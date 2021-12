Fasnacht 2022 Chienbäse und grosse Fasnachtsumzüge in Liestal abgesagt: Nichtsdestotrotz soll ein Fasnachtswind durchs Stedtli wehen Wie die Stadt Liestal am Mittwoch mitteilt, hat der Stadtrat beschlossen, den Chienbäse und die Guggenparade (Cherus-Samstag) abzusagen. Grund dafür sei die aktuelle Verschlechterung der epidemiologischen Lage zusammen mit der Verschärfung der Schutzmassnahmen. Lea Meister 15.12.2021, 17.10 Uhr

Der Chienbäse-Umzug 2022 ist abgesagt. Benjamin Wieland

Das OK Fasnacht wurde dennoch damit beauftragt, die bereits vorgenommenen Planungen für eine Fasnacht 2022 weiter voranzutreiben. So soll «der Geist der Fasnacht dennoch durchs Stedtli wehen können». Fasnachtsumzüge können gemäss Richtlinien des BAG vom Kanton nicht bewilligt werden. Abwarten wolle man indes nicht mehr, da auch die Fasnachtscliquen eine Planungssicherheit benötigten.

Eine Fasnacht unter Einhaltung der Schutzmassnahmen sollte aber möglich sein, entsprechende Varianten habe das OK dem Stadtrat bereits vorgelegt. Möglich wären beispielsweise mehrere Fasnachtsveranstaltungen in mehreren abgesperrten Zonen, die mit einem Covid-Zertifikat zugänglich würden.

Feuer, Cliquenkeller und Gastronomiebetriebe

«Wie bereits andere Grossveranstaltungen in Liestal gezeigt haben, funktioniert ein solches Konzept», so der Wortlaut der Mitteilung. In diesen Zonen könnten allenfalls kleinere Umzüge und das Gässeln ermöglicht werden. Man wolle an der Fasnacht 2022 das Thema Feuer aufgreifen und auch die Cliquenkeller und Gastronomiebetriebe sollen eingebunden werden.

Anfang Januar werde das Detailprogramm bekannt gegeben. «Dem Stadtrat und dem Fasnachtskomitee Liestal ist insbesondere auch die Schulfasnacht sehr wichtig: Es gibt Kinder in Liestal, denen das Kindheitserlebnis Fasnacht bisher verwehrt wurde. Deshalb wurde auch für die Schulfasnacht ein coronakonformes Schutzkonzept erarbeitet, das den Kindern ein erstes Eintauchen in diese schöne Tradition ermöglicht», heisst es weiter.

Selbstverständlich seien bei allen weiteren Planungen weiterhin die epidemiologische Lage und die Schutzmassnahmen zu beachten.