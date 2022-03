FC Basel Gekommen, um zu ärgern: Der FCB vor seinem Europacup-Achtelfinal in Marseille Der FC Basel rechnet sich im Hinspiel der Conference League beim favorisierten Olympique Marseille durchaus etwas aus, obwohl zwei wichtige Spieler fehlen. Christoph Kieslic aus Marseille Jetzt kommentieren 09.03.2022, 20.46 Uhr

Ort der Bewährung: Das Stade Vélodrome in Marseille, wo der FCB in der Conference League weiterkommen will. Keystone

Lange Zeit ist der FC Basel bei seinen Europacup-Trips unter sich geblieben. Zwei Jahre und die Reise nach Zypern ist es her, dass in einem Flugzeug andere Menschen als die Mannschaft und der Betreuertross sassen. Es ist zwar nur ein 55-minütiger Hüpfer, den der Airbus A320 der Swiss am Mittwoch um die Mittagszeit ans Mittelmeer macht, der Kontakt zu Spielern und Funktionsträgern bedeutet aber dennoch ein Zeichen, dass die Pandemie auch den Fussball Zug um Zug aus ihren Fängen lässt.

Eine Stunde vor dem Abflug in Basel-Mulhouse ist soviel klar: Valentin Stocker kümmert sich daheim um Frau und Zwillinge. Liam Millar ist ebenfalls nicht dabei, weil er und seine Familie sich über Nacht den Magen verdorben haben. Eine kleine Möglichkeit besteht, dass Millar am Spieltag nachreist. Er sei hart im Nehmen, heisst es. Und Fedor Chalov will lieber nicht mit Journalisten reden. Zu sehr ist alles überlagert von dem Irrsinn in der Ukraine. Und wie sollte man auch im Gespräch mit dem jungen Russen dieses Thema umschiffen?

Stocker bittet Klub darum, Reise nicht mitzumachen

Beim frischgebackenen Vater Stocker erklärt Kaderplaner Philipp Kaufmann die Situation ganz unaufgeregt. Die Geburt der Zwillinge sei schon geraume Zeit ein Thema gewesen, auch schon mit dem vor zweieinhalb Wochen freigestellten Patrick Rahmen. Es sei Stockers Wunsch gewesen, die Reise nach Marseille nicht mitzumachen. «Er hat uns darum gebeten, und zwingen können und wollen wir niemanden», so Kaufmann.

Stockers Fehlen akzentuiert sich natürlich durch Millars höchstwahrscheinlichen Ausfall. Der gelassenen Stimmung in der Reisegruppe tut das aber keinen Abbruch. Verwaltungsratspräsident David Degen hat sogar ausgesprochen gute Laune und könnte sich immer noch auf die Schenkel klopfen nach dem Schnitzelbankabend am Montag, wo er ordentlich an die Kasse kam. Bis eine halbe Stunde vor Mitternacht hat er bei Apfelsaftschorle durchgehalten.

Die Frage jedoch, wie hoch man am Donnerstag gegen OM verlieren dürfe, um im Rückspiel noch eine Chance zu besitzen, hält er für völlig deplatziert und lässt ihn David-Degen-artig explodieren: «Also wenn die Spieler auf so etwas eingehen, stimmt etwas nicht in der Mannschaft.»

Dort sieht man dem Duell mit Respekt entgegen. «Das ist ein starker Gegner, technisch und physisch. Man könnte von Champions-League-Niveau reden», mahnt Taulant Xhaka und überlegt, wie viel Europacupspiele er selbst hat. «Vierzig?» Es sind weit mehr, 68 genau. Auch Pajtim Kasami («Fünfundzwanzig?») liegt daneben: 43 Spiele auf europäischer Ebene sind es. «Marseille mag der Favorit sein», sagt Kasami, aber wir probieren, das Beste abzurufen.»

Kasami erzählt noch davon, dass er sich beim Sieg in Lugano ein bisschen den Frust aus Kopf und Beinen gespielt hat; den Frust darüber, dass man in der Super League Zürich hat ziehen lassen müssen und den Frust, dass er nur auf der Bank sass: «Jetzt hoffe ich auf zwei gute Monate, und schaue zuversichtlich auf die Marseille-Spiele.»

Dieser umgebaute, verjüngte FCB bringt immerhin noch ganz schön Gewicht auf die Waage, wenn man die Europacupeinsätze addiert: 561. Das sind sogar zehn mehr als im Kader von L’OM zusammenkommen. Respektive 90 weniger, wenn man Stockers 100 Partien abzieht. In den Augen von David Degen hat die Zahlenspielerei mit der Europacup-Erfahrung wenig zu bedeuten: «Das bringt nix, wenn wir auf dem Platz nicht Vollgas geben.»

Bei L’OM herrscht dicke Luft und Ergebniskrise

Über Marseille hat sich am Nachmittag eine frühlingshafte Sonne durchgesetzt, während im Stade de Vélodrome, das wie ein gewaltiges Ufo mitten in der Stadt thront, dicke Luft herrscht. Am Sonntag, nach der 0:1-Heimniederlage gegen Monaco, urteilten die L’OM-Anhänger ihren Trainer bereits ab.

Nun sitzt Jorge Sampaoli, seit genau einem Jahr im Amt und vorige Saison Fünfter geworden, in einem riesigen unterirdischen und schmucklosen Saal und wird von den Journalisten pfleglicher behandelt als von den Fans. Nach dem Aus im Cup (gegen Nizza) und zwei Niederlagen und einem Remis in der Meisterschaft (Platz 3) ist von Ergebniskrise die Rede.

Der einstige Nationaltrainer Argentiniens verortet das Problem im Angriffsdrittel: «Es fehlt uns auf den letzten Metern das Abschlussglück.» Eine Dolmetscherin aus dem Off übersetzt Spanisch in Französisch. Basel spielt nur eine Nebenrolle. Das kennt man so von Europareisen, vor allem, wenn es im Kerngeschäft des Gastgebers harzt.

Als der FCB am Abend im Vélodrome zum Abschlusstraining aufkreuzt, zeichnet sich ab, dass die imposante Schüssel mit ihren 68’000 Plätzen am Spieltag bei weitem nicht gefüllt sein wird. Die Partie wird im französischen Free-TV ausgestrahlt und im Stadion werden 25000 Zuschauer erwartet – nebst rund 700 Fans aus der Schweiz.

Abascal trifft Lehrmeister Sampaoli

Während der FCB ein europäischer Dauergast ist und im Frühjahr mal wieder allein auf weiter Flur auch um Punkte fürs internationale Ranking der Schweiz spielt, ist die Partie in Marseille für Guillermo Abascal in zweierlei Hinsicht speziell: Es ist der erste Europacup-Match als Trainer für den 32-Jährigen und er trifft dabei auf einen Lehrmeister: Sampaoli, der am Sonntag 62 wird, war Trainer in Sevilla, als Abascal dort in der Juniorenabteilung arbeitete.

Die Hochachtung, die Abascal dem Kollegen zollt, ist das eine, diesen mit einem guten Auftritt zu ärgern das andere. «Es geht nicht um mich, es geht um das Team. Für die Spieler ist diese Partie eine grosse Motivation und eine Gelegenheit, gross herauszukommen. Und meine Aufgabe ist es, ihnen Selbstvertrauen mitzugeben.»

Und das, sagt Absacal, werden sie brauchen. Nebst einer Portion Mut und besagtem Vollgas.

