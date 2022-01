Krafft-Gruppe will potenzielle Bewerber mit Spiel anlocken

Fachkräftemangel Basler Krafft-Gruppe: Die dringende Suche nach Angestellten wird zum Spiel Der Gastronomie und Hotellerie fehlt es massiv an Personal. Auch bei der Krafft-Gruppe sind derzeit mehr als ein Dutzend Stellen offen. Das Unternehmen versucht nun auf ziemlich unkonventionellen Weg, sich für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber interessant zu machen. Rahel Empl Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Frühstücksservice sucht das Hotel Krafft aktuell zwei Angestellte. Roland Schmid

Die Krafft-Gruppe gilt in der hiesigen Gastro- und Hotelleriebranche als guter Arbeitgeber. Wer hier eine Stelle antritt, profitiert von Vergünstigungen innerhalb der Gruppe - und von einem familiären Umfeld. So zumindest wird dies auf den Websites des Hotels Krafft und der Weinbar Consum an der Rheingasse oder dem Hotel Nomad am Picassoplatz proklamiert. Und trotzdem: Derzeit wird in allen Betrieben der Gruppe nach Personal gesucht, wie das Internet offenbart. Köche, Rezeptionistinnen, Serviceangestellte, Weinbar-Mitarbeitende sind ausgeschrieben ‒ es scheint an allen Ecken und Enden an Arbeitskräften zu mangeln. Insgesamt 15 offene Stellen sind zu finden.

Eine Ausnahmeerscheinung stellt die Krafft-Gruppe allerdings nicht dar. In der Gastronomie und der Hotellerie mussten und müssen während der Pandemie trotz Kurzarbeit Arbeitskräfte abgebaut werden, andere verliessen die Branche freiwillig und sattelten um, weil ihnen die Situation zu unsicher war. Sie alle fehlen jetzt. Stellenportale sind mit entsprechenden Angeboten zum Bersten voll. In der Region suchen unter vielen anderen etwa auch das neue Hotel Märthof am Marktplatz oder die Berest AG, zu der das «Gifthüttli» oder die Restauration im Kloster Dornach gehört, nach geeignetem Personal. Dieser Fachkräftemangel besteht allerdings nicht erst seit Corona; er habe sich nun vielmehr akzentuiert, sagt Eldar Hernandez, Marketingverantwortlicher der Krafft-Gruppe, zur bz:

«Die Branche hat sich lange Zeit schwergetan, gute Mitarbeitende länger an sich zu binden. Der teilweise noch bestehende raue Ton, unattraktive Arbeitszeiten oder die tiefen Löhne wurden ignoriert.»

Erst allmählich seien Themen wie Work-Life-Balance, Arbeitszeitmodelle und die Weiterentwicklung eines Lohnstufenmodells in den Vordergrund der Überlegungen gerückt, auch bei seinem Unternehmen, so Hernandez.

Die Frage nach der Lieblingssauce

In der gegenwärtigen Notsituation hat sich die Krafft-Gruppe nun für eine spezielle Gangart entschieden, um mit potenziellen Bewerbern in Kontakt zu kommen und sie für ihre Betriebe zu begeistern. Abgesehen davon, dass laut Hernandez der Bewerbungsprozess entstaubt wurde und Inserate knackiger formuliert seien, wurde ein Frage-Antwort-Spiel für Interessierte im Internet lanciert, um herauszufinden, in welchen Betrieb und Bereich der Gruppe sie passen könnten. Hernandez: «Die Fragen sind lustig und gar nicht auf die Fachkompetenzen ausgerichtet, wir treten also auf spielerische Weise auf dem Markt auf.» So wird tatsächlich etwa nach dem Musikgeschmack gefragt, nach der liebsten Netflix-Serie oder in welcher Sauce man gerne baden würde, Bratenjus, Chimichurri oder Barbecue?

Das Quiz erhält offenbar Beachtung: Zum Launch im Dezember hätte man drei Mal so viele Website-Besuchende registrieren können, gibt Marketingfachmann Hernandez an. Und fügt aber sogleich hinzu: «Was nicht bedeutet, dass wir drei Mal so viele Bewerbungen bekommen haben.» Bis heute hätten 600 Personen das Spiel gemacht, ganz viele positive Feedbacks habe man erhalten. Und auch einige Bewerbungen mehr, «oftmals waren sie als Reaktion auf das Spiel persönlicher formuliert», sagt er.

Die Frage aber bleibt, ob die Krafft-Gruppe sich mit diesem Spiel nicht ihr Image als seriöser Arbeitgeber zumindest teilweise verspielt. Sendet man damit das richtige Signal aus für langjährige Angestelltenverhältnisse? Hernandez meint dazu: «Die Frage ist sicher berechtigt. Aber wenn man in unserer Branche nicht lustig sein darf, ohne an Kompetenz einzubüssen, wo dann?» Und lustig oder zumindest unterhaltsam, so zeigt der Test, ist das Spiel allemal. Die bz-Redaktorin passt übrigens am besten zum Hotel Nomad. Hier geht es zum Spiel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen