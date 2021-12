Basler Firma erhält Geld für die Erforschung eines Corona-Mittels

Finanzielle Hilfe 7 Millionen vom Bund: Basler Firma erhält Geld für die Erforschung eines Coronamedikaments Das Biotech-Unternehmen Kinarus entwickelt ein Präparat, das sowohl Covid-Patienten mit milden Symptomen als auch schwer Erkrankten helfen soll. Erste Resultate sollen nächsten Sommer vorliegen. Andreas Möckli 13.12.2021, 18.59 Uhr

Der Bund unterstützt vier Unternehmen in der Entwicklung von Coronamedikamenten. Darunter hat eine Firma ihren Sitz in Basel. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Basler Biotechfirma Kinarus erhält Geld vom Bund. Das Unternehmen soll damit ein Medikament weiterentwickeln, das zur Behandlung von Coronapatienten zum Einsatz kommen soll. Insgesamt unterstützt der Bund vier Schweizer Firmen mit insgesamt 27 Millionen Franken. Kinarus erhält davon 7 Millionen Franken, wie das Unternehmen mitteilt.

Die Basler Firma untersucht das Medikament sowohl zur Behandlung von hospitalisierten Patienten als auch von Personen mit milden bis moderaten Symptomen. Das Geld des Bundes wird zur Unterstützung beider Studien eingesetzt, sagt Firmenchef Alexander Bausch im Gespräch.

Die bisherigen Untersuchungen des Medikaments ausserhalb des menschlichen Körpers seien ermutigend, sagt Bausch. Diese Daten zeigen, dass das Medikament die Vermehrung der Coronaviren unterbinden kann. Zudem wurden reduzierte Entzündungswerte und verminderte Lungenschäden in Mausmodellen nachgewiesen.

Gerade bei den tieferen Entzündungswerten sieht Firmenchef Alexander Bausch einen entscheidenden Vorteil. Andere Coronamedikamente würden zwar ebenfalls die Vermehrung der Viren im Körper unterbinden, doch der entzündungshemmende Effekt sei ausgeblieben. «Sobald aber ein Covid-Patient krank ist oder im Spital liegt, ist die Virenlast nicht mehr der entscheidende Faktor», sagt Bausch. Weit wichtiger sei die Senkung der Entzündungswerte, da damit viel eher die Schädigung der Lunge und anderer Organe verhindert werden könne.

Studie mit 430 Patienten

Beim Medikament von Kinarus handelt es sich um eine Kombination zweier Wirkstoffe. Deren Verbindung zeigte bessere Resultate als die alleinige Wirkung der beiden Wirkstoffe. Das geht aus Studien hervor, die Kinarus zusammen mit dem Universitätsklinikum im deutschen Erlangen durchgeführt hat. Da das Medikament die Vermehrung des Virus nicht an dessen Oberfläche blockiert, sondern in der betroffenen Zelle, dürfte das Präparat auch gegen Mutationen wirksam sein.

Erste Resultate der Studie mit hospitalisierten Patienten erwartet Bausch im nächsten Sommer. Insgesamt soll sie 430 Personen umfassen, das Zwischenfazit soll nach 140 gezogen werden. Das Ziel: Die Aufenthaltsdauer der Patienten auf der Intensivstation wie auch die Todesrate sollen dank des Medikaments gesenkt werden.

Bislang konnte die Firma lediglich 16 Personen in die Studie aufnehmen. Die Suche nach Coronapatienten gestalte sich schwierig, sagt Bausch. «Entweder sind die Spitäler wie im Sommer fast leer oder dann wie jetzt sehr stark ausgelastet.» In der derzeitigen Situation sei die Motivation der Ärzteschaft und der Pflegenden nicht allzu gross, da die Arbeitsbelastung enorm ist. Zudem sei es derzeit nicht einfach, impfkritische Patienten zu einer Teilnahme an einer klinischen Studie zu überzeugen.

Lediglich sieben Mitarbeiter

Mit der zweiten Studie zur Behandlung von Personen mit milden bis moderaten Symptomen will Kinarus nun bald starten. Hier dürfte die Suche nach Patienten etwas einfacher werden, da beteiligte Personen während der Corona-Erkrankung lediglich einmal täglich über ihr Befinden Auskunft geben müssen. Auch bei dieser zweiten Studie hofft Bausch auf erste Resultate im Sommer.

Der 59-jährige Deutsche gründete Kinarus vor gut vier Jahren zusammen mit zwei Partnern. Lediglich sieben Angestellte teilen sich vier Vollzeitstellen. So werden etwa die klinischen Studien von externen Partnern durchgeführt. Bausch hat zu Beginn seiner Karriere während 20 Jahren bei Roche gearbeitet. Von dort stammt auch einer der beiden Wirkstoffe. Kinarus hat eine entsprechende Lizenz für die Entwicklung des Medikaments erworben.