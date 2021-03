FCB Showdown Jetzt reagiert David Degen: Der FCB-Hoffnungsträger dementiert das Kaufinteresse an GC Die Sympathien der FCB-Fans sind eindeutig verteilt. David Degen soll Bernhard Burgener als FCB-Chef ablösen. Die Meldung, er habe sich auch für die Grasshoppers interessiert, sei jedoch ein Gerücht ohne Wahrheitsgehalt. Christian Mensch 13.03.2021, 15.28 Uhr

David Degen widerspricht der CHMedia-Recherche, dass er bei GC einsteigen wollte. Bild: Chris Iseli

Die Degens hätten sich um eine Beteiligung an den Grasshoppers bemüht. Dies berichtete diese Zeitung mit Berufung auf Personen, die es wissen müssten. David Degen wurde vor der Publikation gefragt, weshalb aus einer Beteiligung an den Grasshoppers nichts geworden sei. Er verzichtete auf eine Antwort. Nach der Publikation schieb er am Samstagmittag zunächst auf Instagram auf einen Screenshot des Artikels: «So einen Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört.» Anschliessend lässt Degen über seinen Anwalt ausrichten: