Das einstige Megatalent Fedor Chalov soll dem FC Basel helfen

FC Basel Fedor Chalov von ZSKA Moskau - ein einstiges Megatalent soll die Lücke im Angriff schliessen Früher von Chelsea, Arsenal und Bayern umworben, soll der 23-jährige russische Nationalspieler Fedor Chalov beim FCB Arthur Cabral vergessen machen. Céline Feller 01.02.2022, 18.27 Uhr

Schon einmal in der Schweiz: Fedor Chalov (links, hier mit Kasim Nuhu) 2017 in der Champions League gegen YB.

In jungen Jahren, so liest man, da hatte Fedor Chalov besondere Talente. Der Russe soll gerne und insbesondere gut Klavier und Flöte gespielt haben. Ob sein musikalisches Talent ausgeprägter war als jenes auf dem Fussballplatz, ist nicht überliefert. Aber auf dem Rasen hat er es zu einer Karriere gebracht, bei der im noch immer jungen Alter von 23 Jahren mittlerweile bereits 179 Einsätze für die erste Mannschaft von ZSKA Moskau zu Buche stehen. Debütiert hat er in der Saison 2016/17 für jenen Verein, bei dem er auch seine gesamte Ausbildung im Nachwuchs genoss.

Nun aber wird zum ersten Mal in der Karriere Chalovs die Musik an einem neuen Ort spielen: in Basel. Am Dienstagabend bestätigt der FC Basel den Transfer, der sich seit ein paar Tagen abgezeichnet hatte.

Dass der Deal so rasch klappte, hängt auch damit zusammen, dass die Vereine bis am 2. Februar an die Uefa ihre Kaderlisten melden müssen. Will der FCB also auf Chalov setzen in der Conference League, muss sein Name drauf stehen.

Chalov kommt leihweise bis im Sommer. Kaderplaner Philipp Kaufmann sagt über den neusten Zuzug: «Fedor Chalov ist ein wuchtiger und vielseitiger Stürmer, der uns sofort helfen kann, unsere ambitionierten Ziele bis im Sommer zu erreichen. Trotz seines noch jungen Alters verfügt er bereits über viel Erfahrung auf höchstem Niveau.»

Zwar besitzt der FCB keine Option für eine definitive Übernahme des Spielers, dennoch ist die leihweise Verpflichtung «eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Bei uns kann sich Fedor bis im Sommer – auch im internationalen Schaufenster – präsentieren und gleichzeitig der Mannschaft mit seiner Qualität in beiden Wettbewerben helfen.»

«Best young player» und Liga-Topscorer

Dass die Leihe von Chalov klappt, ist eingedenk früherer Interessenten beachtlich. In den vergangenen Saisons wurde der 1,80 Meter grosse Rechtsfuss bereits mit diversen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. So dachte unter anderem Chelsea an eine Verpflichtung, weil Besitzer Roman Abramowitsch grosser Fan seines Landsmanns sei. Aber auch Arsenal schielte bereits auf Chalov (3 A-Länderspiele) ebenso wie die Bayern aus München, bei denen er als Kandidat für die Nachfolge Robert Lewandowskis gehandelt wurde.

Jetzt also ist es der FC Basel geworden – zumindest für sechs Monate. Das einstige Megatalent, Topscorer der russischen Liga 2018/2019 und «Best young player of Russia 2017» kommt mit drei Toren aus 16 absolvierten Partien im Gepäck in dieser Saison in die Schweiz. Er selbst sagt zu seinem Transfer: «Ich bin sehr glücklich, dass ich beim FC Basel unterschreiben konnte. Basel ist ein traditionsreicher Club, der international bekannt ist – als wir mit ZSKA vor vier Jahren hier gespielt haben, war ich auch schon im Stadion dabei. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit möglichst vielen Toren und Assists helfen kann.»

Mit wem er sich künftig um den Platz im Sturm der Basler streiten wird, ist noch unklar. Denn wer der zweite Ersatz für Cabral sein soll, zeichnet sich noch nicht ab. Jean-Philippe Mateta wird es aller Voraussicht nach nicht werden, obschon Crystal Palace ihn nun fix von Mainz übernommen hat. Albian Ajeti ist ebenfalls kein Thema.

Dem FC Basel bleibt noch bis heute am Mittwochabend um Mitternacht Zeit, will er den Spieler auch europäisch einsetzen. Das Schweizer Transferfenster ist aber noch bis 15. Februar geöffnet.