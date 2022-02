Anwalt wirft der Basler Polizei Racial Profiling vor

Fahndung Jung + Migrationshintergrund + E-Scooter = Drogendealer? Harte Vorwürfe an Basler Polizei nach Verkehrskontrolle Ein Anwalt erhebt schwere Vorwürfe an die Basler Polizei. Diese wende bei ihren Kontrollen Racial Profiling an, kritisiert er am Beispiel einer umstrittenen Verkehrskontrolle. Die Polizei widerspricht deutlich. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Eigentlich ist es eine Lappalie: Zu 60 Franken Busse auf Bewährung verurteilte das Basler Jugendgericht vergangenen Dezember den mittlerweile 18-jährigen P. Er war im März 2021 von der Polizei erwischt worden, wie er unter Drogeneinfluss mit einem Elektrotöff unterwegs war. Bei der Kontrolle fanden die Beamten eine kleine Menge Marihuana im nicht strafbaren Bereich. Auf Nachfrage gab P. unumwunden zu, dass er tags zuvor einen Joint geraucht hatte, was auch eine Blutprobe bestätigte. Entsprechend gab es eine Busse wegen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz.

Doch wenn man genauer hinschaut, tauchen in diesem Fall eine Reihe Fragen auf. Spannend daran ist, dass der Ablauf der Kontrolle, die zum Standard der Polizeiarbeit gehört, für einmal genaustens dokumentiert ist. An jenem Freitagnachmittag war im St.-Johann-Quartier ein sogenannter Schulzug unterwegs – eine Patrouille mit erfahrenen und auszubildenden Polizisten.

Am Fahrstil kann es nicht gelegen haben

Auf der Elsässerstrasse kam ihnen der damals 17-jährige P. auf einem Elektromotorrad entgegen. Daraufhin beschloss die verantwortliche Polizistin, den Teenager zu kontrollieren. Klar ist: Am Fahrstil kann es nicht gelegen haben. P. fuhr absolut verkehrskonform. Bei einer späteren Einvernahme sagte die Polizeiwachtmeisterin aus, dass sie den Entscheid «aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Bauchgefühls getroffen habe».

Pikant: Auf der Homepage der Basler Polizei heisst es wörtlich: «Kontrollen <ins Blaue hinaus> oder nach <Bauchgefühl> sind unzulässig.» Der Grund der Kontrolle ergebe sich im Kontext diverser Faktoren wie Person, Örtlichkeit, Zeitpunkt und weiteren Umständen.

In der Einvernahme verwies die Polizistin weiter auf eine interne Richtlinie: Es seien in letzter Zeit viele Marihuana-Dealer auf E-Scootern unterwegs, weshalb hier ein Schwerpunkt gesetzt werde. Nur: Diese Richtlinie gibt es nicht. Dies sagt ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage: In der praktischen Ausbildungsphase sei es jedoch üblich, dass teamintern Schwerpunkte für Kontrollen abgesprochen werden.

Welche Rolle spielte die Hautfarbe des Jugendlichen?

Die Polizeipatrouille vollzog eine 180-Grad-Wende und verfolgte P., der keinen Helm trug, mehrere hundert Meter bis zum Bahnhof St.Johann. Dort parkierte der Teenager seinen Scooter und ging kurz in den Coop. Als er wieder herauskam, warteten die Polizisten auf ihn und unterzogen ihn einer Kontrolle. Auf die Nachfrage des Verteidigers, woran sie den jungen Mann wiedererkannt habe, nannte die Polizeiwachtmeisterin seine rote Hose, den Umstand, dass er den Fahrzeugschlüssel in der Hand trug und seinem dunklen Teint.

Für den Verteidiger Alex Ertl ist der Fall klar: «Die Patrouille hat meinen Mandanten aufgrund von Racial Profiling verfolgt und kontrolliert. Es gab keinen Grund ihn herauszupicken ausser dem Bauchgefühl der Polizistin». Die Attribute jung, farbig und auf einem Elektrotöff unterwegs würden der Basler Polizei offenbar reichen, um jemanden als potenziellen Drogendealer zu verdächtigen.

«Dieses Vorgehe»n ist rechtsstaatlich höchst bedenklich

So hart der Vorwurf ist, so schwierig ist es, diesen zweifelsfrei nachzuweisen oder aus der Welt zu räumen. So ist kein Schweizer Gerichtsentscheid bekannt, der eine Personenkontrolle als objektiv diskriminierend und damit rechtswidrig qualifiziert hat. Umgekehrt argumentieren Kritiker, dass die Hürden für erfolgreiche Gerichtsverfahren gegen polizeiliches Fehlverhalten sehr hoch seien.

Auch das Jugendgericht erkannte im konkreten Fall von P. kein rassistisches Profiling, da die Hautfarbe nicht der Grund für die Kontrolle gewesen sei. Ertl hat Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegt und will den Fall vom Appellationsgericht neu beurteilt haben. «Dieses Vorgehen ist rechtsstaatlich höchst bedenklich. Da geht es ums Prinzip und weniger um die Busse.»

«Vorwurf ist für uns nicht nachvollziehbar»

Das Thema Racial Profiling flammt immer wieder auf – zuletzt als die Basler Polizei einen jungen Sans-Papier aus Westafrika während eines Schulausflugs verhaftete und in Ausschaffungshaft steckte. Auch bei den Black-Lives-Matters-Demonstrationen vergangenes Jahr wurde Racial Profiling thematisiert. National ist zurzeit ein Vorstoss des Basler SP-Nationalrats Mustafa Atici hängig, der eine unabhängige Schlichtungsstelle beim Grenzwachtkorps, der Bundes- und der Transportpolizei fordert. Die Polizei verweist bei der Diskussion jeweils auf eine Reihe von Massnahmen zur Sensibilisierung ihrer Mitarbeitenden.

Im konkreten Fall sieht die Polizei kein Fehlverhalten. «Den Vorwurf des <Racial Profiling>, den der Anwalt des Jugendlichen gegen uns erhebt, weisen wir mit Nachdruck von uns. Inwiefern der vorliegende Fall Anlass für diese Behauptung geben soll, ist für uns nicht nachvollziehbar», sagt Polizeisprecher Adrian Plachesi. Der Kontext für eine Kontrolle sei aufgrund diverser anderer Faktoren gegeben gewesen. «Eine Polizeikontrolle kann von kontrollierten Personen und unbeteiligten Drittpersonen subjektiv als diskriminierend wahrgenommen werden, auch wenn objektive Gründe für deren Durchführung bestehen.»

