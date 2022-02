Fasnacht 2022 Aus dem Baselbiet an den Morgenstreich: «Die BLT ist parat! Wir sind Freunde der Basler Fasnacht» Im Gegensatz zu der BVB lässt die Baselland Transport AG ihre Trams und Busse während der Fasnacht auch zu speziellen Zeiten fahren Maximilian Karl Fankhauser 1 Kommentar 17.02.2022, 17.35 Uhr

Die BLT wär für Morgenstreich- und Nachtfahrten während der Fasnacht bereit. Juri Junkov

Auch an der Baselbieter ÖV-Front gibt es Fasnachtsnews. Während die BVB den Betrieb während der Fasnacht regulär einstellen wird, kann die Baselland Transport AG (BLT) aus dem Vollen schöpfen. «Die BLT ist parat! Wir sind Freunde der Basler Fasnacht», sagt BLT-Direktor Andreas Büttiker.

Die Dienstpläne für die Morgenstreichfahrten würden bereits stehen. Das Fahrdienstpersonal ist und bleibt eingeteilt. «So sind wir in der Lage, diese Fahrten auch sehr kurzfristig durchzuführen.» Es fehle nur ein Hinweis der Basler Regierung und die Fahrten würden stattfinden. Zudem habe die BLT auch genügend Fahrzeugkapazitäten bereitgestellt. Auch auf die Spät- und Nachtfahrten sind die BLT vorbereitet. Büttiker kann sich während der Fasnacht eine partielle Lösung vorstellen. «Wir sind mit der BVB in engem Kontakt.»

«Wir sind mit dieser Planung natürlich ein Risiko gefahren», sagt Büttiker. «Dennoch haben wir uns aus Eigeninitiative und in der Annahme, die Basler Fasnacht findet statt, so disponiert, dass wir bereit wären.» Denn der BLT-Direktor spürt das Bedürfnis der Menschen, endlich wieder an einer Freizeitveranstaltung teilnehmen zu können. Natürlich sei eine solche wetterabhängig, das Ziel ist jedoch klar: «Wir wollen viele Menschen und Sonnenschein nach Basel bringen.»

1 Kommentar bernhard meier vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Dass die BVB daran festhalten keine Frühfahrten anzubieten ist unter jeder Sau! Wie sollen alle Fasnächtler mit Kostümen, Trommeln, Requisiten aus den Quartieren in die Innenstadt kommen? Wirklich unglaublich! Der BLT hingegen ein grosses Lob. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen