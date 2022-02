Fasnacht in der Region Kein Cortège an der Basler Fasnacht trotz Lockerungen – in Liestal zeigt man sich optimistischer Auch wenn Lockerungen nahen, herrscht Ernüchterung bei Fasnächtlern in der Stadt. In der Baselbieter Hauptstadt sieht es anders aus. Nora Bader, Dimitri Hofer und Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 02.02.2022, 20.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Solche Bilder wird es auch in diesem Jahr nicht geben: Ein Eindruck vom Cortège 2019. Nicole Nars-Zimmer

Entweder alle geltenden Corona-Massnahmen per 17. Februar aufheben – oder gestaffelt in zwei Schritten lockern. Das sind die Szenarien, die der Bundesrat gestern in die Vernehmlassung der Kantone gegeben hat. Bei beiden Varianten will der Bundesrat die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen im Freien aufheben. Die Kantone könnten selbstständig eine Bewilligungspflicht einführen. Konkret würde das bedeuten, der Basler Cortège könnte stattfinden. Er war pandemiebedingt abgesagt worden.

Aber es bleibt dabei: Es wird erneut keinen Cortège geben. «So, wie es momentan aussieht, ist die Organisation eines Cortèges unmöglich», sagt Comité-Obfrau Pia Inderbitzin gegenüber der bz. Grund sei vor allem die Kurzfristigkeit, da der Bundesrat frühestens am 16. Februar weitere Öffnungsschritte ins Auge fasst und der Kanton diese mittragen müsste. Damit wären alle Beteiligten überfordert.

Die Wagencliquen fühlen sich links liegen gelassen

Die Absagebestätigung bedeutet aber auch: Für die Wagen-Cliquen wird es in diesem Jahr keine Fasnacht geben. Dies sagt Wage-IG-Obmann Roger Borgeaud.

«Wir bleiben der Fasnacht 2022 fern. Dieser Entscheid ist offiziell und unverrückbar.»

Wie in ihrem offenen Brief an Regierung und Comité vor zwei Wochen bereits geschrieben, hätten die Wagencliquen die Nase voll. Borgeaud findet, die «Wägeler» wurden von den Obrigkeiten links liegen gelassen. Es sei immer nur um den Nachwuchs der Cliquen gegangen. «Aber auch wir brauchen Nachwuchs», sagt er.

Auch bei einer spontanen Durchführung des Cortèges wären sie nicht dabei gewesen. «Ich habe 120 Wagencliquen unter mir. Der ganze Hickhack war irgendwann nicht mehr zumutbar. Wenn es eine klitzekleine Chance auf einen Cortège gegeben hätte, hätten wir uns anders vorbereitet. Unter den jetzigen Umständen musste ich irgendwann die Reissleine ziehen.»

Cortége 2019. Juri Junkov

Die Absage des Cortège war faktisch das Fasnachts-Aus für die Wagencliquen. «Ohne Cortège ist auch die Polizei nicht vor Ort.» Somit hätte es für jeden Wagen eine einzelne Bewilligung gebraucht.

In welcher Form die Basler Fasnacht stattfinden kann, soll nächste Woche entschieden werden. «Es gilt weiterhin, dass das Fasnachts-Comité mit dem Kanton an verschiedenen Szenarien arbeitet und dass voraussichtlich nächste Woche gemeinsam kommuniziert werden soll», so der Basler Regierungssprecher Marco Greiner.

Der Bundesrat entscheide erst am 16. Februar über die in die Vernehmlassung gegebenen Varianten und zudem abhängig von der epidemiologischen Entwicklung. «Welches der Entscheid des Bundesrates sein wird, ist also spekulativ.» Die laufenden Gespräche zwischen dem Comité und dem Kanton würden zeigen, ob und wie ein mutmasslicher Bundesratsentscheid in die gemeinsamen Überlegungen miteinbezogen werden könne.

In Liestal freut man sich über die Lockerungen

Wie der Kanton Baselland zum Massnahmenpaket steht, war noch nicht in Erfahrung zu bringen. Rolf Wirz, Sprecher der Baselbieter Krisenstabs, kann der Stellungnahme der Gesamtregierung noch nicht vorgreifen. Bei den Fasnächtlern in der Kantonshauptstadt herrscht verhaltener Optimismus.

In Liestal ist eine Fasnacht mit kleineren Umzügen und Konzerten in abgesperrten Zonen im Stedtli geplant. Durch die zu erwartenden Lockerungen sei es wohl möglich, die Rayons zu vergrössern, sagt Martin Klaus, Präsident des Fasnachtskomitees Liestal. «Ein Normalbetrieb wird schwierig.» Dafür sei der Entscheid des Bundesrats zu kurzfristig.

Chienbäse 2018. Juri Junkov

Anders als bei der Fasnacht, die man ausbauen kann, sieht es beim Chienbäse aus. Dieser und die Fasnachtsumzüge wurden vor einem Monat abgesagt. «Beim Chienbäse kann man von allen Elementen der Fasnacht am wenigsten improvisieren», sagt die zuständige Liestaler Stadträtin Regula Nebiker. Der Stadtrat entscheidet über die Durchführung.

«Um einen Chienbäse in alter Form durchführen zu können, kommen die Lockerungen zu spät.»

Der Stadtrat freue sich aber über die angekündigten Lockerungen und sei bereit, die Lage neu zu beurteilen, sobald klar ist, was möglich ist. «Wir wollen aber keine falschen Hoffnungen wecken.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen