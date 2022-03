Eine Spielfilmserie und ein Dokumentarfilm zum AKW Fessenheim

Fernsehen Das AKW Fessenheim im Jahr 1975: Eine Spielfilmserie und ein Dokumentarfilm über den Bau und den Widerstand Zum Atomkraftwerk Fessenheim sollen eine Spielfilmserie sowie ein Dokumentarfilm entstehen. Beide spielen 1975, als das elsässische Atomkraftwerk im Bau war und es Demonstrationen wie auch einen Bombenanschlag gab. Peter Schenk 03.03.2022, 05.00 Uhr

Foto von einer Demonstration im März 2009: Die ersten Proteste hatten Anfang der 70er-Jahre begonnen, 2020 wurde das AKW abgestellt. Rolf Haid / EPA

Es ist ein Grossprojekt. Der Strassburger Autor Max Disbeaux rechnet für die sechsteilige Spielfilmserie à 52 Minuten zum Atomkraftwerk Fessenheim mit einem Drehbuch von 400 Seiten. Das Budget könnte bei mindestens zehn Millionen Euro liegen, schätzt er.

Die Serie spielt 1975, als das französische AKW Fessenheim gebaut wird. Seit Anfang der Siebzigerjahre hatte sich über die Grenzen deutsch-französisch-schweizerischer Widerstand gegen das Vorhaben formiert, am Oberrheingraben auf 120 Kilometern fünf Atomkraftwerke mit 14 Reaktoren zu bauen.

Fünf Atomkraftwerke am Oberrhein geplant

Es begann mit dem Widerstand gegen ein Bleichemiewerk im elsässischen Marckolsheim, wenige Kilometer vom Rhein. Verhindert wurde neben diesem auch die in Kaiseraugst, Breisach, Wyhl und Gerstheim geplanten AKW’s. Nur Fessenheim wurde letztendlich gebaut.

Die Spielfilmserie erzählt die Geschichte der 23-jährigen Freiburger Studentin und Umweltschützerin Monika, die sich im Kampf gegen Fessenheim zunehmend radikalisiert. Die zweite Hauptperson ist Enguerrand, ein 25-jähriger Offizier der französischen Gendarmerie, der gerade von der Militärschule Saint-Cyr kommt und dessen Aufgabe es ist, die Baustelle zu bewachen. Das Undenkbare geschieht: Sie verlieben sich ineinander.

Enguerrand stammt aus einer Dynastie von Offizieren der französischen Armee und träumt vom alten Prestige Frankreichs. Unter Druck gesetzt wird er auch durch seinen Vorgesetzten Henry, mit dem er eine Gruppe von 120 Gendarmen führt, die für drei Wochen im Festsaal von Fessenheim kaserniert sind.

Sorge um die Rheinwälder und die Weinreben

Die lebenslustige und fröhliche Monika hingegen möchte ihrer grösseren Schwester Renate, die sie aufgezogen hat, beweisen, dass sie in der Lage ist, sich ernsthaft für etwas zu engagieren. Sie hat nicht nur Angst vor einem Atomunfall, sondern sorgt sich auch um die Zukunft der Rheinwälder und der Weinreben am Fuss der Vogesen und des Schwarzwalds.

Die Filme spielen zudem vor dem Hintergrund der Attentate der Roten Armee Fraktion (RAF), der Ölkrise und dem Trauma von drei Kriegen, die Fessenheim in den letzten hundert Jahren durchlitten hat – 1975 ist das Ende des Zweiten Weltkriegs erst 30 Jahre her. Im gemeinsamen Widerstand entdecken die AKW-Gegner auch die Bedeutung des Alemannisch, die Bauplatzbesetzungen ähneln einem oberrheinischen Woodstock.

Disbeaux stellte die Filmserie letzten Freitag im Rahmen eines Workshops von CinEuro in Basel vor – in dem Interregprojekt sollen am Oberrhein mit Hilfe von EU-Geldern Koproduktionen in den Bereichen Film- und audiovisuelle Medien gefördert werden. Disbeaux stammt ursprünglich aus Marseille und hat anfangs vor allem Radio-Features produziert. Den Sechsteiler zu Fessenheim entwickelt er mit der Strassburger Produktionsgesellschaft Red Revolver und Violet aus München, die auch für Netflix arbeitet. Mit im Boot ist laut Disbeaux als Berater auch der renommierte Drehbuchautor Bob Konrad.

