vom Jugendparlament verabschiedeten Forderungen wollen die Vertreterinnen und Vertreter der jüngeren Generation an den Grossen Rat und den Regierungsrat gelangen. Die nächste Sitzung findet am 2. Februar statt. Dann wird es auch die ersten Abstimmungen und Beschlüsse geben.