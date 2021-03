Erweiterte Fussgängerzone Autofreier Bankverein: Grossrat beantragt Prüfung für Fahrverbot Mit einer Sperrung der Elisabethenstrasse und des St.-Alban-Grabens soll die Fussgängerzone von der Freien Strasse her erweitert werden. Helena Krauser 16.03.2021, 05.00 Uhr

Noch versperren die Bagger die Durchfahrt am Bankverein. Bild: Roland Schmid

Zurzeit fahren kaum Autos über die grosse Kreuzung am Bankverein. Der Grund dafür ist die Baustelle des Kunstmuseum Parkings. Fussgänger und Velofahrer haben dadurch viel mehr Platz. Ginge es nach SP-Grossrat und Mitglied der Umwelt, Verkehrs- und Energiekommission (UVEK) Jean-Luc Perret, würde das auch nach der Fertigstellung des Parkhauses so bleiben.

Perret hat am vergangenen Freitag einen Anzug eingereicht, der den Regierungsrat bittet zu prüfen, ob nach Abschluss der Bauarbeiten der motorisierte Verkehr vom St.-Alban-Graben in die Elisabethenstrasse dauerhaft unterbunden werden kann. Ausserdem solle untersucht werden, ob eine Erweiterung der Fussgängerzone von der Freien Strasse bis in die Aeschenvorstadt möglich ist.

Unterschrieben wurde der Anzug von Parlamentarierinnen und Parlamentariern der SP, Grünen, Basta und GLP. Die Unterzeichnenden argumentieren, dass derzeit alle Verkehrsteilnehmenden auf der betreffenden Kreuzung von der Verkehrsberuhigung profitieren. Würde dies künftig so fortgesetzt, könnte die Bankverein-Kreuzung besser als Teil der Innenstadt wahrnehmbar werden. Und die Ladengeschäfte in der Aeschenvorstadt würden durch die Anbindung an die Fussgängerzone in der Freien Strasse an Attraktivität gewinnen.

Autofahrende müssten grossen Bogen fahren

Konkret beantragt Perret nur die Prüfung der Sperrung für die Achse St.-Alban-Graben/Elisabethenstrasse. Seine Vision ist aber grösser: «Mir schwebt schon eine Situation vor, in der auch die anderen Zugangsstrassen zum Bankverein möglichst wenig befahren sind und die Fussgängerzone durch die Aeschenvorstadt bis zum Aeschenplatz reicht.» Er bezieht sich damit auf die Pläne des Konzepts «Qualität im Zentrum» des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD). Eine komplett autofreie Kreuzung hätte grosse Auswirkungen. Auch die auf die Kreuzung zuführenden Strassen könnten dann nicht mehr genutzt werden. Autofahrende müssten die Innenstadt um einiges grossräumiger umfahren als bisher.

Wichtige Achse vom Kleinbasel ins Leimental

Mit der Kreuzung am Bankverein hat Perret einen heiklen Verkehrsknotenpunkt ausgewählt. Die Achse vom Kleinbasel über die Wettsteinbrücke und die Heuwaage ins Leimental sorgte schon oft für Diskussionen. 2011 hat die Basler Stimmbevölkerung mit 62,5 Prozent entschieden, dass die Elisabethenstrasse in Richtung Kleinbasel für den motorisierten Individualverkehr gesperrt wird. Sieben Jahre später diskutierte die UVEK im Rahmen der Umgestaltung des St.-Alban-Grabens, ob der Durchgangsverkehr auch vom Kleinbasel her in Richtung Bankverein gesperrt werden soll. Die Idee wurde aber als unverhältnismässig betrachtet. Ausserdem entschieden die Mitglieder der Kommission, dass es politisch heikel wäre, kurz nach der Umsetzung des Volksentscheids betreffend die Sperrung der Elisabethenstrasse den Verkehr auch in die Gegenrichtung zu unterbinden.

Nun fordert Perret die Prüfung genau dieser Idee. Der Zeitpunkt dafür ist gut gewählt. Erst zu Beginn des Monats konkretisierte die Regierung die Pläne zum Vorprojekt der Umgestaltung des Aeschenplatzes. Bei der Planung des Platzes könnte die Sperrung des Bankvereins direkt mitberechnet werden.

Überlastung des Aeschenplatzes befürchtet

Überhaupt nicht begeistert von der Idee, das Auto weiter aus der Innenstadt zu verbannen, ist SVP-Grossrat Beat Schaller. Er ist ebenfalls Mitglied der UVEK und ausserdem Präsident des Vereins Fussverkehr Region Basel.

«Jean-Luc Perret hat mich angefragt, ob ich den Anzug auch unterschreiben möchte. Ich habe aber abgelehnt»

Er sei zwar grundsätzlich für eine Verbesserung der Situation für Fussgänger, aber sie muss ausgewogen sein: «Ich unterstütze eine Verkehrspolitik, die allen Verkehrsträgern Rechnung trägt, und nicht eine, die explizit den Autoverkehr ständig behindert.» Bei der jetzigen Ausgangslage wäre eine starke Überlastung des Aeschenplatzes aber die logische Konsequenz, so Schaller.

Auch Joël Thüring (SVP) befürchtet, dass der Aeschenplatz im Verkehrschaos versinken würde.

«Vom Bahnhof SBB in Richtung Aeschenplatz staut es in den Abendstunden jetzt schon regelmässig. Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, eine einzige Route mit dem ganzen Verkehr zu belasten. Ausweichrouten sind notwendig, gerade auch für die Fahrzeuge der Feuerwehr und Notfallsanitäter.»

Perret geht allerdings nicht davon aus, dass es zu einem viel höheren Verkehrsaufkommen am Aeschenplatz käme. «Momentan haben wir ja diese Situation. Die Prognosen waren viel wilder, als es sich jetzt darstellt. Es gibt keine Staus bis zum Wettsteinplatz wie erwartet.» Er schätzt die Chancen für eine Überweisung an den Regierungsrat gut ein: «Im Grunde sind wir uns ja alle einig, dass wir die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöhen wollen.»