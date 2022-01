Fasnacht Andri Obrist: «Es braucht einen Imagewechsel» Der Obmann der Jungen Garde der Olympia über einen Brief an die Regierung, den Fasnachtsnachwuchs und den Vogel Gryff. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 14.01.2022, 20.04 Uhr

Wünscht sich mehr Gehör für den Nachwuchs: Andri Obrist, Obmann der Jungen Garde der Olympia. Kenneth Nars

Die Jungen Garden der Basler Fasnachtscliquen halten in dieser schwierigen Situation zusammen und machen auf sich aufmerksam. Unmissverständlich kommt dies in einem offenen Brief an die Basler Regierung zum Tragen. Gemeinsam fordern sie dort mehr Verständnis für die Kinder. Im Brief heisst es, dass es für den Nachwuchs der Basler Cliquen unumgänglich sei, dass nach zwei Jahren Unterbruch in diesem Jahr eine Fasnacht stattfinden müsse. Verfasst hat ihn im Namen aller Andri Obrist, Obmann der Jungen Garde der Olympia.

Andri Obrist, wie tief sitzt der Frust momentan bei Ihnen?

Andri Obrist: Ich muss zugeben, dass der Frust momentan sehr gross ist.

Wieso das?

Wir haben signalisiert bekommen, dass man sich nach zwei Jahren Unterbruch für die Jungen einsetzt. Nicht nur die Veranstalter, auch die Cliquen haben sich für die Durchführung dieser Vorfasnachtsveranstaltungen eingesetzt. Das alles nur, um in letzter Sekunde eine Absage zu kassieren, obwohl sie nach den bereits strengen Regeln des Bundes durchführbar gewesen wären.

Warum konnten die Veranstaltungen nicht stattfinden?

Die härteren Massnahmen des Kantons verunmöglichten es den teilnehmenden Jungen Garden, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Da die Impfung für Kinder ab fünf Jahren erst seit zehn Tagen möglich ist, hätten viele Teilnehmende und auch Zuschauende nicht Teil der Veranstaltungen sein können.

Wie ist es dann zu diesem Brief gekommen?

Die Absagen stiessen bei uns auf Unverständnis, wir waren frustriert. Wir fühlten uns weder wahrgenommen noch gehört. Es musste etwas getan werden. Die Jungen Garden stehen in regem Austausch. Es wurde schnell klar, dass wir uns in irgendeiner Form an die Regierung wenden müssen. Die Stimmen und Hilferufe aus den Cliquen wurden immer lauter. Mit diesem Brief wollen wir auf die Missstände aufmerksam machen.

Kanton und Comité haben sich oft zu dieser Thematik geäussert – Hätten die Cliquen eher eingreifen sollen?

Da ist etwas dran. Das Fasnachts-Comité hat sehr früh das Ruder an sich gerissen, was auch sehr lobenswert ist. Da haben sich die Aktiven wahrscheinlich etwas fest zurückgelehnt. Es darf aber nicht vergessen werden, dass das Comité nicht die gewählte Vertretung der Cliquen ist und somit nicht repräsentativ für die ganze Fasnachtsszene.

Warum krankt der Nachwuchs bei den Cliquen?

Puh, das ist eine schwierige Frage. Momentan ist sicherlich die Pandemie als Hauptgrund zu nennen. Die Cliquen können sich seit zwei Jahren nicht mehr auf der Strasse präsentieren. Das erschwert die Nachwuchsgewinnung immens. Wir wissen von Cliquen, die in den letzten zwei Jahren einen Viertel ihrer Mitglieder verloren haben. Im Allgemeinen kann die Frage nicht beantwortet werden, denn vor der Pandemie war die Nachwuchssituation bei den Cliquen unterschiedlich. Was klar ist: Die Fasnacht braucht einen Imagewechsel.

Wie meinen sie das?

Die Fasnacht wird viel kritischer beäugt als früher. Wenn Aussenstehende heute von den «drey scheenschte Dääg» sprechen, dann erzählen sie von einem Alkohol konsumierenden Partyvolk, dass drei Tage Lärm macht. Bei den Aktiven steht das Musikalische und das Ausspielen der Sujets klar im Vordergrund.

Ist die Fasnacht Ihrer Meinung nach als Hobby also noch konkurrenzfähig?

Ja, absolut. Denn wir machen nicht nur drei Tage Fasnacht. Das Cliquenjahr ist gespickt mit Events. Wir finden gemeinsam ein Sujet, kaschieren Larven, organisieren Wochenenden und auch andere Events. Auch die kostengünstige Musikausbildung hat Seltenheitswert. Man darf zudem nicht vergessen, dass in Cliquen lebenslange Freundschaften entstehen. Viele erleben gemeinsam ihre erste Fasnacht und sind mit 65 in der Alten Garde noch immer befreundet.

Im Gegensatz zur Fasnacht kann der Vogel Gryff sicher stattfinden. Das muss sie besonders erfreuen.

Natürlich, das freut mich extrem. Es ist wunderbar, dass ein solcher Event in dieser Zeit durchgeführt werden kann, Vor allem freue ich mich für das Spiel, dass an diesem Tag ihre Tänze aufführen darf.

Ihre Clique, die Olympia, läuft traditionellerweise am Abend auch mit. Wie fest schmerzt es, dass dies in diesem Jahr nicht der Fall ist?

Sehr fest. Doch die Freude über einen Vogel-Gryff-Anlass überwiegt. Es wird sicher eine spannende Erfahrung, diesen Event einmal von aussen mitzuerleben. Ich werde sicher dabei sein.

