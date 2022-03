Fasnacht Gutes Zwischenfazit der Basler Beizen: «Wir wurden am Morgenstreich etwas überfallen» Das Hotel Basel ist wie viele der Beizen zufrieden mit dem Fasnachtsbetrieb. Bei den Cliquenkellern ist das Zwischenfazit durchzogener. Elodie Kolb 08.03.2022, 18.21 Uhr

Die «Hasenburg» ist auch dieses Jahr während der Fasnacht gut besucht. So auch am Montagabend. Kenneth Nars

Obwohl sie dieses Jahr in abgespeckter Form daherkommt, zieht die Fasnacht viele Aktive und Schaulustige in die Stadt. Dies zeigt auch eine Umfrage der bz bei den Beizen. Besonders am Morgenstreich sei der Andrang gross gewesen, sagt Esther Brühwiler vom Hotel Basel: «Wir wurden etwas überfallen», erzählt sie lachend. «Ich konnte fast nicht glauben, dass es so sein kann, wie es immer war.» Die Gäste seien durch das ganze Restaurant angestanden. Auch am Dienstagmittag sei das Restaurant wieder voll gewesen.