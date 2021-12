Es hagelt Absagen Das Aus für den Cortège in Basel strahlt aus: Die grossen Fasnachtsumzüge auf dem Land stehen auf der Kippe Die Absage des Cortège in Basel hat deshalb bei Komitees im Baselbiet und im Schwarzbubenland für Verunsicherung gesorgt. Eine erste Fasnacht ist bereits komplett abgesagt worden, jene in Reinach – an anderen Orten scheint klar, dass ein Umzug in gewohntem Stil kaum bewilligungsfähig ist. Maximilian Karl Fankhauser, Benjamin Wieland und Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 23.12.2021, 20.52 Uhr

Eindrücke von der Fasnacht 2020 in Reinach. Martin Merk / bz Zeitung für die Region

Lange dauerte es nicht. Am Mittwochnachmittag war in Basel der Cortège abgesagt worden, wenige Stunden danach zog das erste Komitee einer grösseren Fasnacht im Landkanton nach. «Leider müssen wir euch eine schlechte Nachricht überbringen», teilte das Fasnachtskomitee Rynach am Mittwochabend auf Facebook mit. «Wir sagen alle geplanten Anlässe ab.»

Bei anderen Fasnachtshochburgen in der Region Basel ist der Entscheid, ob die Umzüge stattfinden, noch nicht gefallen. Der Allschwiler Umzug ist für viele Formationen traditionell auch Generalprobe für die Basler Fasnacht, die eine Woche danach beginnt. Man ziehe noch immer in Erwägung, sagt Fasnachtsobmann Adrian Butz, den Umzugsperimeter zu verkleinern und eine Zertifikatspflicht für Aktive und Passive einzuführen.

«Klarheit gibt es frühestens am 3. Januar», sagt Butz. Dann finde eine Onlinesitzung statt. Das Gesuch für den Umzug sei noch immer beim Kanton hängig. «Die Aussichten sind jetzt natürlich etwas betrübt.»

Viele Fasnachtskomitees planen Ersatzanlässe

In Pratteln kann man sich einen abgesperrten Fasnachtsperimeter nicht vorstellen. Laut Peter Lüdin, Obmann des Prattler Komitees, kommt auch eine Veranstaltung in einem Stadion oder auf der grünen Wiese nicht in Frage. «Wir arbeiten an einem Plan B. Die Fasnacht wird es in irgend einer Form geben. Stattfindet sicherlich das Fasnachtsfeuer, wohl mit Zutrittskontrolle, und der Butz. Er wird, wie letztes Jahr, in den Quartieren unterwegs sein.» Die nächsten Entscheide gebe man womöglich am 7. Januar bekannt, an der Plakettenvernissage im Hof des Prattler Schlosses. In Birsfelden ist der Umzug ebenfalls auf der Kippe. Als Ersatz sei ein Fasnachtsdorf mit Beizli angedacht, sagt Patrick Müller, Obmann des lokalen Komitees.

Schon vergangene Woche abgeblasen wurde der Binninger Fasnachtsumzug. In Laufen findet ebenfalls kein Umzug wie in früheren Jahren statt. Normalerweise ziehen am Sonntag und am Dienstag Dutzende Formationen durch das Stedtli. «Wir haben den Cliquen mitgeteilt, dass sie keine Wagen bauen sollen», sagt Beat Jermann, Obmann der Laufner Fasnacht. Auch ein Guggenkonzert werde es nicht geben.

Während andernorts Umzüge Corona zum Opfer fallen, steckt das Breitenbacher Fasnachtskomitee mitten in den Planungen. Lässt es Corona zu, sollen im Thiersteiner Hauptort Chesslete, Umzug, Kinderfasnacht und Guggenkonzert stattfinden. «Uns ist natürlich klar, dass möglicherweise vieles ins Wasser fällt», sagt Michael Corpataux, der im Komitee für den Umzug zuständig ist, «aber wir bereiten uns trotzdem auf eine Fasnacht vor.» Dazu gehört die Plakette der Fasnacht 2022, die Mitte Januar getauft werden soll. Der Verkehrsdienst ist für eine Fasnacht, wie immer sie auch aussehen mag, auf jeden Fall bereits aufgeboten worden.

Sommerfasnacht per Petition gefordert

In Basel ist derweil Wundenlecken angesagt. Dass der Cortège 2022 nicht stattfinden wird, war für die Cliquen indes keine Überraschung. Doch dies auf sich sitzen lassen wollten einige Aktive nicht. Unter dem Titel «Moorgestraich 20. Juni 2022 – E Summernachtstraum» fordert die Rumpel-Clique per Petition die Verschiebung des Fasnachtsstartschusses auf den Sommer.

Die Rückkehr ins Fasnachtsleben feierten die Cliquen bereits vor einiger Zeit, als sie in ihren Kellern zusammengekommen sind, um das Sujet für die Fasnacht 2022 zu bestimmen. Nach der Cortège-Absage vom Mittwoch stellt sich nun die Frage, ob die Cliquen auch bei einer alternativen Fasnacht ihr Sujet ausspielen werden. Für Rhygwäggi-Obmann Patrick Weber steht dies noch in den Sternen. «Die Sitzung mit der Sujetkommission ist auf Ende Januar angesetzt.»

Das Sujet bei einer wilden Fasnacht ausspielen?

Die Larven seien bereits kaschiert, die Kostüme würden geschneidert, denn bis vor ein paar Wochen seien sich alle noch sicher gewesen, dass es einen Cortège gebe.

Vanessa Alvarado, Obfrau der Basler Dybli, sagt: «Die Larven sind gemacht, das Kostüm ist in Auftrag gegeben und die Laterne bereits gemalt.» Sie selbst tendiere darauf, auch bei einer wilden Fasnacht das Sujet auf der Gasse zu präsentieren. Die Entscheidung würde jedoch erst Anfang Januar fallen.

Alti-Richtig-Obmann Simon Thiriet sagt, man habe vorgesorgt – und zeitlose Dinge kreiert. Ob das Sujet aber ausgespielt werde, müsse noch besprochen werden. Seine Sorgen würden den Jungen gelten: «Wir aus dem Stamm haben schon viele Fasnachten in den Knochen. Für den Nachwuchs ist eine neuerliche Absage viel schlimmer.»

