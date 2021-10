Fasnacht Betrieb eingestellt: Larvenatelier Dildi hinterlässt eine grosse Lücke Die Münchensteiner Traditionsfirma hat die Coronakrise nicht überlebt. Rund 60 Cliquen und Guggen müssen nun eine Alternative finden. Die anderen Larvenbauer haben jedoch nur beschränkt Kapazitäten.

Aimee Baumgartner und Andreas Möckli Jetzt kommentieren 01.10.2021, 17.38 Uhr

Hunderte Larven produzierte das Atelier Dildi jährlich. Bild: zvg

Nach 74 Jahren schliesst das Larvenatelier Dildi, das grösste seiner Art in der Region Basel. Das Coronavirus und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Fasnacht haben den Betrieb «gebodigt», wie das Larvenatelier auf seiner Facebook-Seite mitteilt. «Wir sind alle extrem traurig und der Entscheid ist uns allen sehr schwergefallen», sagt die langjährige Dildi-Mitarbeiterin Angie Stohler.

Zu Beginn der Pandemie konnte sich das Atelier dank Härtefallgelder über Wasser halten. Weil die Aufträge mit den zwei ausgefallen Fasnachten in Basel-Stadt aber ausblieben, mussten sie das Dildi in Münchenstein aufgeben. «Da wir über ein sehr grosses Atelier verfügten, hatten wir auch hohe Fixkosten. «Die ganzen Larven, Zoggeli, Perücken und weitere Fasnachts-Accessoires mussten auch irgendwo verstaut werden. Kleinere Ateliers haben hierbei einen Vorteil», sagt Stohler.

Dildi fokussierte sich ab da an ganz auf den Produktionsstandort in La Chaux de Fonds. «Wir haben hart für unser Überleben gekämpft.» Sie nähten Stoffmasken und verkauften alte Larven für 25 Franken, die rege gekauft worden seien. «Ab dem Sommer lief aber gar nichts mehr. Wir spürten zwar die Wertschätzung aus der Szene, aber davon konnten wir uns nichts kaufen», sagt Stohler. Auch das im Herbst gestartete Crowdfunding floppte. Von den benötigten 70'000 wurden nur gerade 5000 Franken erzielt.

Die Rechnung ging nicht mehr auf

Im Kanton Neuenburg stand das Atelier vor dem nächsten Problem. «Unser letzter Härtefall-Antrag wurde abgelehnt. Den Neuenburgern liegt die Fasnacht nicht so am Herzen», sagt Angie Stohler. Sie mussten nochmals über die Bücher gehen. Rund 60 Gruppierungen lassen in einem normalen Jahr Larven im Atelier Dildi produzieren. Rechnet man die Einzelaufträge mit, sind es bis zu 200.

«Bei der Umfrage unter den Cliquen und Guggen mussten wir aber feststellen, dass die Hälfe davon bei der nächsten Fasnacht die Larven verwenden, die für das Jahr 2020 vorgesehen gewesen waren.» Die Rechnung ging nicht mehr auf. Das Ende des Larvenateliers Dildi, welches auch die Manor-Warenhäuser mit Ware belieferte, war besiegelt. «Wie wollten einen sauberen Schluss und nicht erst aufhören, wenn wir am Boden liegen», sagt Stohler.

Neues Geschäft, aber kaum mehr Larven

Doch ganz aufgeben will sie nicht. Zusammen mit zwei ihrer Kolleginnen gründete sie kurzerhand ein neues Fasnachtsgeschäft: das Atelier zum Räppli. «Wir wollen mit allen Mitteln verhindern, dass das Handwerk ausstirbt. Darum haben wir auch viel vom Dildi aufgekauft.» Das Kerngeschäft liegt beim neuen Atelier aber nicht mehr im Larvenbau, sondern viel mehr auf dem Fasnachtszubehör.

Und wie steht es um die anderen Betriebe? Roman Peter, Besitzer des Larvenateliers Charivari, sagt, es sei für ihn nie ein Thema gewesen, aufzuhören. Natürlich seien die vergangenen eineinhalb Jahre schwierig gewesen. «Wir haben jedoch viel Solidarität erfahren», sagt Peter. «Es gab Cliquen, die bei uns schon Dinge für das Jahr 2023 bestellt haben, die sie gar nicht unbedingt benötigten», sagt Peter weiter.

Daniel Ebner in seinem Atelier Larvenmacherei. Bild: Kenneth Nars

Doch auch für das kommende Jahr zieht das Geschäft wieder an. «Wir haben wieder vermehrt Aufträge». Es sei jedoch fraglich, ob Kunden von Dildi zu ihm wechseln würden. Peters Atelier stellt seine Larven aus Papier her, die kaschiert werden. Dildis Larven dagegen sind aus Kunststoff. Die Kunden von Peter sind vor allem Cliquen und Einzelpersonen.

Auch Daniel Ebner vom Atelier Larvenmacherei zeigt sich optimistisch. «Es läuft nicht schlecht, wir sind zuversichtlich.» So langsam träfen die Aufträge ein, es sei jedoch noch relativ früh. Erst nach Sujetsitzungen der Cliquen, die in den nächsten Wochen stattfinden, könne er die Situation besser abschätzen. Ebner bedauert die Schliessung von Dildi. Er könne jedoch nicht einfach weitere Bestellungen entgegennehmen. Er zähle auf eine treue Stammkundschaft.

Hans Ledermann vom Atelier Bajass und Kenner der Szene ist kein weiterer Larvenhersteller bekannt, der zumachen will. Obwohl er zuversichtlich ist, was die kommende Fasnacht und sein Geschäft anbelangt, so rechnet er doch mit deutlich weniger Verkäufen. «Ich gehe davon aus, dass wir 60 Prozent des Umsatzes eines normalen Jahres erwirtschaften, wenn es gut läuft», sagt Ledermann. Das hat auch mit seinem Laden zu tun, wo er weniger Produkte verkaufen dürfte.

Anspruchsvolle Situation

Bereits gestern erhielt Ledermann Besuch von einer Wagencliqué, die zuvor bei Dildi Kunde war. Einige Formationen könne er noch annehmen, aber sicher keine grosse Clique.

Zu den betroffenen Kunden gehört die Guggenmusik Ohregribler. «Da wir erst diese Woche von der Schliessung erfuhren, haben wir noch keinen Plan B», sagt Obmann Claudio Genasci. Da die Formation in groben Zügen das Kostüm und das Sujet des Jahres 2020 verwendet und dieses adaptiert, ist die Lage nicht akut.

Genasci rechnet mit einer schwierigen Situation, welche Dildi hinterlässt. Viele Guggenmusiken und Cliquen seien Kunden des Ateliers gewesen. «Wir machen uns nun auf die Suche nach einem anderen Larvenhersteller».

Kundin von Dildi ist auch die Clique Rhyschnoogge. «In Basel gibt es viele Larvenmacher, auch solche, die Kapazitäten haben», sagt Andrea Furlano, eine der beiden Präsidentinnen der Clique. «Wir sind optimistisch, dass wir auf der Suche nach einer Alternative fündig werden.»