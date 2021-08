«Feuer und Flamme», Teil 3 Hafenkönigin Katja Reichenstein: «Ich kann selten Nein sagen» Den Schlüssel zum Leuchtturmschiff «Gannet» beim Holzpark Klybeck würde die 47-jährige Kulturunternehmerin aus ihrem brennenden Haus retten. Schlüssel haben für Reichenstein per se eine grosse Bedeutung, wie sie im dritten Teil der bz-Sommerserie «Feuer und Flamme» erzählt. Rahel Empl 02.08.2021, 05.00 Uhr

Katja Reichenstein hat für die Sommerserie «Feuer und Flamme» diesen maritim angehauchten Schlüsselanhänger samt Schlüssel zum Leuchtturmschiff Gannet gewählt. Sie würde ihn aus ihrer brennenden Wohnung retten.

Roland Schmid

«Rückzugsorte sind mir wichtig. Gerade, weil ich ständig unter Leuten bin; gerade, weil ich Menschen so mag und noch lieber mit ihnen rede. Ich brauche diesen Ausgleich, die Ruhe auch, damit ich wieder ins Gleichgewicht komme. Mein Problem ist, dass ich selten Nein sagen kann. Dass ich wohl ein zu anständiger Mensch bin. Wenn jemand mich etwas fragt, mich anspricht, meine Hilfe benötigt, einfach mit mir plaudern möchte: Es gibt Momente, in denen ich auch gerne mal sagen würde, ‹Nein, keine Lust›. Nach aussen hin bleibe ich aber die fröhliche Katja, die meist gut drauf ist. Da fehlt ein gewisser Selbstschutz.

Deshalb haben Schlüssel eine hohe Symbolkraft für mich; sie öffnen mir die Türe zum Rückzug, geben die Möglichkeit, meinen Raum zu definieren und das zu tun, was mir gerade guttut. Und deshalb würde ich den Schlüssel für das Leuchtturmschiff ‹Gannet› aus meinem brennenden Haus retten.

Einerseits schon nur wegen des hübschen Schlüsselanhängers, den habe ich von den Holzlieferanten zur Eröffnung vor rund zwei Wochen geschenkt bekommen, andererseits, weil die ‹Gannet› immer wieder ein Rückzugsort war in den vergangenen zwei Jahren, als wir das Schiff im Holzpark Klybeck umgebaut, ja kreiert haben. Ein derart massiver, mächtiger Körper, der mir Schutz bot.

Nicht zerrissen, aber extrem

Am sichersten fühle ich mich allerdings dort, wo es Schlüssel gar nicht braucht: in der Natur. Ausser mir und ein paar Tieren gibt es da gar nichts. So ein Ort ist in der dicht besiedelten Schweiz zugegebenermassen nicht ganz einfach zu finden, aber im hintersten Lötschental stosse ich immer wieder auf solche Fleckchen, die kaum je von Menschen besucht werden.

Es erstaunt viele ­Bekannte, wenn sie diese Seite an mir entdecken. Dass ich eben auch mal auf Kommunikations-Sparflamme gehen muss. Manche meinen dazu, ich sei innerlich zerrissen. Ich sehe das anders, diese Seite gehört einfach auch zu mir. Als ­extrem kann man mich indes schon ­bezeichnen: Entweder bin ich extrem kommunikativ oder eben total zurückgezogen. Dieses Bedürfnis nach Rückzug ist übrigens nicht erst mit dem Alter gekommen, ich war schon als Kind so... gegensätzlich. Ja, so könnte man es nennen. Und das ist geblieben. Ich liebte es, mich im Bett zu verkriechen und stundenlang zu lesen. Meine Eltern mussten alle Schlüssel im Haus verstecken, weil ich mich sicher das eine oder andere Mal eingeschlossen hätte und so schnell nicht rausgekommen wäre. Aus meinem ganz persönlichen Reich.

Was sich indes verändert hat: Dass ich mich doch häufiger wehre, wenn mir ­etwas nicht passt. Ich habe schon immer darunter gelitten, wenn es zu laut um mich herum wurde; zu viele Stimmen, zu viel Lärm, zu viel Musik durcheinander fand ich nie toll. Aber ich habe mich nicht beschwert. Heute bin ich soweit, dass ich was sage, wenn es stört.

Räume sind allerdings nicht nur für mich da, um mich abzugrenzen, sondern auch, um sie mit anderen zu teilen. So fühlte es sich sagenhaft schön an, als wir vor zwei Wochen den Schlüssel drehten und die ‹Gannet› fürs Publikum öffneten. Natürlich war ein bisschen Wehmut dabei, das ist, wie wenn ein Kind volljährig wird. Aber die Freude überwog.

Wenn der Rhein Meer wird

Wir haben dieses Schiff ja nie für uns umgebaut. Es ist ein Projekt für die Allgemeinheit, ein Raum für alle Menschen, die am Hafen unbeschwert Kultur geniessen wollen. Diese Türe habe ich also extrem gerne aufgeschlossen. Und ich würde diesen Schlüssel darum auch retten, weil die ‹Gannet› schon jetzt ein wertvoller Ort geworden ist für ganz viele Menschen. Es ist also wichtig, dass wir den Zugang behalten können.

Wenn ich das Schiff doch mal für mich allein haben möchte, lege ich mich morgens in einem nur für Mitarbeiter zugänglichen Bereich in die Hängematte und träume mich weg. Auf hoher See könnte ich das niemals tun, ich werde im Nu seekrank. Umso schöner ist es, dieses maritime Feeling an Land zu haben, ohne Wellengang, aber immer mit einem frischen Lüftchen, das um die Ohren weht. Wenn du auf dem Deck sitzt, zum Rhein rüberschaust, dir die Strasse wegdenkst und die Augen zusammenkneifst, glaubst du plötzlich, das Meer zu sehen. Es funktioniert. Probier’s mal aus...»

In unserer Sommerserie «Feuer und Flamme» erzählen Basler Kulturschaffende, welches Objekt sie aus ihrem brennenden Haus retten würden, wenn Menschen und Tiere in Sicherheit wären.

Katja Reichenstein im Bauch der «Gannet».

Roland Schmid

Zur Person

Katja Reichenstein, 47, ist Moderatorin, Journalistin, Pflegefachfrau und Kulturunternehmerin. Sie gehört mit ihrem Mann Tom Brunner zu den Mitbegründern des Vereins Shift Mode, der massgeblich an der Entwicklung und Gestaltung des Holzparks Klybeck an der Uferstrasse und damit für die Zwischennutzung des Areals verantwortlich ist. Vorläufiger Höhepunkt ihres Schaffens ist der zweijährige Umbau des ausgewässerten britischen Leuchtturmschiffs Gannet zu einem Ort der Kultur inklusive Restaurant- und Barbetrieb, dessen Eröffnung vor zwei Wochen gefeiert wurde. Reichenstein ist in Basel geboren und aufgewachsen; einen Namen machte sie sich zunächst in den 2000er-Jahren als Radiostimme und Moderatorin. Instagram: @katinsta73