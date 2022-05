FC-Basel-Captain Valentin Stocker erklärt seinen Rücktritt

FC Basel Eine salomonische Lösung: Valentin Stocker verkündet sein Karriereende Am Dienstagabend lässt der FC Basel die Bombe platzen: Valentin Stocker tritt ein Jahr vor Vertragsende zurück. Der 33-Jährige bleibt dem Verein jedoch erhalten. Er wird sich zum Sportchef ausbilden lassen. Céline Feller Aktualisiert 17.05.2022, 20.59 Uhr

Valentin Stocker wird am Sonntag - sofern fit - ein letztes Adieu als aktiver Spieler des FC Basel absolvieren. Die Captainbinde dürfte er dann definitiv an Fabian Frei abgeben. Bild: Freshfocus

Es passt gut zu Valentin Stocker. Diesem Fussballprofi, der immer ein bisschen anders war als andere. Immer ein bisschen nachdenklicher. Immer mit ein paar anderen Interessen und Fokussen. Nie zu schüchtern oder angepasst, um zu sagen, was er denkt. Deshalb auch unbequem und polarisierend. Und vor allem: unkonventionell.

So ist auch sein Abschied vom FC Basel. Am Dienstagabend – zwei Spiele vor Saisonende und ein Jahr, bevor sein Vertrag ausläuft bei den Baslern, der eine Option auf ein weiteres beinhaltet hätte –, verkündet der 33-Jährige sein Karriereende. Kann er am Sonntag auflaufen, dann wird es sein 416. Spiel für jenen Klub werden, den der Innerschweizer als seinen Herzensverein bezeichnet. Damit rangiert er auf Platz 5 der Spieler mit den meisten Einsätzen überhaupt für den FC Basel.

Zwei Finalissimas machen ihn unsterblich in Basel

Begonnen hatte alles in der Saison 2007/08, als er unter Trainer Christian Gross sein Debüt in der 1. Mannschaft gab, nachdem er als 16-Jähriger vom SC Kriens zum FCB-Nachwuchs gestossen war. Seither sammelte Stocker vor und nach seiner Zeit bei Hertha BSC Berlin 101 Tore und 110 Assists für Rotblau. Dass Stocker die magische Marke der 100 Tore geknackt hat – vielleicht hat das den Entscheid aufzuhören ein wenig einfacher gemacht.

Es ist aber nicht das, was ihn in Fussball-Basel unsterblich gemacht hat. Dies gelang ihm bereits als Teenager. Im Mai 2008 erzielte er 19-jährig das Führungstor in der Finalissima gegen die Young Boys (2:0), in der Stocker den ersten von insgesamt sechs Meistertiteln (nebst vier Cupsiegen) mit den Rotblauen holte. Zwei Jahre später wiederholte sich diese Geschichte: Wieder Finalissima, diesmal in Bern, und wieder traf Stocker zur Basler Führung beim 2:0-Erfolg.

Welchen Status der gebürtige Krienser in Basel erreicht hat, manifestierte sich im März vor einem Jahr in einer tiefen Krise des FCB. Der Captain war aus fadenscheinigen Gründen intern suspendiert worden und eine rund tausendköpfige Schar von Fans brach in der Basler Innenstadt trotz coronabedingten Restriktionen zu einem Demonstrationszug für ihn auf. «CaptAIN vo uns» prangte dabei auf einem Transparent. Es war der Anfang des grossen Aufstandes der Stadt gegen den ungeliebten Klubbesitzer Bernhard Burgener.

Stockers Abgang macht Platz und Geld frei

Dass Stocker nun vorzeitig seine Spielerkarriere beendet, darf nicht überraschen. Zum einen merkte man ihm hie und da an, dass der Zahn der Zeit an dem im April 33 Jahre alt gewordenen Offensivspieler genagt hat. Nichtsdestotrotz schwang er im einen oder anderen Spiel oben aus und er darf bei aller Kritik, die es auch an ihm gab, auf bemerkenswerte 19 Skorerpunkte (davon zehn Tore) in der laufenden Saison verweisen. Das ist der zweitbeste Wert hinter dem im Januar zur Fiorentina gewechselten Arthur Cabral (35 Punkte).

Aber das Gerücht, dass sich Stocker Gedanken über ein frühzeitiges Ende der aktiven Spielerkarriere macht, hielt sich zuletzt hartnäckig. Spätestens, seit sich die Prioritäten in Stockers Leben verschoben haben, seit in diesem Frühjahr Zwillinge die Familie vergrössern. Aus diesen privaten Gründen liess Stocker etwa das kapitale Europacup-Spiel in Marseille aus.

Kein Geheimnis ist auch, dass Stocker einen der am höchsten dotierten Verträge beim FCB gehalten hat und David Degen froh sein wird, den ehemaligen Teamkollegen nicht mehr auf der Lohnliste der ersten Mannschaft zu haben.

Das alles, auch die sportlichen Ansprüche, die der Hauptaktionär Degen an seine kickenden Angestellten hat, wird eine Rolle gespielt haben, als er in den vergangenen Tagen Gespräche mit Stocker über die Zukunft geführt hat. Denn eines ist klar: Stocker verkörpert nicht mehr jenen modernen Flügelspieler, der mit Degens Idealvorstellung übereinstimmt.

Stocker tritt in Fussstapfen von Frei und Streller

Herausgekommen bei den Gesprächen scheint eine salomonische Lösung mit einer auf zwei Jahre angelegten, hausinternen Heranführung an den Job des Sportchefs beim FCB. Stocker macht Platz und Geld frei für die aktuelle Kaderplanung, und die Spielerlegende kann nach einer Auszeit, die bis September veranschlagt ist, mehr aufs Private fokussieren und hat gleichzeitig eine Anschlusslösung, wie sie nicht vielen Profis am Ende der Laufbahn angeboten wird.

Wie nachhaltig das sein kann, muss sich weisen. Beispiele, dass die Aufgabe des Sportchefs viele Fallstricke parat hält, gibt es in Stockers nahem Umfeld von Ex-Mitspielern: Alex Frei, der Knall auf Fall Sportchef beim FC Luzern wurde und sich dort ausbrannte. Oder Marco Streller, der in diesem Amt beim FCB resigniert hinwarf.

Klar ist jedoch, dass mit Stockers Karriere eine Laufbahn endet, die einen Platz im FCB-Geschichtsbuch hat. Während ihm trotz 36 Spielen für die Nationalmannschaft das Glück dort nie wirklich hold war, wurde er in Basel stets verehrt. Was dem Rekord-Spieler in europäischen Spielen für Basel fehlt, ist lediglich ein Titel nach seiner Rückkehr 2018 von Berlin. Das war ihm nicht vergönnt.