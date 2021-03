Persönlich Rettet Basel Reloaded Der Fussballclub ist privat und doch ein öffentliches Gut. An diesem Unterschied leidet die Stadt ‒ wenn auch nicht das erste Mal. Christian Mensch 04.03.2021, 05.00 Uhr

Aktion der FCB-Fans auf dem Barfüsserplatz, Fan-Artikel und andere Dinge werden in der Ecke zum Stadtcasino wie bei einem Altar abgelegt. Bild: Kenneth Nars

Basel ist wieder einmal in Wallung. Es droht der Stadt etwas genommen zu werden, was sie zwar nicht besitzt, ihr aber doch irgendwie gehört: Der FC Basel. Die Stadt kennt dieses Gefühl und wer die Stadt kennt, weiss, wie sie reagiert: Sie versucht zu kaufen, um auch zu besitzen, was ihr doch schon gehört. Am Geld ist dies bisher nie gescheitert.