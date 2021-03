FHNW Experte über Bettelnde: «Die Organisation erinnert an jene der Strassenprostitution» Zsolt Temesvary hat im Rahmen eines Studiengangs Bettelnde interviewt. Der bz erzählt der Dozent der Fachhochschule Nordwestschweiz erstmals von den neusten Erkenntnissen seiner Forschungsgruppe. Nora Bader 27.03.2021, 05.00 Uhr

Das Bild der Bettelnden in Basel gibt es in anderen Städten Europas schon seit Jahren. Archiv: Kenneth Nars / BLZ

Sie sitzen vor Ladeneingängen, sprechen Tramreisende oder Menschen auf öffentlichen Plätzen an. Seit Basel das Bettelverbot gelockert hat, beschäftigen die Menschen aus Osteuropa die Stadt und die Politik. Die einen zeigen sich solidarisch mit ihnen, andere stören sich an den Szenen, die je länger, je mehr zum Stadtbild zu gehören scheinen.

«Die Bettelnden werden nicht mehr aus Basel verschwinden», sagt Zsolt Temesvary. Er ist derzeit Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und unter anderem spezialisiert auf Obdachlosigkeit bedürftiger Migranten aus Osteuropa. Was in Städten wie Amsterdam, Brüssel, London oder Hamburg längst völlig normal sei, komme in Basel jetzt einfach verspätet an, so Temesvary.

Der letzte Ausweg, um Geld zu verdienen

Seit 2018 lebt der gebürtige Ungar in Basel und hat die Situation in der Schweiz beobachtet und erforscht. Hier hat er, unterstützt von einem Bundesstipendium, eine Forschung unter osteuropäischen Obdachlosen in der Schweiz in Angriff genommen. Im Herbst des vergangenen Jahres habe er erstmals mit Studierenden Daten in Bezug auf die Bettelnden in Basel gesammelt, sprich etwa 20 Menschen auf der Strasse begleitet, sich ihre Geschichten angehört. Dies im Rahmen eines Moduls der FHNW und ohne Auftrag der hiesigen Behörden.

«Die Bettelnden stammen fast ausschliesslich aus Rumänien, einzelne aus der Slowakei oder aus Ungarn», so Temesvary. Es handle sich primär um Grossfamilien, die in ihrer Heimat von grosser Armut betroffen seien. Sie kämen nicht hierher, sähen sie darin nicht den letzten Ausweg, Geld zu verdienen. «Das ist eine rationale Entscheidung», so Temesvary.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen bandemässigen Bettelns

Anders sehen dies die Behörden. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt führt derzeit mehrere Verfahren wegen bandenmässigen Bettelns, wie es gestern auf Anfrage heisst. Mehr könne man derzeit nicht sagen, da die Verfahren noch laufen würden.

Zsolt Temesvary hingegen bezweifelt, dass kriminelle Machenschaften oder Schlepper hinter der Betteltätigkeit in Basel stecken. Jedenfalls konnte dieser Verdacht durch die vorhandenen Informationen der FHNW nicht erhärtet werden. Der Zwang komme nicht von sogenannten Bettelbossen, sondern wenn, dann aus den Familien selber. Denn: «Natürlich kann Kriminalität auch in Grossfamilien vorkommen», so Temesvary. Und die Oberhäupter der Familien seien gerade bei Roma oft die Frauen. Überhaupt beobachte er, dass immer mehr Frauen einreisen würden.

Interessant: Die Beobachtungen einer FHNW-Forschungsgruppe mit Forschenden aus Basel und Genf führen nach bisherigen Erkenntnissen zum Schluss, dass es bei der Organisation viele Ähnlichkeiten zur Strassenprostitution gibt. «Wir reden diesbezüglich von einem länger bekannten Phänomen: Viele osteuropäische Frauen tauchten plötzlich auf den Schweizer Strassenstrichen auf, man vermutete kriminelle Machenschaften im Hintergrund.» Trotz gross angelegter Aktionen der Polizei in Basel oder auch in Zürich seien die meisten Frauen geblieben, oder auf den Strassenstrich zurückgekehrt. «Weil es nämlich keinen Zwang gab, ausser den ihrer Familien, Geld nach Hause zu schicken.»

