Europäisch unterwegs FCB-Verteidiger Sergio López im grossen Interview: «Das hütest du in deinem Gedächtnis» Sergio López spricht im grossen Interview über seine Zeit bei Real Madrid, über was er mit den Weltstars geredet hat, seinen speziellen Weg, seinen Plan B und was er nicht mag am Kochen. Céline Feller Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sergio López packt in der Küche des «Tapas del Mar» mit an. Er koche gerne, «aber das Geschnipple mag ich nicht». Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Ob er in der Küche helfen mag? «Sí, claro!», sagt Sergio López, zieht seine Jacke aus und gibt sie seiner Freundin, die er zum Interview mitgenommen hat. «Ich hoffe, das ist okay», liess er im Vorfeld fragen. Er ist froh, dass sie dabei ist – das wird schnell klar im Verlauf des Gesprächs. Kaum zugestimmt, in der Küche zu helfen, geht er zur Köchin und erkundigt sich, was es für ein Gericht werden soll, das hier aus Auberginen-Scheiben und Käse kreiert wird. López wirkt offen, unkompliziert, neugierig. Und nicht als würde er zum ersten Mal in seinem Leben dabei helfen, Tapas zu machen. Obschon er entschuldigend vorausschickt: «Die Küche ist nicht gerade meine Baustelle.» Seine Freundin mache mehr diesbezüglich, sagt sie, als er bereits dabei ist, Hand anzulegen.

Sergio López, bekommen Sie so ein bisschen Heimweh, wenn Sie spanische Mahlzeiten zubereiten?

Sergio López: Es kommen vor allem Erinnerungen hoch, wenn ich die Patatas hier sehe. Ich mag das, in Spanien auf einer schönen Terrasse zu sitzen, Tapas zu essen. Das spanische Essen ist ohne Zweifel mein Lieblingsessen. Aber Heimweh habe ich nicht. Natürlich fehlt mir meine Familie. Aber am Ende gewöhnst du dich an solche Dinge, ich wohne schliesslich seit fünf Jahren nicht mehr zu Hause. Ich habe einfach viel Kontakt mit ihnen. Und wann immer es geht, etwa einmal im Monat, kommen sie her. Sie mögen es, mich im Stadion live zu sehen. Aber es ist natürlich ein bisschen schwieriger geworden als früher, weil ich jetzt etwas weiter weg bin.

Weiter weg als in den ersten Jahren nach seinem Auszug von zu Hause ist López tatsächlich. Denn seit Sommer ist er Spieler des FC Basel, hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Gekommen ist er von Madrid. Von Real Madrid. Mit 17 verlässt López seine Heimat Salamanca, wechselt in die Jugendakademie der Königlichen. Zwei Autostunden entfernt von der Heimat im nordwestlichen Spanien zieht er ins Wohnheim. Zwei Jahre wohnt er in der Residenz für die Nachwuchsspieler Real Madrids, zwei Jahre in seiner ersten eigenen Wohnung.

Haben Sie damals nie gross zu Hause gekocht?

Ich probiere es immer wieder. Aber meine Freundin ist ehrlich gesagt schon die bessere Köchin als ich. Es missfällt mir nicht zu kochen, im Gegenteil. Ich helfe ihr gerne oder probiere selbst Dinge aus. Was ich aber nicht mag, ist, das Ganze putzen und schnippeln zu müssen.

Und am besten schmeckt es eh immer bei der Mutter.

Oder der Grossmutter! (lacht)

Sergio López bereitet Auberginen mit Käse vor – mit Hilfe der Köchin des «Tapas del Mar» am Spalenberg. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Wie ist Ihre Beziehung zu Ihrer Familie?

