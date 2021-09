Finanzprobleme ÖV-Ausbau-Stopp: Die Verlängerung der Buslinien 37 und 64 wird vorerst auf Eis gelegt Auch bei den Unternehmen im Bachgraben macht sich Unmut breit. Baudirektorin Keller (GLP) verteidigt derweil ihren Entscheid und argumentiert mit den finanziellen Folgen der Pandemie. Tomasz Sikora und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 27.09.2021, 05.00 Uhr

Wehrt sich gegen die Kritik aus Stadt und Land: Baudirektorin Esther Keller (GLP). Zvg

Der Entscheid löste ein grosses Echo aus: Vergangene Woche verkündete die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion überraschend, dass die geplanten Verlängerungen der Bus­linien 37 und 64, die im Fahrplan 2022 vorgesehen waren, vorerst nicht umgesetzt werden. Als Grund wurden fehlende finanzielle Mittel aufseiten des Kantons Basel-Stadt angegeben.

Insbesondere bei der Buslinie 64 bestehen schon lange Pläne der beiden Basel, dass sie das St.-Johann-Quartier mit dem boomenden Allschwiler Bachgrabenareal verbinden soll.

Baselink-Areal will schnellere ÖV-Anbindung

Nach Allschwiler Politikern kritisieren nun auch Exponenten des Baselink-Areals den Ausbau-Stopp. «Die Entscheidung ist enttäuschend», sagt Henning Peters, Senior Director beim Pharmazie-Unternehmen Idorsia. «Die ganze Gegend hier im Bachgraben wird derzeit im grossen Stil ausgebaut und es entstehen viele Arbeitsplätze.» Die bestmögliche Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln wäre hilfreich gewesen, um die ganzen Personen, welche täglich kommen und gehen, zu befördern, so Peters.

Auch beim Tropen-Institut zeigt sich Direktor Jürg Utzinger enttäuscht: «Eine gute Verkehrsanbindung des Baselink-Areals ist zentral für dessen weitere, zügige und dynamische Entwicklung.» Je früher eine gute Verkehrsanbindung komme, desto besser für das ganze Areal. Das zeige insbesondere die Geschichte des Instituts, wie Utzinger betont: «Schon als das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde, war die Verkehrsanbindung zentral.» Sie sei einer der Hauptgründe für die Standortwahl gewesen.

Deal zwischen beiden Basel gilt unverändert

Die kritisierte Basler Baudirektorin Esther Keller nimmt auf Anfrage erstmals ausführlich Stellung: Wegen der Coronapandemie und der noch immer geringeren Fahrgastzahlen habe man gemeinsam mit Baselland und den Transportunternehmen unter jenen Angeboten, für die ein Ausbau geplant war, eine Priorisierung vorgenommen. «Bei der Verlängerung der Buslinie 64 haben wir festgestellt, dass eine Verschiebung um ein Jahr aufgrund der erwarteten Passagierzahlen verkraftbar ist», sagt Keller. Aufgeschoben ist demnach nicht aufgehoben.

Überhaupt seien weder die nun auf Eis gelegten Verlängerungen der Linien 37 und 64 noch weitere Angebote grundsätzlich in Frage gestellt, betont Keller. Ebenfalls stellt die grünliberale Regierungsrätin in Abrede, dass hinter dem Ausbaustopp Dissonanzen zwischen beiden Basel bestehen – etwa zum Bachgraben-Deal. Demnach baut und finanziert Baselland den Zubringer Bachgraben, obwohl dieser zu einem guten Teil auf Basler Boden liegt. Umgekehrt finanziert die Stadt den ÖV-Ausbau in diesem Gebiet für beide Kantone. Dieser Deal gelte unverändert, stellt Keller klar.

Langfristig soll die Strecke Bachgraben–St.Johann ohnehin von einem Tram bedient werden. Kellers Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) prüft derzeit die Machbarkeit und erarbeitet eine Vorstudie. Diese Verbindung ist Bestandteil des Streckenplans der Tramnetzentwicklung, den der Basler Grosse Rat 2020 genehmigt hat.