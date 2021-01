Fessenheim Schmelzanlage für Reaktorschrott gleich hinter der Grenze zum Elsass geplant Das französische Kernkraftwerk ist gebodigt. Doch schon bereitet ein neues Projekt den Naturschutzverbänden Sorge. Benjamin Rosch 27.01.2021, 10.00 Uhr

Jahrzehntelang war es das Damoklesschwert für die gesamte Oberrheinregion. Am 29. Juni vergangenen Jahres schliesslich ging es vom Netz: Die Rede ist vom Kernkraftwerk Fessenheim. Als im vergangenen Frühling zuerst ein, im Sommer dann der zweite Reaktor abgeschaltet wurde, schien die Gefahr für eine nukleare Katastrophe in unmittelbarer Nähe gebannt. Zumindest bald. Noch bis 2023 lagern die ausrangierten Brennstäbe in sogenannten Abklingbecken, bis sie genügend Radioaktivität für einen sicheren Abtransport verloren haben. Naturschutzverbände kritisieren, diese Becken seien aber zu wenig geschützt. Einem Erdbeben etwa hielten sie nicht stand. Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die Fessenheim-Betreiber diesbezüglich nachrüsten.

Die Arbeiten im AKW schreiten zügig voran. Inzwischen seien bereits zwanzig Prozent der Brennstäbe aus Fessenheim verschwunden, die restlichen liegen noch in den Becken, sagt Ruedi Rechsteiner. Der Altnationalrat (SP) ist im Vorstand des Trinationalen Atomschutzverbands und beäugt auch nach der Abschaltung die Vorgänge in seiner einstigen Pièce de Resistance kritisch. Bislang hält er fest: Die Betreiber halten sich an den versprochenen Zeitplan zum Rückbau.

«Fessenheim ist der Standort, den EDF für das Technocentre vorschlägt»

Auch das einst kernenergiefreundliche Frankreich ist zur Entscheidung gereift, dass viele alte AKW den Sicherheitsansprüchen nicht mehr genügen – oder sich eine Instandhaltung nicht rentiert. Doch wohin mit den verseuchten Bauteilen?

Wie die «Badische Zeitung» in ihrer gestrigen Ausgabe schreibt, hegt der Energiekonzern EDF nun Pläne für eine Schmelzanlage für AKW-Material. Bei einer Sitzung zur nationalen Planung für den Umgang mit nuklearen Reststoffen stellten Vertreter von EDF im November 2020 das Projekt Technocentre vor, heisst es im Artikel. Die Zeitung zitiert zudem eine Sprecherin von EDF: «Fessenheim ist der Standort, den EDF für das Technocentre vorschlägt.»

Für Rechsteiner ist das neu. Zwar hat auch er schon von derartigen Plänen der EDF gehört, «allerdings noch sehr vage». Für ihn steht fest: Der Trinationale Atomschutzverband wird in dieser Sache erneut aktiv. «Eine solche Anlage bringt immer Emissionen und dies auf lange Frist.» Rechsteiner rechnet vor, dass solche Recycling-Anlagen auf bis zu hundert Jahre Laufzeit installiert würden. Speziell für den südbadischen Raum stelle dies eine grosse Belastung dar. Nicht zuletzt aufgrund der Windverhältnisse, welche die verseuchte Luft über den Rhein brächten.

Baden ärgert sich, das Elsass hofft

Deutsche Umweltpolitiker haben sich bereits kritisch zum Vorhaben der EDF geäussert. Gut möglich, dass das Thema in den nächsten Wochen und Monaten noch stärkere Gewichtung erfährt: Am 14. März stehen in Baden-Württemberg Landtagswahlen an. Auf französischer Seite hingegen hofft man vielmehr, dass die 150 Stellen Realität werden, die eine Schmelzanlage schaffen könnte.

Für Basel-Stadt hingegen macht sich Rechsteiner derweil weniger Sorgen. «Eine solche Anlage ist vom Gefahrenpotenzial nicht zu vergleichen mit einem laufenden Atomkraftwerk», stellt Rechsteiner klar. Entsprechend bedeuteten die AKW in Beznau und Leibstadt die grössere Bedrohung für die unmittelbare Region Basel.