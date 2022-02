Fantransport Zerstörte Busse nach Spiel gegen FC Basel: Rechnung für den FC Luzern wird saftig Noch wird abklärt, wie hoch der Schaden ist, den FCB-Chaoten am letzten Sonntag in den Bussen angerichtet haben. Klar ist, dass der FC Luzern die Rechnung erhalten wird – und von einem hohen Betrag ausgehen muss. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Die Chaoten haben in den VBL-Bussen erheblichen Schaden angerichtet. VBL

Das Heimspiel des FC Luzern gegen den FC Basel vom vergangenen Sonntag beschäftigt die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) noch immer. Chaoten aus den Reihen der Basler demolierten nach dem 3:0-Sieg ihres Teams vier Busse. Allein in einem Bus wurden 13 Scheiben eingeschlagen. Mediensprecher Sämi Deubelbeiss sagte am Montag:

«Eine Zerstörung von VBL-Bussen in diesem Ausmass gab es noch nie.»

Auch jetzt seien zwei Fahrzeuge nicht einsatzfähig, sagt Deubelbeiss nun. Die Schadensanalyse dauere an. So wurde jener Bus, bei welchem die Frontscheibe mit einer Spraydose versprüht wurde und daher für den Abtransport am Sonntag nicht mehr einsatzfähig war, innen wie aussen stark mit Schmierereien verwüstet.

Zwar steht die Höhe der Schadenssumme noch aus. Aber der Adressat der Rechnung ist schon klar. Es ist der FC Luzern als Veranstalter, bestätigt Deubelbeiss. Der Sportverein hat kürzlich schon einmal eine saftige Rechnung erhalten:

«Die Schadenssumme im vergangenen Herbst, als beim Gästetransport der St.Gallen-Anhänger VBL-Busse zerstört wurden, belief sich damals auf rund 15’000 Franken.»

Immerhin: Sowohl im Herbst wie auch am letzten Sonntag ist kein VBL-Personal verletzt worden. Und noch melden sich laut Sämi Deubelbeiss genügend Chauffeurinnen und Chauffeure für den Extrabus-Dienst. «Bisher war dies nie ein Problem, die Mitarbeitenden melden sich stets freiwillig für den Transport der Gästefans. Bei Hochrisikospielen wie beim FC Basel werden zusätzlich auch Vorgesetzte vom Fahrdienst eingesetzt.»

Schuldzuweisungen nach Eskalation

So klar die Ausgangslage für die VBL ist, so diffus scheint sie zwischen den Fans des FC Basel und der Luzerner Polizei zu sein. Grund ist die Eskalation nach Spielende beim Ausgang des Gästesektors (siehe Box). Normalerweise dürfen die FCB-Fans zu Fuss vom Bahnhof zum Stadion und zurück laufen. Weil es aber schon letztes Mal zu Auseinandersetzungen kam, wurde die Bewilligung für den Fanmarsch nicht mehr erteilt: Die FCB-Fans mussten entweder individuell mit dem Auto oder mittels Extrazug und -bus anreisen.

Einer der am Sonntag demolierten Busse. Bild: Vbl

Ob diese Auflage nach den erneuten Ausschreitungen auch beim nächsten Heimspiel des FC Luzern gegen den FC Basel gilt, ist laut Christian Bertschi, Chef Kommunikation der Luzerner Polizei, derzeit noch unklar. In den letzten Jahren sei es bei Fussmärschen der FCB-Fans immer wieder zu Sachbeschädigungen und zu einem Angriff auf Polizisten gekommen. «Die Anwohner entlang der Route müssen bei den Fussmärschen erdulden, dass ihnen Bierdosen in die Gärten geworfen werden, dass an Hauswände uriniert wird, dass bei parkierten Autos Spiegel und Scheibenwischer demoliert werden.»

Die Stadtbevölkerung hat laut Bertschi ein Anrecht, dass die Polizei die öffentliche Ordnung aufrechterhalten könne. Aufgrund dieser Erfahrungen sei den FCB-Fans der Marsch untersagt worden.

«Notabene sind die FCB-Fans die einzigen, die bislang marschieren durften. Alle anderen Gästefans akzeptieren den Transport in Extrabussen.»

Die Person, welche im Vorfeld verhaftet worden ist, sei übrigens gleichentags wieder frei gelassen worden, nachdem sie wegen Betäubungsmitteldelikten einvernommen worden sei.

Luzerner Polizei kontert Vorwürfe der FCB-Fans Unmittelbar bevor Chaoten aus den Reihen der FCB-Fans am Sonntag Busse demoliert haben, kam es nach Spielschluss zu strittigen Szenen. Bekanntermassen postierte sich die Luzerner Polizei beim Ausgang des Gästesektors. Wie ein Video zeigt, setzte die Polizei Gummischrot ein. Einerseits haben Chaoten gemäss der Luzerner Polizei pyrotechnisches Material eingesetzt, andererseits wollten sie die Sperre durchbrechen. Beides haben FCB-Fans, die vor Ort waren, in Abrede gestellt. Gegenüber dem Basler Online-Magazin «Bajour» schildern Anhänger anonym, es sei kein pyrotechnisches Material abgefeuert worden und auch die Polizeisperre habe man nicht durchbrechen wollen. Im Gegenteil: Die Luzerner Polizei habe die Eskalation provoziert. Zudem habe sie nur jene Fans zu den Autos gelassen, die einen Schlüssel gezeigt hätten, während Beifahrer in die Busse steigen mussten. Drohungen und tätliche Angriffe Christian Bertschi, Chef Kommunikation der Luzerner Polizei, kontert: «Nachdem die FCB-Fans zunächst die Polizistinnen und Polizisten massiv beleidigt und bedroht haben sowie tätlich angegangen sind, durchbrachen einige von ihnen die Polizeisperre.» Die Luzerner Polizei habe darauf Gummischrot eingesetzt. «Nach dem Gummischroteinsatz wurden die Einsatzkräfte mit diversen Gegenständen, pyrotechnischem Material, konkret drei Böllern, vollen Bierdosen und einer Eisenstange, die aus einem VBL-Bus entwendet wurde, beworfen.» Zwei der drei Böller seien in unmittelbarer Nähe der Polizisten detoniert. «Ein Anwohner hat uns übrigens Videomaterial zugestellt, auf dem diese Böllerattacke zu sehen ist.» Die Polizisten der vorderen Polizeikette seien körperlich angegangen und weggestossen worden, betont Bertschi. In der Folge sei die Polizeikette aufgelöst worden und rund 100 Fans rannten auf den Zihlmattweg. «Durch weitere Ordnungsdienstkräfte wurden diese mittels Einsatz von Gummischrot zurückgedrängt.» Was das Zeigen der Autoschlüssel betrifft, sagt Bertschi: «Die Absicht von gewissen FCB-Fans war es, zu Fuss zum Bahnhof zu gelangen. Dieser Fussmarsch war nicht bewilligt und das wurde bereits im Vorfeld den Fans kommuniziert.» Vor Ort habe die Polizei mehrfach und klar via Megafon kommuniziert, dass zuerst die Extrabusse wegfahren und die Autofahrer etwas Geduld haben müssen. «Es wurde aber von Beginn weg immer wieder einzelne Personengruppen durch die Polizeisperre gelassen, sodass diese zu ihren Fahrzeugen gehen konnten.» (avd)

Der FC Luzern verurteilt die Geschehnisse vom letzten Sonntag aufs Schärfste, wie Mediensprecher Markus Krienbühl auf Anfrage mitteilt. Man sei auch enttäuscht, «dass dies nach einem durchgehend friedlichen Fussballnachmittag passiert ist». Grundsätzlich sei es so, dass in solchen Fällen der Veranstalter die entstandenen Kosten übernehmen müsse, bestätigt Krienbühl. «Jedoch wollen wir, auch gemeinsam mit der Swiss Football League eine Lösung finden, wonach der Verursacherklub zukünftig für solche Schäden haftbar gemacht werden kann.»

Dass der Fanmarsch am vergangenen Sonntag nicht zugelassen worden ist, sei ein Entscheid der Bewilligungsbehörden und der Polizei gewesen. «Wir gehen davon aus, dass dieser Punkt in der Analyse der Vorkommnisse sicherlich auch thematisiert wird, um für die kommenden Gastspiele des FCB eine Lösung zu finden, welche solche Vorkommnisse ausserhalb des Stadions verhindert und allen Fans einen sicheren Fussballmatch ermöglicht.»

Stadt hat alleine keine Möglichkeit, Vorfälle zu verhindern

Der Sozial- und Sicherheitsvorsteher der Stadt Luzern, Martin Merki, sagt auf Anfrage: «Der Stadtrat verurteilt Gewalt in jeder Form. Es ist für uns nicht akzeptabel, dass Busse, die den Fans zur Verfügung gestellt werden, derart beschädigt werden.» Die Stadt dulde keine Beschädigungen, weder an öffentlichem noch an privatem Eigentum. Eine bittere Pille sei die Situation für den FC Luzern, der nun die Kosten der Sachbeschädigungen übernehmen muss. Die Stadt alleine habe keine Handhabe, um solche Vorfälle zu verhindern. Das sei eine Verbundaufgabe, sagt der FDP-Stadtrat weiter. Dasselbe gelte auch Massnahmen wie der ID-Pflicht, die national umgesetzt werden müssten.

