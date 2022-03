Fachausschuss Musik Knapp 120'000 Franken für zeitgenössisches Musikschaffen in der Region Der von den beiden Kanton Basel-Stadt und Baselland betriebene Fachausschuss Musik unterstützt acht Projekts aus dem Bereich der zeitgenössischen Musik mit Kompositionsaufträgen und Beiträge an die Uraufführungen. Stefan Strittmatter 28.03.2022, 15.11 Uhr

Michael Arbenz (rechts) wird mit seinem Projekt «Symphonic Bop goes Big» unterstützt.

24 Projekte waren beim Fachausschuss Musik der Kantone Basel-Stadt und Baselland anlässlich seiner ersten Sitzung im Jahr 2022 eingereicht wurden. Wie das Amt für Kultur Baselland nun mitteilt, wurden dabei insgesamt 117’710 Franken an acht Musikproduktionen, Kompositionen und Konzerte gesprochen. Diese sollen in den Jahren 2022 und 2023 zur Aufführung gelangen. Folgende Projekte erhalten einen Beitrag:

- 9’650 Franken an den Kompositionsauftrag «Hotel zur Zuversicht» an Janiv Oron und die Musikproduktion «Hotel zur Zuversicht – eine Sprechoper», Janiv Oron.

- 7’700 Franken an den Kompositionsauftrag an Balz Trümpy und das Konzert «Lieder der Liebe» des Ensemble Astraia, Matthias Lüdi.

- 7’500 Franken an den Kompositionsauftrag an Lukas Huber und das Konzert «, auf dass sie eines Tages mit uns sprechen mögen.», Lukas Huber.

- 7’460 Franken an den Kompositionsauftrag an Johannes Kreidler und das Konzert des Vereins Container, Haize Lizarazu.

- 7’000 Franken an den Kompositionsauftrag «Tremoli» an Samuel Tschudin, ignm Basel, Xenia Fünfschilling

- 6’000 Franken an den Kompositionsauftrag «Symphonic Bop goes Big» an Michael Arbenz der Basel Sinfonietta, Daniela Martin.

- 6’000 Franken an den Kompositionsauftrag an Marcello Nisinmann und das Konzert «Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit» des Marcelo Nisinmann Ensemble, Cornelia Lenzin.

- 5’200 Franken an den Kompositionsauftrag an Demetre Gamsachurdia und das Konzert «RIFT» des HOAX Quartet, Jinhee Kim.