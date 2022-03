Dr Voord'Raab: Das Bier vor Vier

Fasnachtskolumne Das Bier vor Vier Dr Voord'Raab berichtet jeden Tag von seinen Erlebnissen auf der Gasse im Vortrab. Dr Voord’Raab 07.03.2022, 05.00 Uhr

Letztmals hat der Morgenstreich 2019 stattgefunden. Roland Schmid (11.03.2019)

11. März 2019, 03.15 Uhr. Die Tür meines Zimmers schnellt auf. «Bisch wach?», reisst mich die Stimme meines Mitbewohners aus dem Schlaf. Jetzt bin ich es definitiv. Ich schaue auf die Uhr. 03.15 Uhr! In einer halben Stunde ist Morgenstreich und ich bin noch im Bett. Ein Wecker reicht halt nicht.

Hals über Kopf ziehe ich mein Kostüm an, setze mich aufs Fahrrad und begebe mich in Richtung Innerstadt. Die nächste tolle Idee meinerseits: kurz vor vier mit dem Velo über die Mittlere Brücke. Irgendwie kämpfe ich mich doch noch durch und schaffe es bis zur Uni.

Dort angekommen, treffe ich auf meinen nicht fasnachtsaktiven Freundeskreis, welcher die Nacht durchgemacht hat und gerade aus dem Club kommt. Nicht gerade der beste Zeitpunkt für Kaffeekränzchen, denn mittlerweile ist es zehn vor vier. Einer erkennt mich, kommt zu mir und meint: «Geh schnell weiter, du wirst hier sonst nicht mehr wegkommen.»

Dankend nehme ich diese Aussage an und mache mich aus dem Staub. Es ist vier vor vier, als ich mich im Vortrab meiner Clique einreihen kann. Stress statt eines Biers vor vier.

Das Ganze ist nun fast drei Jahre her. In diesem Jahr werde ich mich nicht auf einen Mitbewohner verlassen können, der, obwohl er bereits auf dem Weg in die Innerstadt ist, zurückkommt und mich weckt.

In diesem Jahr ist so vieles anders. Fasnachtsstimmung will noch nicht so richtig aufkommen. Zu surreal die Vorstellung, dass am Montagmorgen die Lichter ausgehen und die ganze Stadt gemeinsam den «Morgestraich» pfeift und trommelt. Weiss ich überhaupt noch, wie Fasnacht geht?

Ein Ziel habe ich mir gesetzt. Ich werde diese Fasnacht geniessen, wie selten eine zuvor. Nach drei Jahren Pause endlich wieder zusammen auf der Gasse sein – etwas Schöneres kann ich mir kaum vorstellen. Emotionen einsaugen und abspeichern ist dieses Jahr angesagt. Und was klar ist: Um Viertel nach drei werde ich allerspätestens in der Stadt sein, mich im Cliquenkeller einfinden und mein Bier vor vier geniessen.