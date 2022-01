Stadtkino Basel: Nah am Wasser mit Fellini und Mads Mikkelsen

Film Nah am Wasser – zweimal packende Midlife-Crisis im Stadtkino Basel Das Basler Programmkino startet mit zwei Retrospektiven, zu Federico Fellini und Mads Mikkelsen, ins neue Jahr. Hannes Nüsseler 05.01.2022, 05.00 Uhr

Nasse Füsse: Marcello Mastroianni mit Anita Ekberg in «La dolce vita». Keystone

Zurück zu den Quellen der Filmkunst, zur Fontana di Trevi nach Rom. Anita Ekberg steigt als strahlende Göttin in die Touristenattraktion, gefolgt von Marcello Mastroianni, der sich nur zu gerne nasse Füsse holt. «Wer bist du?», haucht er ergriffen, und wir wissen: Ekberg ist die ansehnlichste Lebenskrise, die Federico Fellini für «La dolce vita» überhaupt erfinden konnte.

Denn der Boulevardjournalist Marcello (Figur und Schauspieler teilen sich den Vornamen) führt ein exemplarisch sinnentleertes Leben am Rand des Scheinwerferlichtes im Rom zu Beginn der Sechzigerjahre – stets an der Schwelle zu einer Offenbarung oder kurz vor dem Absturz. Der Schürzenjäger hat zwar eine Verlobte, doch liebt er sie so wenig wie sich selbst. Hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach der Schriftstellerei und dem schnellen Fix des Sensationsjournalismus, lässt er sich allzu leicht vom Glamour verführen.

Parade der Zerstreuungen

Und gerade darin liegt der visionäre Weitblick dieses Films. Zwar stammen Mode und Karosserien aus einer längst verschollenen Dekade, Nostalgie kommt dabei aber selten auf. Vielmehr erkennt sich das zeitgenössische Publikum mühelos in der tragikomischen Figur des Journalisten wieder, der zum Voyeur einer schier endlosen Parade von Zerstreuungen verkümmert. «Sogar tot glotzt er noch», heisst es, als ein monströser Rochen an Land gespült wird – wer wollte es ihm verdenken, bei dem grossartigen Film.

Mads Mikkelsen, kurz bevor er zum «Rausch» abhebt. zvg / Pathé

Vom geknickten Latin Lover zu Mads Mikkelsen, dem «heissesten Mann Dänemarks», wie es oben genannter Boulevard gerne kolportiert und dabei unterschlägt, dass der Schauspieler nicht nur als Bond-Bösewicht blutige Tränen vergiesst, sondern sich auch sonst gerne verletzlich zeigt. So auch in «Rausch», dem neuen Spielfilm von Thomas Vinterberg («Festen»), der 2021 den Oscar als bester fremdsprachiger Film gewann.

Auch hier grassiert die Midlife Crisis, diesmal im Kollegium eines Kopenhagener Gymnasiums. Von der Routine ihres ­Berufs- und Familienlebens überfordert, beschliessen vier Freunde, mit Alkohol zu experimentieren, um so die verloren gegangene Lebensfreude zurückzuholen. Eine Schnapsidee, wie sich bald herausstellt, steigt der Pegel doch beständig und damit auch das Gefahrenpotenzial.

Nach dem tragischen Unfalltod von Vinterbergs 19-jähriger Tochter entstanden, bemüht «Rausch» sich um Leichtigkeit. So fängt alles mit einem Harassenlauf an und endet mit einer feuchtfröhlichen Maturafeier, bei welcher der ausgebildete Tänzer Mikkelsen unter Beweis stellt, wie lustvoll sich die Schwerkraft überwinden lässt – bevor er im Hafenbecken landet. Fellinis Trevi-Brunnen wäre ­dafür zu flach gewesen.

«Federico Fellini – Kino der Träume» und «Mads Mikkelsen – Kämpfer mit Herz», Stadtkino Basel, bis 31. Januar.