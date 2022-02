Im ICE-Tempo: Adam Szalai erklärt seinen Wechsel zum FC Basel

Transfergeschichten «Es ging im ICE über die Bühne» - Adam Szalai über seinen Wechsel zum FC Basel Mit der Reputation des Torjägers alter Schule und als Captain von Ungarns Nationalteam kommt der 34-jährige Adam Szalai vom Bundesligisten FSV Mainz 05 zum FCB. Er erklärt seinen Last-Minute-Transfer, wieso Geld in seiner Karrierephase nicht mehr die erste Priorität hat und warum er noch genügend Sprit in seinem Tank hat. Christoph Kieslich 18.02.2022, 19.11 Uhr

Mit 311 Bundesligaspielen auf dem Tacho: Adam Szalai, Typ Mittelstürmer. FC Basel 1893

34 Jahre alt ist Adam Szalai, bundesligaerfahren und Captain der ungarischen Nationalmannschaft. Am Dienstag, dem letzten Transfertag, ist er von Mainz 05 zum FC Basel gewechselt, bei dem er einen Vertrag bis 2023 erhalten hat. Szalai sprach am Freitag vor den Medien über...

...den Wechsel:

«Wenn drei, vier Stunden vor Transferschluss ein Angebot kommt, muss man eine schnelle Entscheidung treffen. Für mich ist immer das erste Gefühl wichtig und das war sehr positiv. Ich bin 34 Jahre alt, sehr lange in der Bundesliga gewesen, und ich bin nicht nach Basel gekommen, um meine Karriere ausklingen zu lassen.»

...den Ablauf am Dienstag:

«Nach dem Training, gegen 13.40 Uhr, kam die erste Anfrage. Seit ich keine Lust mehr habe auf die Autofahrt, pendle ich im Zug zwischen Heidelberg und Mainz. Und so ist das Ganze – unterbrochen, wenn es keine Telefonverbindung gab – in ungefähr 50 Minuten im ICE über die Bühne gegangen.

...seinen Kontakt zu David Degen:

«Wir haben gleichzeitig in der Bundesliga gespielt, kennen uns, ohne ein ganz enges Verhältnis zu haben. Marco Streller kenne ich auch aus seiner Stuttgarter Zeit.

Trägt jetzt zur Sicherheit einen Kopfschutz: Adam Szalai, hier im Trikot von Mainz 05 am 5. Februar gegen Hoffenheim, seinem vorletzten Bundesligaspiel vor dem Wechsel zum FC Basel. Jürgen Kessler/Imago

...einen Autounfall und eine Kopfoperation:

«Es war schon vor dem Unfall bekannt, dass da was ist, und ich bin der Universitätsklinik Heidelberg sehr dankbar für die Hilfe. Auch da musste eine schnelle Entscheidung getroffen werden. Die Operation am 21. Dezember am Kopf ist sehr gut verlaufen, und acht Tage später war ich schon wieder im Ausdauertraining. Ich habe keine Beschwerden mehr, da ist jetzt eine kleine Titan-Platte in meinen Kopf, aber ich darf Kopfbälle und Zweikämpfe machen. Es ist alles in Ordnung, und ich wäre bereit, gegen Lausanne zu spielen.»

...den FC Basel:

«Beim ersten Anruf musste ich sofort an 2013 denken, als ich mit Schalke die Gruppenphase in der Champions League und gegen Basel gespielt habe. Und ich habe mich natürlich an die Abseitsfalle und das Tor erinnert. Zu den vier Schalker Spielern, die im Abseits standen, gehörte auch ich. Grundsätzlich ist der FC Basel etwas Grosses, und es ist eine Ehre für mich, für diesen Klub zu spielen. Ich habe natürlich auf die aktuelle Tabelle geschaut und gesehen, dass Basel auf Platz 3 steht. Der FC Basel gehört auf den ersten Platz. Wenn man sieht, welche Spieler aus diesem Klub hervorgegangen sind und welche Weltklassespieler aus ihnen geworden sind, dann ist das sehr aussergewöhnlich, und deshalb macht mich das noch stolzer, hier jeden Tag auf den Trainingsplatz gehen zu dürfen.

Ex-FCB-Verteidiger Silvan Widmer (links) und Szalai gemeinsam in Mainz. Imago

...den Austausch mit Silvan Widmer über Basel:

«Klar, habe ich mit ihm gesprochen. Er war der erste, der mich kontaktiert hat, als es bekannt wurde. Und weil ich mich in Basel nicht auskenne, habe ich ihn gleich mal nach einer Wohnung gefragt. Wenig später hat er mir so viele Möglichkeiten genannt – ich glaube, er könnte als Immobilienhändler arbeiten.»

...seinen ersten Eindruck von der Mannschaft:

«Man darf es sich nicht so vorstellen, dass ich nach einem Training die grosse Analyse mache. Aber ich habe beobachtet, was da an Qualität im Alter von 18, 19, 20 Jahren auf dem Platz ist. Das habe ich in all den Jahren in der Bundesliga nicht oft gesehen. Talent ist zwar wichtig, aber das nützt nichts, wenn man nicht als Mannschaft zusammenarbeitet. Ein Gefühl für die Mannschaft zu entwickeln – auch dafür bin ich da. Aber jetzt muss ich mir erst einmal alle Namen merken. Und bei den vielen Sprachen hilft es, dass ich auch ein paar spreche.»

Die Bilanz von Adam Szalai nach 311 Bundesligaspielen: 62 Tore. Transfermarkt.de

...über Alter und Torquote:

«Die letzten Jahre waren nicht einfach für mich, auch wegen einigen Verletzungen. Aber gerade die vergangene Saison, als wir unter dem Weihnachtsbaum mit nur sieben Punkten mit dem Rücken zur Wand standen und wie wir dann noch den Klassenerhalt geschafft haben – das war in meiner Karriere, in der ich viel erlebt habe, etwas vom Grössten. Und da kam es nicht allein darauf an, wie viele Tore ich erzielt habe. Ich hoffe, ich kann meine Torquote wieder verbessern. Dazu brauche ich Spielzeit, brauche ich das Team und die entsprechende Taktik. Ich bin keiner, der den Ball nimmt, und vier ausdribbelt, sondern ich bin eine typische Nummer 9. Und dabei gilt immer: Mit Ball und gegen den Ball als Mannschaft arbeiten – dann habe ich mich noch überall durchgesetzt. Und solange noch genügend Sprit in meinem Tank ist, werde ich alles reinhauen.»

...finanzielle Abstriche:

«Es ging um die Perspektive, das Fussballerische, das Mannschaftliche. Das hat mir das positive Gefühl gegeben. In dieser Phase meiner Karriere geht es nicht mehr in ersten Linie ums Geld. Ich habe noch genug Sprit in meinem Tank, und das meine ich jetzt nicht auf das Finanzielle bezogen, sondern auf meine Energie und meine Lust.»