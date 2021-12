Das Elsass verzweifelt wegen Fahrenden auf illegalen Plätzen

Fahrende «Der französische Staat lässt sich hier auf der Nase herumtanzen»: Verzweiflung pur –Das Elsass und seine «Hinkelsteine» Immer wieder errichten Fahrende unerlaubt Lagerplätze, zapfen Strom und Wasser an. Verzweifelte Bürgermeister greifen zur Selbsthilfe. Denn in ihrem zentralistischen Staat dauert es lange, bis etwas passiert. Alexandra von Ascheraden Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

An verschiedenen Orten, hier etwa in Village-Neuf, riegeln die Behörden Plätze mit Betonblöcken ab. Alexandra Von Ascheraden

«Im Elsass sieht es immer mehr aus wie bei Asterix. Hinkelsteine überall. Rund um Parkplätze und Wiesen, an den Strassenrändern. Es ist einfach traurig, dass wir dazu gezwungen sind.» Das sagt Bernard Kannengieser, Bürgermeister von Bartenheim. Überall blockieren aufgereihte Steinblöcke die Zufahrt. Manchmal werden zusätzlich Gräben ausgehoben. Die Gemeinden kommt das teuer zu stehen. Sie sehen keine andere Möglichkeit mehr.

Der Grund: Fahrende in grossen und kleinen Verbänden sind besonders im Département Haut-Rhin in grosser Zahl unterwegs. Sie lassen sich immer wieder ungefragt und gleich für Wochen auf frei zugänglichen Flächen nieder. Das Problem ist in den Agglos von Colmar und Mulhouse sowie in der Region um Huningue, Saint-Louis und Altkirch besonders drängend. Fahrende legen Wasserleitungen ab dem nächsten Hydranten und zapfen Strom vom Verteilerkasten, den sie dafür aufbrechen. «Die Kosten dafür und für die hinterher nötigen Reparaturen bleiben jeweils an der Agglomération de Saint-Louis hängen», berichtet Gaston Latscha, Bürgermeister von Hésingue.

Schlimmer als der Diebstahl sei die Verschmutzung

«Der Diebstahl von Strom und Wasser ist das eine Problem. Was aber die Anwohner wirklich aufbringt, ist die Verschmutzung», berichtet Latscha. «Wir stellen jeweils gratis Müllcontainer auf, müssen aber hinterher so gut wie immer noch massenweise Müll von Hand einsammeln.» Zudem benutzten die Leute einfach ihre Toiletten in ihren Wohnwagen nicht, sondern erledigten ihre Bedürfnisse buchstäblich mitten auf dem Weg und das auch mitten im Ort, in Parks und auf Spazierwegen. «Uns sind die Hände gebunden. Das wissen die Beteiligten sehr genau. Eine sehr unangenehme Situation.»

Die Hinterlassenschaft einer Fahrendengruppe in Bartenheim. zVg

Latscha ist wichtig zu betonen, dass er selbstverständlich die Lebensweise und Kultur der Fahrenden respektiert. Was ihn und viele seiner Bürgermeisterkollegen erzürnt, sind die illegale Benutzung dafür nicht vorgesehenen Grundes, die hinterlassenen Schäden und die Häufigkeit, mit der das auftritt. Die Bürgermeister haben zur Selbsthilfe gegriffen: Sie verteilen an jeder Stelle, an der sich Fahrende niedergelassen haben, hinterher Steinbrocken. Doch das kostet und nützt nur begrenzt: «Mit der richtigen Technik lassen sich die Brocken leider zur Seite schieben. Wir werden demnächst in Betonquader investieren, die mit einem Zapfen im Boden verankert sind. Das wird noch teurer. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit», stellt der Bartenheimer Bürgermeister Kannengieser resigniert fest.

Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Plätze anzubieten

All das sollte gar nicht nötig sein. In Frankreich ist vom Gesetzgeber vorgesorgt, dass Fahrende überall im Land ausreichend geeignete Plätze vorfinden. Sie sind schliesslich, wie in vielen anderen Ländern auch, seit Jahrhunderten Teil des Landes. Laut Schätzungen machen sie etwa 0,5 Prozent der Bevölkerung aus. Viele haben die französische Staatsbürgerschaft.

Jede Gemeinde mit mehr als 5000 Einwohnern ist gesetzlich verpflichtet, Plätze für Fahrende anzubieten oder welche auf dem Gebiet einer anderen Gemeinde mitzufinanzieren. Die zur Verfügung gestellten Plätze müssen mit sanitären Einrichtungen, Wasser- und Stromanschlüssen und Müllcontainern ausgestattet sein. «Wir bieten längst die vorgeschriebene Zahl Plätze an. Sie sind nur selten voll belegt. In Saint-Louis gibt es beispielsweise 20 Standplätze, von denen aktuell nur zwei belegt sind. Huningue verfügt über einen Platz mit weiteren zehn. Nun überschreitet Kembs die Schwelle von 5000 Einwohnern, sodass auch dort ein Platz eingerichtet wird», so Latscha.

Schwieriger ist es für grosse Verbände. Sie müssen in Rixheim bei Mulhouse unterkommen. Ein weiterer Platz für sie ist in der Nähe von Colmar vorbereitet. Er kann eingerichtet werden, sobald der Präfekt grünes Licht gibt. Die zur Verfügung gestellten Plätze kosten zwischen 3 und 5.90 Euro pro Tag und Wohnwagen. Dazu kommen Wassertarife zwischen 2.60 und 3.50 Euro pro Kubikmeter und ein Stromtarif, der sich zwischen 11 und 20 Cent pro Kilowattstunde bewegt, sowie eine Kaution.

Im zentralistischen Frankreich fehlt lokalen Behörden Befugnis

Trotzdem kann man kaum durchs Elsass fahren, ohne in Strassennähe auf kleine und grössere Wohnwagenansammlungen zu stossen. Kannengieser: «Manchmal sind die Verbände zu gross, um gemeinsam Platz zu finden, und die Leute wollen sich nicht aufteilen. Und manchmal wollen sie den Platz nicht mit gewissen Familien teilen.» Er glaube aber, den meisten gefalle einfach nicht, dass die Plätze Geld kosten. Das müssten sie aber, so Kannengieser, die Einrichtung eines solchen Platzes mit Infrastruktur koste an die 75 000 Euro.

«Die Leute stellen ihre Wagen lieber gratis irgendwo ab. Wenn wir dann Personal hinschicken, um den gestohlenen Strom abzustellen, wird es systematisch aggressiv angegangen und man kann seiner Arbeit kaum nachgehen.»

Auffallend ist aber, dass sich die Probleme mit unerlaubtem Abstellen der Wohnwagen offenbar auf französisches Gebiet konzentrieren. Johannes Foege, Kreisrat Landkreis Lörrach, stellte vor kurzem an einer Sitzung des Eurodistrictsrats die Situation im grenznahen deutschen Gebiet so vor: «Die Polizei muss nur gelegentlich einschreiten, wenn private Flächen in Anspruch genommen werden und auf Verlassen drängen. Die Stadt Weil selbst vermietet auf Anfrage den grossen Parkplatz in Otterbach an Gruppen Fahrender.» Das laufe gewöhnlich problemlos.

Woher also rühren die Probleme im Elsass? Latscha bringt es so auf den Punkt: «Anders als bei unseren Nachbarn dürfen wir Bürgermeister nichts unternehmen. Wir müssen beim Präfekten in Colmar darauf drängen, dass er einen Erlass unterschreibt, der die Fahrenden zum Weiterziehen auffordert. Wenn wir den Leuten den dann vorlegen, passiert immer noch nichts. Denn sie wissen genau, dass es noch dauern kann, bis der Präfekt auch die Gendarmerie schickt, um den Platz zu räumen. Auch das darf nur er.» Im zentralistisch regierten Frankreich fehlt den lokalen direkt betroffenen Behörden vor Ort die Befugnis, selbst etwas zu unternehmen.

«Der französische Staat lässt sich hier auf der Nase herumtanzen.»

«Die Fahrenden wissen genau, dass dieser träge ist. Warum also sollten sie sich anders verhalten?», fasst Bürgermeister Latscha die Misere zusammen. Sobald sie die Grenze nach Deutschland oder in die Schweiz überträten, hielten sie sich ja offenbar an die Vorschriften, wie die Behörden vor Ort diese zeitnah durchsetzen könnten.

Warum aber gibt es ausgerechnet im Haut-Rhin besonders viele Fahrende? Latscha weiss, dass es zahlreiche Verbände gibt, die nicht mehr durchziehen, sondern hier beinahe sesshaft sind. Die Erklärung sei einfach, sagt er: «Die grenznahe Region ist finanziell vergleichsweise gut gestellt. So finden die Fahrenden hier immer Arbeit. Sie gehen von Haus zu Haus und bieten Gartenarbeiten an, säubern das Pflaster von Moos oder streichen Fensterläden.» Laut Latscha nehmen sie mittlerweile die Fensterläden auch von Deutschland oder aus der Schweiz über die Grenze und bearbeiten sie dann hier.

In Saint-Louis hätte sich vor kurzem eine Gruppe an der grosszügig neu angelegten Endstation der Tram 3 direkt am Bahnhof niedergelassen. Latscha meint: «Hinterher war der frisch gepflasterte Boden übersät mit den Umrissen frisch besprühter Fensterläden in allen Farben.»

«Damit würde man in der Schweiz vermutlich nicht davonkommen.»