Ich habe eine sehr enge Bindung zu ihnen. Meine Eltern haben mich immer sehr unterstützt und sehr viel geopfert für mich. Sie haben begonnen, auf Ferien zu verzichten und nichts mehr zu planen am Wochenende, damit sie mich spielen sehen konnten. Wir hören uns jeden Tag, meine Mutter spreche ich gar zwei, drei Mal am Tag. Ich habe aber mit allen eine sehr gute Beziehung, auch mit meinen Grosseltern und meiner älteren Schwester.

Wie alt seine Schwester ist, muss López noch einmal überlegen. Er schaut zu seiner Freundin. «Sie ist 25, oder?» Sie lacht, er lacht.

Was fehlt Ihnen abgesehen von der Familie am meisten hier?



Ehrlich gesagt geht es mir sehr gut. Die spanische Lebenskultur fehlt mir ein wenig. Aber sonst fühle ich mich hier wirklich sehr, sehr wohl. Ich bin glücklich. Mit der Mannschaft, mit der Stadt – mit allem. Daher vermisse ich Spanien gar nicht so sehr.

Klingt, als wäre Ihnen die Adaption alles andere als schwergefallen.

Ja, tatsächlich. Das Glück ist sicher auch, dass ich die Sprache hier spreche. Das hilft dir schlussendlich sehr viel. Wenn ich hergekommen wäre, nur Spanisch sprechend, die Sprache noch lernen und versuchen müsste, alles irgendwie zu verstehen, wäre es sicher herausfordernder gewesen. Aber so fiel es mir wirklich sehr leicht.

Dass Sergio López die Sprache kann, liegt an seinen Wurzeln. Seine Grosseltern – allesamt Spanier – wanderten einst der Arbeit wegen nach Deutschland aus. Als Gastarbeiter lebten sie Jahrzehnte dort. Seine Eltern lernten sich in Deutschland kennen. «Richtig?», fragt er seine Freundin erneut, lachend. Immer wieder, wenn er bei etwas nicht ganz sicher ist, wendet er sich an sie. Sie ist die Stütze des 22-Jährigen, ist auch mit ihm in die Schweiz gezogen.

Ihre Freundin weiss scheinbar alles, was Sie vergessen.

Sie ist wie mein Tagebuch oder meine Agenda, ja!

López selbst ist in Remscheid geboren, wanderte mit seiner Familie im Alter von vier Jahren zurück nach Spanien aus und ist Doppelbürger. Den deutschen Pass besitzt er zwar nicht, könnte ihn aber beantragen. Zu Hause wurde zwar mehrheitlich Spanisch gesprochen, wie er erzählt, aber ab und an war auch Deutsch präsent. Vor allem, wenn seine Eltern sich untereinander unterhielten. Und auch seine Schwester spreche besser Deutsch als er, habe sie doch eine deutschsprachige Schule besucht. «Mich kostet es etwas mehr Überwindung, Deutsch zu sprechen», sagt er zwar, tut es aber immer wieder. Nicht im Interview, aber in der Küche, als er assistiert oder für Fotos posiert.

Wieso haben Sie sich dafür entschieden, zum FC Basel zu kommen?

Im Sommer-Transferfenster haben die Verantwortlichen des FCB meinen Berater angerufen und gesagt, dass sie mich wollen. Wir haben uns die Offerte angeschaut und nicht lange überlegt. Es ging alles sehr schnell. In ein, zwei Wochen war der Deal durch. Und ich bin sehr zufrieden damit, diese Entscheidung getroffen zu haben. Basel ist ein Umfeld, das dir sehr dabei hilft, wachsen zu können. Sie setzen sehr auf junge Spieler und tun auch viel für sie.

Mit wem haben Sie sich beraten bei dieser Entscheidung?

Am meisten habe ich mit meinem Vater und meinem Berater gesprochen. In der Familie ist es immer mein Vater, ihm gefällt der Fussball am meisten. Die finale Entscheidung treffe aber ich. Dieses Mal war es jedoch besonders wichtig zu wissen, was meine Eltern denken, weil wir ein Flugzeug nehmen müssen, um uns sehen zu können.

