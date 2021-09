Finanzen Die Evangelische Kirche erscheint im Bettelgewand: Geld für Religions-Unterricht fehlt Seit Jahren sinken die Mitgliederzahlen der Evangelisch-Reformierten Kirche (ERK), mit absehbaren Folgen: Die Steuereinnahmen gehen zurück. Nun wendet sich die Kirche gleich in mehreren Angelegenheiten hilfesuchend an den Staat. Helena Krauser und Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Ausgerechnet in der einstigen Wiege der Reformation. Just in Basel, wo noch 2018 die Vollversammlung der Evangelischen Gemeinschaften Europas stattfand, ist die Evangelisch-Reformierte in derart grosse finanzielle Not geraten, dass alle ihre Säulen wanken.

Dabei war 2020 in mancherlei Hinsicht ein gutes Jahr für die Kirche, zumindest was die Finanzen anbelangt. 17 Millionen Franken kamen durch Kirchensteuern zusammen. Drei Millionen mehr als budgetiert. Auch der personelle Aufwand fiel 400'000 Franken tiefer aus als erwartet. Weil aber grössere Rückstellungen für Bauprojekte nötig sind, ist das betriebliche Ergebnis der ERK tiefrot. Nur weil sie den Standort Ökolampad geschlossen und die Gebäude an die Wibrandis-Stiftung verkauft hat, schliesst sie das Jahr mit einem Plus von rund 750'000 Franken ab.

Matthias Zehnder, der Sprecher der Evangelisch-reformierten Kirche (ERK), erklärt die prekäre finanzielle Lage: «In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich die Zahl der Mitglieder der ERK halbiert.» Entsprechend seien die Steuermittel der Kirche stark zurückgegangen. Erschwerend kommt für Zehnder hinzu, dass Firmen in BaselStadt anders als in anderen Kantonen keine Kirchensteuer bezahlen. «Heute beträgt der Eingang der Steuermittel nur noch rund 15 Millionen Franken pro Jahr. Das reicht nicht einmal, um alle Löhne zu zahlen», sagt der Sprecher.

Noch knapp 25'000 Schäfchen zählt die Reformierte Kirche. Und die Zahlen entwickeln sich seit Jahren nur in eine Richtung. Entsprechend pessimistisch fällt der Kommentar zur Rechnung aus:

«Die unerwartet positive Entwicklung der Steuereingänge und das dadurch bedingte gute Resultat ändern leider nichts daran, dass mit konstant rückläufigen Mitgliederzahlen auch die Erträge aus den Kirchensteuern in den nächsten Jahren signifikant zurückgehen werden.»

Der Kirche geht es an die Substanz

Damit stellt sich immer mehr die Frage nach der teuersten Dienstleistung der Kirche: dem Religionsunterricht. Jährlich schlägt er mit 2,4 Millionen Franken zu Buche. Der Religionsunterricht an den Primarschulen sei ein Angebot, das den Kirchenmitgliedern und der Synode sehr wichtig ist. Zehnder sagt: «Bis zum Jahr 2025 ist der Religionsunterricht deshalb abgesichert.» Wie es danach weitergeht, sei allerdings unklar.

Gespräche mit dem Erziehungsdepartement seien geplant, begonnen wurden sie allerdings noch nicht, weshalb er noch keine Auskünfte über mögliche alternative Konzepte für den Religionsunterricht geben könne. In der Kasse der Römisch-katholischen Kirche (RKK) BaselStadt sieht es besser aus. Eine schwarze Null in Höhe von 33 Franken konnte sie im Jahr 2020 verzeichnen. Trotzdem sei man nicht in der Lage den Unterricht alleine zu finanzieren, wird Andrea Albiez, die Rektorin für Religionsunterricht der RKK im Magazin «Kirche heute» zitiert. Im Jahr 2020 gab die RKK 1,44 Millionen Franken für den Religionsunterricht aus. Die Beiträge für die Finanzierung sind abhängig von Mitgliederzahlen und Finanzmitteln.