Super 8 Film zu den Velodemos zu Fessenheim

Auf das Thema gestossen ist Disbeaux, als er als Dozent an der Strassburger Uni einen Workshop zur Kinemathek Oberrhein geleitet hat. Diese sammelt Amateurfilme aus dem 20. Jahrhundert. Darunter befand sich auch ein fast zwölfminütiger Super 8 Stummfilm zu Velodemos zu Fessenheim (1972–1975). Autorin war Solange Fernex (1934–2006). Die elsässische Umweltschützerin, Pazifistin und AKW-Gegnerin war Mitgründerin der französischen Grünen und sass für sie im Europaparlament.

In Kürze soll das Projekt der Spielfilmserie in Deutschland, der Schweiz und Frankreich Fernsehsendern angeboten werden. Disbeaux stellt aufgrund der Äusserungen von Emmanuel Macron, wieder Atomkraftwerke bauen zu wollen, ein zunehmendes Interesse am Thema fest. Bis die Serie ausgestrahlt werden kann, dürften noch zwei Jahre vergehen. Gedreht werden soll in Deutschland auf dem Land.

Im Spielfilm schafft es der Gendarme Enguerrand, seine Freundin Monika vom Bombenattentat auf Fessenheim abzuhalten. Als Drehbuchautor freut sich Disbeaux an der schönen Geschichte mit starken Widersprüchen: «Die Liebe zur Macht wird von der Macht der Liebe besiegt.»

Ronald Wittek / EPA

Zwei Bomben explodierten am 3. Mai 1975 im AKW

In der Realität hingegen findet das Attentat tatsächlich am 3. Mai 1975 statt. Gegen 14.15 Uhr explodierten zwei Bomben im AKW, eine weitere, nicht scharf gemachte, wurde in den Toiletten gefunden. Gegen 13.50 Uhr war das Attentat gegenüber dem Betreiber Electricité de France und den regionalen Medien telefonisch angekündigt worden. Die Brennstäbe sollten allerdings erst im Dezember eintreffen. Menschen wurden nicht verletzt, die Fertigstellung des Atomkraftwerks, das 1977 in Betrieb ging, soll sich dadurch um einige Monate verzögert haben.

Zu dem Attentat bekannte sich das «Kommando Puig Antich – Ulrike Meinhof». Antich war ein katalanischer Anarchist, der 1974 vom Franco-Regime erschossen wurde, Meinhof führendes Mitglied der RAF. Wer die Mitglieder waren, ist bis heute nicht geklärt. Vom Bekenntnis, das die französische Öko-Feministin Françoise d’Eaubonne in ihrer unveröffentlichten Autobiografie formulierte, zeigt sich Disbeaux nicht überzeugt.

Der 52-minütige Dokumentarfilm umfasst die Zeit von Mitte April 1975 bis Mitte Mai 1975. «Die Grundidee ist, den Konflikt zu verstehen», erklärt der Autor. Stellung nehmen wolle er hingegen nicht. Auf der französischen Rheinseite erhoffte sich die grosse Mehrheit der Region Wohlstand durch das AKW, die Gegner aus dem ganzen Dreiland befürchteten katastrophale Unfälle.

Im Film kommen die deutsche AKW-Gegnerin und damalige Studentin Gaby und der Franzose Eugène zu Wort, der aus der Ecke von Fessenheim stammt und damals ein Haushaltswarengeschäft hatte.

Unbekannt, wer für das Attentat verantwortlich war

Für den Dokumentarfilm, ebenfalls von Red Revolver produziert, hat Disbeaux im Elsass mit dem regionalen Fernsehsender Alsace 20 bereits einen Partner gefunden. Nun sucht er noch Partner in Deutschland und der Schweiz. «Archivaufnahmen sind sehr teuer.» Der Dokumentarfilm könnte bereits im September oder im Januar fertig sein.

Einen Spielfilm zu Fessenheim gab es übrigens schon einmal. «Tag der Wahrheit», eine Koproduktion zwischen dem SWR und ARTE von 2015, schilderte, wie ein Attentäter den Reaktor unter seine Kontrolle gebracht hatte.