Die Liebe zum Fussball haben Sie von Ihrem Vater, der selbst auch spielte, oder?

Ja, genau. Bei uns haben aber alle gespielt, mein Vater, meine Grossväter, mein Onkel. Letzterer war es, der am höchsten gespielt hat. Ich glaube, es wäre die Regionalliga heute, vom Niveau her. Meine Cousins spielen auch alle, wir sind eine Fussballfamilie.

López selbst beginnt in Spanien richtig Fussball zu spielen. «In Deutschland kickte ich zwar schon, aber ob man das, was ich mit drei, vier Jahren gemacht habe, als Fussball betrachten kann, weiss ich nicht.» Seine wirklich ersten Schritte macht er bei Salamanca, dem Verein seiner Heimat. Als der Klub aufgelöst wird, nach sechs oder sieben Jahren, in denen er dort spielte, wechselt er zu Santa Marta. Dort ist er weitere drei Jahre – bis ihn Real Madrid entdeckt.

Können Sie noch erinnern, wie und wo Real auf Sie aufmerksam wurde?

Klar! Ich war mit der Auswahl von Castilla y León an einem Turnier in Zaragoza. Ich wusste, dass ich gut gespielt hatte, und meine Eltern sagten dann auch, dass diverse Vereine sie angerufen hätten. Ich hatte damals noch keinen Berater. Zu diesen Vereinen gehörten Betis Sevilla oder Valencia. Und dann sagte mein Vater, dass auch Real Madrid mich verpflichten und mit uns reden möchte. Das war ein wunderschöner Moment.

Weil Sie seit je Fan sind, oder?

Ja. Die grösste Schuld daran hat mein Grossvater. Immer, wenn ein Enkel auf die Welt kommt, schenkt er diesem als erstes ein Trikot von Real Madrid. Auch wenn er das natürlich noch nicht tragen kann, aber Hauptsache, er hat es. Mein Madridismo ist also Familiensache.

López in seinem ersten Real-Trikot. Das Bild teilte er auf den sozialen Medien. instagram.com/sergiolopez2

Wie war es, für Real zu unterzeichnen?

Ehrlich gesagt habe ich es gar nicht ganz realisiert. Ich habe einfach gesagt: Okay, machen wir. Aber als ich dann da war, das erste Mal, und die ganze Infrastruktur gesehen habe und alle Spieler, die damals da waren, war es natürlich schön.

López legt bis zu diesem Moment keinen Weg hin, der darauf abzielt, bald Profi werden zu können. Als er bei Real unterschreibt, ist er bereits 16. Zuvor spielt er in einem Provinzklub. «Das ist schon speziell, ja», sagt er über seine Entwicklung. Speziell vor allem auch, weil er den Schritt gleich zu dem Verein schafft, von dem er immer schon Fan war. «Ich habe die Spieler immer im Fernsehen gesehen und dann durfte ich mit ihnen trainieren. Das ist der schönste Traum, den man sich vorstellen kann.» López wechselt zwar in die Nachwuchsabteilung, arbeitet sich dort aber Stufe um Stufe hoch.

War der Plan immer, trotz des speziellen Weges, Fussballer zu werden?

Mit 12, 13, habe ich einfach zum Spass gespielt. Es war auch später noch lange nicht meine fixe Idee, dass ich das schaffen wollte, weil ich noch die Matur machte nebenbei. Ich habe zwar immer davon geträumt, aber Fussballer werden wollen Millionen von Menschen, und schaffen werden es fünf davon. Es ist unglaublich schwierig. Zu sagen, ich will den Schritt zu Real schaffen, das habe ich mich nie getraut. Ich habe einfach irgendwann gespürt, dass ich Profi werden möchte, und hatte unglaubliches Glück, dass ich zu Real wechseln durfte. Und dass ich sogar spielen durfte. Im Bernabéu.

