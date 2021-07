Vizedirektor Frédéric Velter verlässt den Euro-Airport

Euro-Airport Vizedirektor Frédéric Velter geht – es ist ein Abflug mit Nebengeräuschen Vor wenigen Tagen wurde überraschend bekannt, dass der Stellvertreter von Direktor Matthias Suhr nach sechs Jahren den Flughafen wieder verlässt. Der 61-jährige Velter hatte mit dem coronabedingten Stop des Terminalausbaus zu hadern. Gemäss einem Insider führte aber wiederholte Kompetenzüberschreitung zur Trennung. Rahel Empl* 14.07.2021, 05.00 Uhr

Der Passagierterminal am Euro-Airport hätte eigentlich deutlich ausgebaut werden sollen - doch dann kam Covid und zerschlug das Projekt unter der Federführung von Frédéric Velter. Roland Schmid

Die Männer hätten sich wohl Gift geben können, wie man so schön sagt. Wer Zeit hatte, Jürg Rämis und Vincent Devauchelles Körpersprache und Mimik zu studieren, damals, als die beiden zur Führungsriege des Euro-Airports (EAP) gehörten, konnte zu keinem anderen Schluss kommen. Bei öffentlichen Anlässen pflegten die Manager sich keines Blickes zu würdigen – und wenn doch, war es ein eisiger. Hielt der Eine eine Rede, wandte sich der Andere demonstrativ ab. Und im Arbeitsalltag wurde fast ausschliesslich über die Assistenten kommuniziert. Ein Geheimnis machte daraus niemand.

Da war diese grosse Antipathie ­zwischen Direktor und Vizedirektor; auf Schweizer Seite der bodenständig-charmante Aviatiker, auf der französischen der humorlose Papiertiger aus der Behördenecke der Grande Nation. Aber nicht nur charakterliche Unterschiede sorgten dafür, dass Rämi und Devauchelle nie Geschäftskollegen, geschweige denn Freunde wurden. Sondern auch das per se schon anspruchsvolle Umfeld eines binationalen Flughafens, wo Schweizer und französische Unternehmensmentalität und ein diametral unterschiedliches Verständnis über Betriebsführung aufeinandertreffen.

Spürbare Antipathie, aber von 2002 bis 2015 gemeinsam erfolgreich unterwegs: Vincent Devauchelle (links) und Jürg Rämi.

Kenneth Nars / BLZ

Laut eines ehemaligen Wegbegleiters hatte Devauchelle zudem ab Tag eins im Jahr 2002 Mühe, sich mit dem Posten der Nummer zwei abzufinden. Also, dass laut Staatsvertrag von 1949 zum Flughafen das Amt des Direktors stets von einem Schweizer und jenes des Stellvertreters von einem Franzosen bekleidet werden muss, dafür der Präsident ein Franzose und dessen Vize ein Schweizer ist. Der Mann erinnert sich: «Devauchelles Unzufriedenheit darüber gipfelte darin, dass er sich mal an einem Anlass in Abwesenheit Rämis als Directeur des EAP vorstellte.» Dieser Eklat gehört freilich längst der Vergangenheit an, ging Rämi doch im Sommer 2015 in Frühpension. Zähneknirschend musste dann auch Devauchelle abtreten, weil das besagter Vertrag so will.

Persönliche Animositäten sollen nicht zum Abgang geführt haben

Ob Frédéric Velter vor wenigen Tagen mit den Zähnen geknirscht hat, als er sein Büro am EAP räumte? Am Freitag teilte der Flughafen überraschend mit, dass der aktuelle Vizedirektor nach sechs Jahren das Unternehmen verlasse. Persönliche Animositäten wie bei Rämi und Devauchelle hätten sicher nicht zum Abgang geführt, meint ein weiterer ehemaliger Insider: Direktor Matthias Suhr und Velter hätten einen zwar distanzierten, aber stets freundlichen Umgang gepflegt.

Freundlich-distanzierter Umgang: Flughafendirektor Matthias Suhr (links) mit seinem Stellvertreter Frédéric Velter, der am Freitag seinen Posten geräumt hat.

Benjamin Wieland

Der simple Frust darüber, dass Velters Projekt zur Vergrösserung des Passagierterminals wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie vom Verwaltungsrat aufgegeben worden ist, dürfte aber auch nicht der Grund sein für seinen Abgang. Zwar hat Velter mit dem Entscheid gehadert, aber auch Verständnis für die Situation gezeigt. Vielmehr scheint der 61-Jährige Probleme mit Kompetenzüberschreitungen bekommen zu haben, wenngleich ihm vor dem Stellenantritt vonseiten des Verwaltungsrats klar die Grenzen aufgezeigt wurden – einen zweiten Devauchelle wollte man nicht. Eine Person aus dem nächsten Umfeld des Verwaltungsrats des EAP berichtet, Velter habe sich zunehmend gen Paris orientiert.

Demnach tendierte er gerade beim hypersensiblen Thema Lärmschutz dazu, sich mit Vertretern der französischen Zivilluftfahrtbehörde (DGAC) auszutauschen und Entscheide im Interesse der Behörde zu fällen. Ohne Absprache mit Suhr. Dies habe zu «ernsthaften Gesprächen» zwischen Velter und dem Verwaltungsrat geführt, in denen man ihn an die Abmachungen erinnert habe. «Die Situation muss sich nun zugespitzt haben», so der Insider weiter. Er könne sich nämlich nicht vorstellen, dass man sich leichtfertig von diesem «Topmann» getrennt habe.

Es braucht ein Managerpaar an der Spitze

Darauf angesprochen, sagt EAP-­Direktor Suhr zur bz, ihm sei zu Unklarheiten zwischen ihm und Velter betreffend der DGAC nichts bekannt. «Wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen getrennt.» Zu den Gründen des Abgangs sagt er allerdings nichts.

Bleibt zu hoffen, dass Suhr den Posten des Stellvertreters schnell neu besetzen kann. Denn trotz all der Abneigung, die sie damals gegeneinander hegten: Rämi und Devauchelle schafften es in der Zeit ihres Wirkens zwischen 2002 und 2015 nur gemeinsam, den EAP innert weniger Jahre zu dem am stärksten wachsenden Regionalflughafen Europas zu machen. Es braucht ein Managerpaar an der Spitze des binationalen Flughafens – und sei es noch so verschieden.

