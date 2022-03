Liam Chipperfield und sein erstes Tor für den FC Basel

FC Basel Chipperfields Premierentor: Die Geschichte eines wahr werdenden Traumes und Dauergänsehaut bis weit nach Spielschluss Der 18-jährige Basler Liam Chipperfield tritt mit seinem ersten Tor für die Profis des FC Basel in die Fussstapfen seines Vaters und versucht seine Emotionen, nach Spielschluss zu teilen. Jakob Weber Jetzt kommentieren 13.03.2022, 19.48 Uhr

Diesen Moment wird Liam Chipperfield wohl nie vergessen. Der gerade erst 18 Jahre alt gewordene FCB-Youngster trifft gegen Servette zum 1:0. Claudio Thoma / freshfocus

Ein Schubser reicht nicht. Taulant Xhaka und Pajtim Kasami müssen ihren 18-jährigen Kollegen Liam Cipperfield nach Spielschluss bei den Feierlichkeiten vor der Muttenzerkurve beide in den Rücken und damit in die erste Reihe stossen. Und jetzt steht der Teenager da und hört wie die Kurve ihn feiert. «1:0, 2:0, 3:0, 4:0. Scott, Scott Chipperfield», ertönt es lauthals, weil Sohn Liam die Erinnerungen an Vater und FCB-Legende Scott Chipperfield (380 Spiele, 84 Tore in seiner Zeit zwischen 2001 und 2012 für den FCB) wieder aufleben lässt. Dessen Sohn Liam, der bereits im Herbst 2020 unter Ciriaco Sforza in einem Testspiel (4:4 gegen Schaffhausen) erstmals mit einem Tor auf sich aufmerksam machte, wird gegen Servette zum Matchwinner.

In der 69. Minute – drei Minuten nach seiner Einwechslung – steht Chipperfield Junior am zweiten Pfosten goldrichtig und drückt den Ball zum 1:0 in die Maschen. Einen emotionaleren Torjubel hat man im Joggeli lange nicht gesehen. Nach misslungenem Knierutscher kommen alle FCB-Spieler an der Aussenlinie zusammen und freuen sich mit Chipperfield. Und auch die Fans zeigen durch die Lautstärke des Torschreis, dass es sie besonders freut, dass mit Chipperfield ein Eigengewächs getroffen hat, das dazu noch eine Klublegende zum Vater hat. «Für diesen Verein, vor diesen Fans zu spielen und dann zu treffen: Das sind Emotionen pur», sagt ein immer noch freudentrunkener Chipperfield nach dem Spiel.

Der Vater war nicht dabei, gibt aber wöchentlich Tipps

Bei seinem Tor und dem Jubel vor der Kurve nach dem Spiel seien ihm Tränen in die Augen geschossen und die Gänsehaut habe er sogar bis mit in die Mixed Zone genommen. «Seit dem Tor habe ich Dauergänsehaut», sagt Chipperfield.

Sein Vater hat das Spiel nicht im Stadion verfolgt. Der 46-Jährige lebt seit längerem wieder in Australien, verfolgt von da aus aber jeden Schritt seines Sohnes. «Er wird sich sicher bald melden», vermutet Liam.

Scott Chipperfield spielte zuletzt 2011 für den FC Basel. Philipp Schmidli

In den wöchentlichen Skype-Telefonaten bekommt Liam von seinem Vater viele Tipps, wie man sich beim FCB durchsetzt. «Mein Vater hat mir vor allem gesagt, dass ich geduldig sein und immer hart arbeiten muss», erzählt Liam Chipperfield.

Und Geduld brauchte der 18-jährige viel. Seit dem ersten Profiluftschnuppern 2020 wurde er immer wieder in die U21 abgeschoben, wo er dem Vernehmen nach auch gelegentlich Lustlosigkeit versprühte. «Es war ab und zu schon schwierig», gibt er jetzt zu.

Doch die Geduld hat sich gelohnt. Denn 7519 Tage nach dem ersten Tor seines Vaters hat sich mit Liam Chipperfield jetzt das zweite Familienmitglied in die Herzen der FCB-Fans geschossen. Und die Schubser von Xhaka und Kasami erklärt er zum Abschluss mit einem Grinsen: «Ich bin halt ein Scheuer.»