Dort, in diesem ehrwürdigen Stadion, spielt er das erste und bislang einzige Mal mit der ersten Mannschaft, am «Torneo Santiago Bernabéu». Es ist kein Pflichtspiel, aber dennoch kommen Familie und Freunde, um miterleben zu können, wie er in Real Madrids Profiteam debütiert, gegen den AC Milan. «Im Bernabéu zu debütieren, in einem der schönsten Stadien der Welt, das ist nicht nichts», sagt er stolz, aber auch sehr dankbar. Letzteren Eindruck vermittelt er ohnehin oft.

Wie ist es, ein Teil dieses Vereins zu sein?

Sie vermitteln dir sehr viele Werte. Ich lebte ja in der Residencia, und dort geht es nicht nur darum, Fussball zu spielen. Dem Klub ist es beispielsweise wichtig, dass alle Spieler zur Schule gehen. Das ist obligatorisch. Sie schauen darauf, dass du Regeln und zeitliche Vorgaben befolgst. Und es wird dir klargemacht, dass du jeden Tag dein Bett zu machen, zum Frühstück zu erscheinen hast und genauso für die Schule zu lernen wie Fussball zu spielen hast. Das sind Werte, die dich im Leben weiterbringen. Gerade wenn man bedenkt, dass gewisse Jungs dort erst 12, 13 Jahre jung sind. Klar, der Fussball ist wichtig, du unterschreibst bei Real, um Fussballer werden zu können oder es zumindest zu versuchen. Aber sie bereiten dich auch darauf vor, dass es nicht jedem gelingen wird. Und dass man einen Plan B haben sollte.

Was war Ihr Plan B?

(überlegt) Ich habe die Matur gemacht. Und als ich dann gemerkt habe, dass es mit dem Fussball funktioniert, habe ich nicht weiter überlegt, was mein Plan B wäre. Aber die Matur zu haben, war mir wichtig, einfach für den Fall der Fälle. Und meine Mutter wollte, dass ich etwas lerne. Ihr wäre es lieber gewesen, ich hätte normal gearbeitet und so Karriere gemacht. Die Freude habe ich ihr jetzt nicht gemacht. Aber jetzt ist es ja auch nicht so schlecht herausgekommen (lacht).

Den grossen Schritt in Reals erste Mannschaft haben Sie (noch) nicht geschafft. Fühlte es sich manchmal an, als würde es nicht klappen mit der grossen Karriere?

Ich war zwei Jahre in Reals Castilla (die 2. Mannschaft, Anm. d Red.), nachdem ich zwei Jahre im Nachwuchs war. Anderen reicht es schon nach einem Jahr im Nachwuchs nicht mehr. Nach zwei Jahren in der zweiten Mannschaft muss man sich etwas suchen, wenn es nicht reicht für den Schritt nach oben. Das ist okay. Für mich hat es gestimmt mit der Leihe zu Valladolid und nun dem Wechsel nach Basel.

Sie nehmen das scheinbar alles sehr gelassen.

Ich war zwei Jahre in der Castilla, ich war überhaupt bei Real Madrid. Das allein ist etwas, worauf ich sehr stolz bin. All die Leute, die ich kennen lernen und unter denen ich trainieren durfte, das ist ebenfalls an sich schon ein Gewinn. Auch dass ich mit der ersten Mannschaft trainieren, mit ihnen auf USA-Tour gehen durfte in der Vorbereitung, das sind Dinge, die du in deinem Gedächtnis hütest und nie vergisst.

Was hat Sie am meisten beeindruckt, als Sie mit der 1. Mannschaft trainieren durften?

Am Ende war es vor allem die Nähe, die sie alle zulassen und einen spüren lassen. Wenn man sie am TV sieht, dann wirken sie – wie soll ich sagen? – unerreichbar, überlegen, sie sind deine Idole. Aber wenn du mit ihnen trainierst, helfen sie dir so viel, sind normale Menschen, mit denen man ganz normal über Autos oder Memes auf Instagram reden kann. Die Leute sehen sie als Figuren, die sie auf dem Rasen vielleicht sind, aber nicht in der Wirklichkeit. Sie sind normal und tun normale Dinge, die wir alle auch tun.

Sind Sie noch in Kontakt mit Leuten von dort?

Mit vielen nicht, aber mit Federico Valverde verstehe ich mich sehr gut. Aber engen Kontakt habe ich nicht mehr, nein.

Auch nicht zu Guti, der Sie in der Juvenil A, der U19, trainierte und förderte?

Er war unglaublich! Im Madrid-Kosmos war er einer der besten Trainer, den ich hatte. Er hatte so viel Vertrauen in mich, liess mich das auch immer wieder spüren und liess mich so viele Minuten sammeln. Als ich dann im Bernabéu debütierte, setzte er einen Tweet ab, in dem er seiner Freude kundtat. Das hat mich sehr gefreut. Aber auch mit ihm ist der Kontakt nicht mehr da, nein.

Spüren Sie eigentlich aufgrund des Fakts, dass Sie von Real Madrid zum FCB gekommen sind, Druck, mehr zeigen zu müssen?

Nein, einen grösseren Druck spüre ich dadurch nicht. Es ist eher mein persönlicher Druck, dass ich es gut machen will, dass ich den Fans Freude bereiten will, gewinnen und dem Team helfen will. Ob es den Druck erhöht, weil ich von Real gekommen bin? Ich weiss es nicht. Ich versuche einfach, das Beste von mir zu geben auf dem Feld, das umzusetzen, was der Mister (der Trainer, Anm. d. Red.) und die Mitspieler von mir verlangen. Wenn das klappt, gut. Wenn nicht, muss ich das nächste Mal versuchen, die Fehler zu vermeiden.

Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bislang zeigen konnten?

Ja, sehr. Auch mit den Mitspielern, mit dem Trainer, sie helfen mir alle sehr mit der Integration. Und auch die Spielweise vom FCB gefällt mir sehr. Wir wollen immer den Ball, wollen immer angreifen, das passt mir sehr.

Sergio López im Gespräch. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Und die Liga? Wie sehen Sie das Niveau?

Ich wusste, dass es nicht einfach wird. Aber wenn du dann hier spielst, merkst du, dass alle neun anderen Teams dich wirklich sehr fordern. Basel hat auch noch ein Prestige, das verpflichtet, zu gewinnen. Wir haben in den ersten zehn Spieltagen gesehen, dass jedes Team gewinnen kann. Und das Niveau ist höher, als ich dachte, das muss ich schon sagen. Ich dachte, es sei physisch und vom technischen Level her weniger anspruchsvoll und fordernd. Aber dem ist nicht so.

Für Sie ist es das erste Mal, dass Sie eine Saison bei den Profis absolvieren. Spüren Sie das? Ist es das vielleicht, was es anspruchsvoller macht als gedacht?

Ich konnte mich gut anpassen. Aber klar ist es anders. Plötzlich spielst du immer in vollen Stadien. Das gibt dir mehr Energie, mehr Freude. Aber wenn du auf dem Platz bist, bist du ja auch in einem Tunnel. Du hörst im Hintergrund Geräusche, aber du bist so vertieft ins Spiel, dass das gar nicht so viel ändert.

Ich spiele vor allem auf diesen Schritt an, weil der Trainer sagte, dass es für Spieler wie Sie oder Liam Millar schon etwas ist, woran Sie sich gewöhnen mussten. Und dass es auch Energie raube, plötzlich immer auf diesem Level mit einer anderen Anspannung zu spielen. Und dass Letztere ab und an so gross ist, dass die Kraft dann eben noch nicht für 90 Minuten reicht.

Wir hatten jetzt ja zwei, drei Monate, um uns einzugewöhnen. Und ja, die braucht es. Diese Angewöhnung, dass man bis zum Schluss durchhalten kann. Das spürt man jetzt langsam auch, dass das geht. Der Anspruch ist natürlich nicht derselbe wie in der Castilla beispielsweise oder sonst einer zweiten Mannschaft. Wenn du dort nicht gewinnst, ist es nicht so schlimm. Die Verpflichtung, immer zu siegen, ist nicht da. Mit dem FCB aber musst du gewinnen, egal, was kommt. Diesen Druck spürt man, dass man 90 Minuten durchrennen muss. Das ist anspruchsvoll. Aber genau darauf, das auszuhalten zu können, arbeiten wir ja hin. Damit wir das wie alle anderen immer abrufen können.

López ist zurückhaltend. Über sich selbst sagt er, dass er ein ruhiger Junge sei, in vielerlei Hinsicht. Er gehe alles mit Ruhe an und sei ein sehr dankbarer Mensch. Am meisten geniesse er es in seiner Freizeit, mit seiner Familie, seiner Freundin und Freunden zu sein. Eines seiner grossen Hobbys sei, Padel zu spielen, auch wenn es als Profi schwer sei, einer anderen Sportart nachzugehen. Schliesslich wolle er sich nicht verletzten. Sollte er dereinst mit dem Fussball aufhören, dann, ja dann könnte er sich vorstellen, mehr Padel zu spielen. Die Augen leuchten ein bisschen, als er das sagt. Zuerst aber gilt der Fokus voll dem Fussball. Und einem wohlüberlegten Weg. Vor vier Jahren hätte er für rund fünf Millionen zu Bournemouth wechseln können – aus dem Nachwuchs kommend. Aber weil der damalige Real-Coach Julen Lopetegui ihm vertraute, ihn eben auch mitnahm in die Vorbereitung nach Amerika, blieb er. Real, es ist seine Faszination, das spürt man.

Sie haben für drei Jahre beim FCB unterschrieben. Was ist Ihr Ziel? Es wie beispielsweise Dani Carvajal einst via Umweg zurück in Reals erste Mannschaft zu schaffen?

Klar ist es immer ein Traum, für Real Madrid zu spielen. Den hat fast jeder Spieler auf der Welt. Erst recht die, die schon einmal Teil dieses Vereins waren. Aber jetzt gebe ich erst einmal alles, was ich habe, für den FCB und möchte so viel wie möglich helfen.

Wäre die Bundesliga, gerade mit Ihren Wurzeln, auch etwas, was Sie reizen würde?

Es ist auf jeden Fall eine Liga, die mir gefällt. Ich schaue gerne Spiele von Bayern, Dortmund, früher auch von Schalke. Und es wäre eine Liga, die zu meinem Spielstil passen würde. Schnelles Umschalten ins Angriffsspiel, physisch, mit viel Laufarbeit. Das gefällt mir.

Spüren Sie eigentlich noch eine Verbindung zu Deutschland?

Eine spezielle Verbindung in dem Sinne nicht, nein. Klar, ich wurde da geboren. Aber ich habe kaum Erinnerungen daran. Ein bisschen weiss ich noch, wie unser Haus aussah, und an den Kindergarten habe ich auch noch ein paar Erinnerungen. Viel mehr aber auch nicht. Und auch wenn ich von der Vaterseite noch Verwandte in Remscheid habe, war ich schon sehr lange nicht mehr da. Seit ich zwölf war ungefähr nicht mehr.

Also ist es auch keine Frage, für welches Nationalteam Sie – wenn es so weit käme – lieber spielen würden.

Wenn ich mich entscheiden müsste, dann ja, würde ich klar Spanien wählen. Ich spüre mich den Farben Spaniens mehr verbunden, es wäre ein Traum, irgendwann im Trikot Spaniens verteidigen zu dürfen. An einer EM oder einer WM. Das sind grosse Worte, das weiss ich. Aber diesen Traum, den habe ich, seit ich klein bin.