Fasnacht Gespaltene Szene: So reagieren die Basler Cliquen auf eine Frühlingsfasnacht Die «Basler Bebbi Basel» wollen die «drey scheenschte Dääg» im Mai durchführen. Die Begeisterung ist bei den anderen Cliquen noch nicht zu spüren. Maximilian Fankhauser und Silvana Schreier Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bebbi wollen, wie hier im Jahr 2019, Ihren Endstreich der Fasnacht 2022 in einer lauen Mainacht feiern. Roland Schmid / BLZ

Frühestens Anfang Februar wird über die Durchführung der Fasnacht entschieden, hiess es am Dienstag vom Kanton. Die Clique der Basler Bebbi hat daraufhin eine Frühlingsfasnacht lanciert: Am Wochenende vom 13. bis 15. Mai will der Verein pfeifen und trommeln. Obmann Guy Macquat sagt: «Wir glauben nicht, dass am 7. März eine Fasnacht möglich sein wird. Und um unseren Mitgliedern eine Perspektive für die grossen anstehenden Vorbereitungen zu geben, haben wir notgedrungen selber eine Perspektive kreiert.»

Auf die Idee mit der Fasnacht im Mai habe er bisher viele positive Rückmeldungen aus der Fasnachtsszene erhalten. «Es geht aktuell ein Ruck durch die Cliquen», so Macquat. Bisher hätten sich viele Stamm-Cliquen zurückgehalten. Jetzt seien sie aufgescheucht und würden wohl ihre Wünsche und Forderungen platzieren. Macquat macht klar: «Wir müssen jetzt darüber reden. Darum machen wir Druck.»

Fokus auf Fasnacht im März

Auf Anfrage sagt der Regierungsrat, dass er solche Ideen momentan nicht kommentieren würde. «Wir finden es toll, wenn Cliquen mit ihren eigenen Ideen kommen», sagt hingegen Fasnachts-Comité-Obfrau Pia Inderbitzin. Dennoch sei der Fall momentan klar und es gelte, was kommuniziert wurde. «Unser Fokus liegt noch immer auf der Fasnacht vom 7. bis 9. März. Die Gespräche mit der Regierung laufen.»

Nicht nur beim Comité, auch beim Dupf-Club Basel liegt der Fokus auf der Fasnacht im März. «Unsere Planung ist klar darauf ausgerichtet, dass wir am 7. März im Sujet auf die Gasse können», sagt Obmann Marc Sauter. Der Vorschlag der Bebbi käme etwas zu früh für seinen Geschmack. «Somit hat die Regierung ein viel einfacheres Spiel, sich aus der Affäre zu ziehen.» Denn es werde ihr aufgezeigt, dass sich die Cliquen bereits mit einer Fasnacht im Frühjahr abgefunden hätten. Falls eine Fasnacht im März nicht durchführbar wäre, ist dies laut Sauter aber ein valabler Plan B. «Dennoch bin ich optimistisch, dass dies die letzte Welle der Pandemie ist und wir zu gehabtem Datum auf die Gasse gehen können.»

Der Nachwuchs muss gefördert werden

Für ihn ist aber wichtig, dass für den Nachwuchs fasnächtliche Aktivitäten möglich sind. Deshalb fände er eine Idee für Kinder viel unterstützenswerter. Dass die Regierung bisher noch keinen Entscheid fällen konnte, begreift er indes. «Auch in der Fasnachtsszene sind die Meinungen gespalten.»

«Ich persönlich würde lieber ein Jahr aussetzen und dann wieder richtig Fasnacht machen», sagt Mathias Rüfenacht, Obmann der Rootsheere. Denn der Ursprungsgedanke sei noch immer, den Winter zu vertreiben. «Es ist aber ein guter Ansatz und wichtig, wenn die Thematik vorangetrieben wird.» Auch er sorgt sich um die Kinder. Seine grösste Angst: die Absage der Schulfasnachten. «Denn dort können die Kinder begeistert werden, die nicht in Fasnachtsfamilien grossgezogen wurden», sagt er.

Die Tradition soll gewahrt werden

Für Simon Thiriet, Obmann der Alti Richtig, ist eine Mai-Fasnacht keine gute Idee: «Ich persönlich finde es einen absoluten Blödsinn. Dennoch kann man den Bebbi die Originalität nicht absprechen.» Was ihn daran stört? «Da gibt es zweierlei Dinge: Die Fasnacht muss für mich zum gewohnten Zeitpunkt stattfinden, das ist eine Tradition, die sorgfältig behandelt werden muss.» Die Tradition, mit Kostüm und Laterne durch die Stadt zu ziehen und dabei auf Missstände aufmerksam zu machen, gehöre in die Monate Februar und März. Andererseits stört sich Thiriet an der Motivation, die hinter der Idee steckt. «Ich habe die Vermutung, dass es vielen Aktiven aktuell darum geht, dass sie einfach Party machen können. Wenn nicht im März, dann halt im Mai. Das gehört zweifelsohne zur Fasnacht, sollte aber nicht Hauptmotivation sein.»

Für Thiriet ist aber auch klar: Für die Kinder muss eine Fasnacht stattfinden. Dort gelte in der momentanen Situation auch für ihn keine Traditionsgrenze. «Die Kinder müssen im Kostüm Fasnacht machen und auf der Gasse trommeln und pfeifen.» Hierbei ruht seine Hoffnung wie die von Rüfenacht auf den Schulumzügen. «Deshalb ist es wichtig, dass diese Diskussion angerissen wurde. Eine Fasnacht für Erwachsene im Frühling oder Sommer kann ich aber nicht unterstützen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen