«Feuer und Flamme», Teil 2 Musikerin Franziska Németi-Mosimann und die Barockgeige: «Das ist eine verkorkste Geschichte» Franziska Németi-Mosimann von der Basel Sinfonietta würde ihre Barockgeige des deutschen Instrumentenbauers Sebastian Klotz aus ihrem brennenden Haus retten. Schon früh interessierte sie sich für dieses Instrument. Doch ausser ihr selber findet niemand diese Geige so grossartig. Stefan Strittmatter 30.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rund 250 Jahre alt ist Franziska Németi-Mosimanns Barockgeige des deutschen Instrumentenbauers Sebastian Klotz. Roland Schmid

«Sie hat keinen Namen. Wobei ich für mich schon vom ‹Klötzli› rede. Wenn mein Haus in Flammen stünde, dann würde ich diese Geige retten. Ich gebe zu, dass ich lieber etwas anderes ausgewählt hätte. Etwas, das hier vielleicht überraschender wäre. Denn ich denke, es dürfte den allermeisten Geigerinnen oder Geigern so gehen, dass ihnen ihr Instrument am meisten am Herzen liegt. Schliesslich sind das alles unersetzliche Einzelstücke. Aber mir fällt wirklich kein anderes Objekt ein, das mir annähernd so viel bedeuten würde.

Das mit den Einzelstücken ist so eine Sache: Natürlich gibt es noch andere Instrumente von Sebastian Klotz, der mein Instrument vor rund 250 Jahren gebaut hat. Aber es ist schlicht so, dass man keine Geige zweimal genau gleich hinbekommt. Dabei weiss ich, dass meine Klotz bei weitem nicht zu den Besten zählt. Sonst wäre sie als Instrument aus der Anfangsklassik nicht auf eine Barockgeige – also mit Barocksteg, flacherem Halswinkel und Darm- statt Stahlsaiten – zurückgebaut worden. Meine moderne Geige kommt zwar deutlich mehr zum Einsatz, aber mit der Barockgeige verbindet mich mehr.

Kritische Stimmen von den Experten

Im Grunde ist das eine total verkorkste Geschichte: Schon früh begann ich mich für das Barockgeigenspiel zu interessieren. Bei meinem Studium in Neuchâtel wählte ich als Varianteninstrument dann auch die Barockgeige, also musste ich eine mieten. Mit 20 Jahren hielt ich dieses Instrument zum ersten Mal in Händen. Und von Beginn weg hatten meine Lehrerinnen Bedenken geäussert: Sie wüssten nicht, ob das die richtige Wahl sei. Denn sie klingt nicht wahnsinnig offen.

Zur Person Roland Schmid Franziska Németi Sie wurde 1985 in Basel geboren und ist «mit Basel im Herzen», wie Franziska Németi sagt, in Aarau aufgewachsen. Im Alter von fünf Jahren verkündete sie ihren Eltern «Ich will eine Geige!», mit neun Jahren begann sie, beeindruckt von einem Musiker im Zirkus Monti, auch noch mit Trompete. Nach dem Geigenstudium in Neuchâtel und in Basel an der Musikakademie stiess sie 2011 zur Basel Sinfonietta, wo sie seither musiziert und seit 2015 im Orchestervorstand amtet. Németi lebt mit Ehemann und Sohn im aargauischen Suhr, wo sie zudem an der Musikschule unterrichtet.

Dem Urteil meiner Lehrer stimmten danach auch mein Prof und eine Expertin zu. Also habe ich irgendwann auf diese kritischen Stimmen gehört und die Geige dem Geigenbauer zurückgebracht – weinend. Denn ich hatte das Instrument schon sehr gerne, ich habe es einfach sehr gerne gespielt.

Danach spielte ich einen Neubau, wurde aber überhaupt nicht glücklich damit. Als ich dann in Basel an der Schola wieder Barockgeige studierte, habe ich meinen Geigenbauer angerufen und gefragt, ob es das Instrument noch gäbe. Und tatsächlich hatte er sie wieder zum Vermieten im Geschäft, also holte ich sie ein zweites Mal. Doch auch mein Lehrer an der Schola fragte, warum ich mir dieses Instrument antue. Denn es verzeiht spielerisch nichts und verlangt mir sehr viel ab. Doch ich habe für mich gedacht: Alles, was ich auf dem Instrument spielen kann, kann ich dann auf einem anderen auch.

Während meines Mathestudiums, das ich später auch noch absolvierte, fehlten mir aber die Finanzen, um das Instrument weiterhin zu mieten. Also brachte ich es ein zweites Mal zurück – wieder weinend. Danach spielte ich acht Jahre lang einen Neubau, mit dem ich nie warm wurde. Der Gipfel war ein Konzert in der Martinskirche zusammen mit dem Capriccio Barockorchester und dem Basler Bachchor. Meine Geige hatte null Wärme, die Klangfarben waren nicht kontrollierbar, es quietschte sogar. Ich war nach dem Konzert dermassen frustriert und mir war klar: Ich brauche ein altes Instrument!

Mehr als der materielle Wert

Ich hatte wenig Hoffnung, dass der Geigenbauer ‹mein› Instrument noch hat. Dennoch rief ich ihn an und fragte, was er gerade so im Angebot habe. Und er meinte nur: ‹Vor knapp zwei Wochen ist deine alte Liebe zurückgekommen› – sie war zu diesem Zeitpunkt mehrere Jahre lang vermietet gewesen. Also holte ich sie umgehend ab und pro forma noch ein zweites Instrument zur Auswahl. Doch der Fall war klar. Seither gehört das Instrument mir.

Ich habe 30'000 Franken bezahlt, was natürlich nichts ist, gemessen an den Preisen anderer Instrumente, aber für mich war das sehr viel Geld. Doch der materielle Wert ist wenig aussagekräftig: Auch wenn die Geige versichert ist, sie wäre ein unersetzlicher Verlust.

Trotz und Höchstleistungen

Gut möglich, dass in dieser Geschichte auch ein bisschen Trotz mitschwingt; dass ich die Geige gerade wegen all der kritischen Stimmen noch besser fand. Das kenne ich auch aus anderen Bereichen meines Lebens. So habe ich beispielsweise die eidgenössische Matur gemacht, weil mich die Kanti nach zwei Jahren gelangweilt hat. Und auch da fanden alle, ich spinne. Das hat mich dann zu Bestleistungen angespornt.

Vermutlich hört das Publikum, der Dirigent oder die Mitmusikerin den klanglichen Unterschied zwischen meinem ‹Klötzli› und anderen Instrumenten gar nicht, aber diese Geige lässt mich einfach besser spielen. Und dass ich besser spiele, das hört man dann.»

In unserer Sommerserie «Feuer und Flamme» erzählen Basler Kulturschaffende, welches Objekt sie aus ihrem brennenden Haus retten würden, wenn Menschen und Tiere in Sicherheit wären.