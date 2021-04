Familienberatung «Eine Krise kann zusammenschweissen oder trennen»: Paare lassen sich öfter bei Problemen beraten Ein Jahr lang müssen Paare und Familien bereits in der veränderten Coronasituation leben. Bei einigen verstärken sich Probleme, die schon vorher da waren. Das zeigen die neusten Zahlen der Familien-, Paar- und Erziehungsberatung Basel. Silvana Schreier 07.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Verein Familien-, Paar und Erziehungsberatung Basel bietet Hilfe in schwierigen Lebenssituationen an. Heinz Dürrenberger

Über Wochen in den eigenen vier Wänden eingesperrt. Soziale Kontakte und Freizeitaktivitäten auf ein Minimum reduziert. 145 Paare, die sich bei der Familien-, Paar- und Erziehungsberatung Basel (Fabe) anmeldeten, liessen sich im vergangenen Jahr aufgrund von Beziehungsproblemen beraten. Das sind fast 30 Prozent mehr als noch 2019, wobei die meisten Paare auch Eltern sind.

Die neusten Zahlen von Fabe zeigen also: Die Coronakrise geht an den Basler Paaren nicht spurlos vorüber. Auch Scheidung und Trennung wurden deutlich häufiger in den Beratungsgesprächen thematisiert, sagt Renato Meier, Geschäftsleiter von Fabe.

394 Scheidungen in Basel-Stadt

Die Beobachtungen von Meier widerspiegeln sich auch in den Zahlen des Statistischen Amts Basel-Stadt: Die Anzahl Scheidungen nimmt in der Tendenz zu. Von 2016 auf 2017 sank die Zahl zwar drastisch von 413 auf 349. Seither steigt sie wieder an: 2019 wurden 394 Scheidungen gemeldet. Die Zahlen für 2020 werden im Juli publiziert.

Geheiratet wurde 2019 fast doppelt so oft wie geschieden: 845 Eheschliessungen verzeichnet das Statistische Amt. Im Jahr zuvor waren es gar 928 an der Zahl.

Die neusten Zahlen des Vereins Familien-, Paar- und Erziehungsberatung Basel. bz

Fokus liegt stärker auf der Partnerschaft

Für Meier ist klar: «Nicht die Pandemie an sich ist die Ursache der steigenden Zahlen, sondern die daraus resultierenden Lebenssituationen. Probleme, die es vorher schon gab, traten stärker hervor.» Während der Monate im Lockdown hätten sich die Paare schlechter aus dem Weg gehen können. Der Fokus sei damit stärker auf dem Partner oder der Partnerin gelegen und das soziale Umfeld habe die Schwierigkeiten nicht abfedern können.

Die Coronakrise und die damit verbundenen Massnahmen verschärfen also bereits existierende Probleme. Doch gibt es nicht auch Paare, denen es wegen der Situation besser geht? Meier: «Eine Krise kann zusammenschweissen oder trennen.» Eine Prognose abzugeben, sei fast unmöglich, denn eine Krise bedeute immer eine höhere Belastung.

Kinder als Auslöser, aber nicht als Ursache

Oftmals lassen sich Paare für verschiedene Anliegen beraten. So gehen laut Meier finanzielle Schwierigkeiten und Paarprobleme häufig Hand in Hand. «Die Beziehungsprobleme in Familien entstehen, weil sie auf zu engem Raum leben. Dies müssen sie, weil sie von Armut betroffen sind. Durch die Coronapandemie wachsen dann auch die finanziellen Sorgen», fasst Meier zusammen. Da gerade letztere noch heute ein Tabu-Thema in der Gesellschaft seien, würden Betroffene sie lange für sich behalten.

«Oft suchen sie erst eine Beratung auf, wenn Betreibungen anstehen.»

Nicht selten seien in diesen Konstellationen auch Kinder involviert. Meier betont jedoch: «Schwierigkeiten bei der Erziehung können Auslöser für Paarstreitigkeiten sein, aber sie sind nie das eigentliche Problem.»

Mehr häusliche Gewalt, aber weniger Anzeigen?

Zuletzt schlüsselt Fabe auch die Nennungen von häuslicher Gewalt in den Beratungsgesprächen auf. Im Vergleich zu 2019 wurde die Thematik im vergangenen Jahr fast 22 Prozent mehr angesprochen. Da es sich aber um kleine Zahlen handle, so Meier, sei der Vergleich mit Vorjahren schwierig. Denn die Zunahme von 60 auf 73 Fälle könne auch einer normalen Schwankung entsprechen.

Dies vermeldete auch die Basler Polizei vor wenigen Wochen bei der Veröffentlichung der Polizeistatistik. Eine Zunahme der Strafanzeigen wegen häuslicher Gewalt konnte dort ebenfalls nicht festgestellt werden. Dafür rückte die Polizei häufiger bei Streitigkeiten im privaten Rahmen aus.

Könnte es denn sein, dass die Baslerinnen und Basler häusliche Gewalt weniger oft anzeigten? Meier sagt:

«Das könnte eine Erklärung sein. Denn ist eine Anzeige gemacht, muss ich als betroffene Person handeln. Gerade in der aktuellen Pandemiesituation kann dies aber schwieriger sein. Da bleibt die Betroffene vielleicht lieber in der Beziehung, als sich in eine unsichere Situation zu begeben.»