Für die Zeit nach 2025 strebe man gemeinsam mit dem ED eine Neuausrichtung des ökumenischen Religionsunterrichts an, sagt der Sprecher der RKK Meinrad Stöcklin. Bei der Neuausrichtung müssten die Kosten überprüft werden.

«Wir wünschen uns grundsätzlich auch in Zukunft einen ökumenischen Religionsunterricht. Die aktuelle Zusammenarbeit ist unseres Erachtens für alle Involvierten überaus positiv und inhaltlich gewinnbringend»,

so Stöcklin.

«Die Volksschulleitung findet den nichtstaatlichen und freiwilligen Religionsunterricht eine wichtige und wertvolle Ergänzung des Lehrplans 21», sagt der Sprecher des Erziehungsdepartements Simon Thiriet. In regelmässigen Gesprächen würde die Zukunft des Unterrichts besprochen. Konkrete Finanzierungspläne für die Zeit nach 2025 gäbe es allerdings auch von Seiten des EDs nicht. Bisher ist der nichtstaatliche freiwillige Religionsunterricht, der in der Primarstufe die Themen Ethik und Religion umfasst, ein Teil des Fachs Natur, Mensch und Gesellschaft.

Alternative Konzepte zu dem bisherigen Religionsunterricht, gibt es in der Schweiz zahlreiche. Im Kanton Genf beispielsweise findet während der gesamten obligatorischen Schulzeit kein Religionsunterricht statt, wie die Theologin und Journalistin Judith Stofer im Bulletin der Evangelisch-reformierten Kirche schreibt. Anstelle eines Religionsunterrichts werden in Genf Fächer wie «gesellschaftlicher Teilhabe» und «Zusammenleben und demokratische Praxis» unterrichtet. In anderen Kantonen, beispielsweise in Uri, gibt es einen obligatorischen staatlichen Religionsunterricht. Dieser wird von Klassenlehrpersonen durchgeführt, die an pädagogischen Hochschulen und Universitäten ausgebildet wurden.

Der Reli-Unterricht ist nicht die einzige Angelegenheit, in der die Kirche sich hilfesuchend an den Staat wendet. Der Kirche geht es wortwörtlich an die Substanz. Die grossen, denkmalgeschützten Sakralbauten im Kanton Basel-Stadt sind alle im Besitz der ERK. «Der fachgerechte Unterhalt dieser Gebäude kann durch die ERK nicht mehr selbst finanziert werden», sagt Zehnder. «Die ERK sucht deshalb das Gespräch mit dem Kanton.»

Auch intern wird gespart. Seit zehn Jahren hat die ERK keine Lohnerhöhungen oder Teuerungsausgleiche ausbezahlt. Die Zahl der Mitarbeitenden ist zudem rückläufig. Mit sinkenden Mitgliederzahlen sinkt zudem die Bedeutung der verschiedenen Standorte. Neben dem Oekolampad ist bereits bekannt, dass die Pauluskirche, ebenfalls 2020, als Gemeindestandort geschlossen und der Betrieb der Kirche als Kulturkirche einer Stiftung übergeben wurde. Dasselbe gilt für die Martinskirche.

Das Baselbiet hat andere Sorgen

Im Kanton Baselland präsentiert sich die Situation deutlich anders.

«Obwohl auch bei uns die Mitgliederzahl langsam schwindet, ist die ökonomische Situation der Kantonalkirche wie auch vieler Kirchgemeinden recht robust. Das hat damit zu tun, dass die Landeskirchen nach wie vor auf Beiträge des Staates zählen dürfen»,

sagt Matthias Plattner, Pfarrer und Mitglied des Kirchenrats. Schwierig sei die Finanzlage in manchen Klein- und Kleinstgemeinden im Oberen Baselbiet. «Dort stehen Reformen und neue Zusammenarbeitsmodelle an», sagt Plattner.

Der Religionsunterricht ist – anders als in Basel – Sache der einzelnen Kirchgemeinden. «Diese sind traditionell stark mit den lokalen Schulen verbunden und stellen in der Regel gern und grosszügig Mittel zur Verfügung. Sorgen bereitet Plattner indes, dass vielerorts das Personal kurz vor der Pensionierung steht. Nachwuchs ist nicht in Sicht.