Die Zwangssituation kommt also oft aus der Familie. Es handle sich um sehr arme Menschen, hinter denen in der Heimat fünf bis sechs Personen stehen würden, die versorgt werden müssten und die sich auf die Einkünfte aus der Betteltätigkeit verlassen würden, so Temesvary. Betteln sei eine Strategie und den Menschen sei es egal, ob sie nun in London oder Basel auf der Strasse sitzen würden.

Zsolt Temesvary ist Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. Zvg / bz Zeitung für die Region

«Es gab eine sogenannte Sommergruppe in Basel», berichtet Temesvary von den persönlichen Beobachtungen und Ergebnissen aus dem FHNW-Wahlmodul.

Diese Menschen seien nach Hause gereist und hätten erzählt, wie es in Basel laufe, dass sie «gut» verdienten. Darauf seien weitere Menschen aus armen osteuropäischen Ländern gefolgt. Darunter erfahrene Bettelnde, die dieser Tätigkeit teilweise seit über zehn Jahren nachgehen würden. «Es gab aber auch Menschen, die nach zwei Wochen wieder heimreisten, weil sie es zu unwürdig fanden, zu betteln», so Temesvary. Dass über Ostern Bettelnde nach Hause reisen würden, bezweifelt er. «Sie wollen nicht riskieren, nicht mehr zurückzukönnen.» Denn wegen Corona sind vielerorts die Grenzen geschlossen.

Der Osteuropa-Experte stellt fest, dass die Bettelnden mit Billigflugairlines reisen, während sie früher mit dem Flixbus oder per Zug in die Schweiz kamen. Das koste dann retour um die 100 Franken. In guten Zeiten würden Bettelnde 300 bis 400 Franken im Monat verdienen; mit Strassenmusik 800 bis 1000. In Zeiten der Pandemie sei es deutlich weniger, aber immer noch mehr als ein Minimallohn bei einem Job in ihrer Heimat.

Die Sozialpolitik hinkt hinterher

Es gebe zwei Ebenen der Problematik: «Die Politik hat das Gesetz gelockert, aber dabei die Sozialpolitik zu wenig bedacht», so Temesvary. Wo schlafen diese Menschen, wo essen sie? Auch das habe er in anderen europäischen Städten schon beobachtet. «Die Sozialpolitik kommt dann immer erst verspätet.» Aktuell befinde sich Basel im «Emergency Modus». Ob die Gesetzeslockerung eine Einladung gewesen sei, könne er nicht sagen.

Ein Problem seien die Bedingungen, an welche die Hilfeleistungen in Basel geknüpft seien. «Niederschwelligkeit funktioniert nicht so», sagt Zsolt. Deshalb setzte man auf NGOs wie den Schwarzen Peter oder die Gassenküche, wo «Niederschwelligkeit noch Niederschwelligkeit ist».

Was stört die Basler an den Bettelnden?

Was aber ist es, was die Baslerinnen und Basler so an diesem Bild der Bettelnden stört? «In erster Linie ist es, dass Obdachlosigkeit und Mittellosigkeit sichtbar werden», so Temesvary. Vorher sei die grosse Armut eher die verborgene Obdachlosigkeit gewesen. Die Sichtbarkeit sei für Schweizer etwas Neues, auch das Ausmass, dass wirklich viele hier seien durch die sogenannte Fluid Migration. «Schweizerinnen und Schweizer beginnen, am Wohlfahrtsstaat zu zweifeln. Der Glaube an die soziale Sicherheit wackelt, wenn man importierte soziale Probleme auf den Strassen sieht.»

Ob die Bettelnden irgendwann wirklich zu Basels Stadtbild gehören werden, wird sich zeigen. Aktuell liegt der Ball beim Regierungsrat, der einen Vorschlag für die Wiedereinführung des Bettelverbots zuhanden des Grossen Rates erarbeiten muss.