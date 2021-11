Fischtreppen Gute Nachrichten für den Lachs in der Region Dank zwei neuen Fischtreppen im Elsass sollen Lachse wieder besser wandern können. Peter Schenk Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Die grössten Fischtreppen Frankreichs sind gute Nachrichten für den Lachs. WWF Schweiz, M. Roggo

Es sollen die grössten Fischtreppen Frankreichs werden. Bei den Wasserkraftwerken Rhinau und Marckolsheim, zirka 70 bis 80 Kilometer nördlich von Basel, werden für insgesamt 80 Millionen Euro zwei fast identische neue Fischtreppen gebaut. Dies hat laut der Zeitung «Dernières Nouvelles d’Alsace» die französische Regierung angekündigt.

Für den Lachs, der aufgrund der Wasserkraftwerke im Rhein nur in Ausnahmefällen bis nach Basel den Rhein hochwandern kann, ist das eine gute Nachricht. «Es bringt ihm etwas, wenn grössere Strecken vernetzt sind», sagt Christian Hossli, beim WWF Projektleiter von «Lachs Comeback», mit dem sich der Umweltverband für die Aufwertung von Gewässern einsetzt. Der Lachs steht dabei im Mittelpunkt, weil er ein sehr bekannter Fisch ist und seine Ansprüche an die Flüsse sehr hoch sind. «Wo er sich wohlfühlt, geht es auch anderen Arten gut», erklärt Hossli.

Ein grosses Hindernis bleibt noch zu überwinden

Die Arbeiten in Rhinau beginnen Anfang 2022 und sollen 2024 fertig sein, die Fischtreppe von Marckolsheim soll 2026 in Betrieb genommen werden. Beide sind ungefähr einen Kilometer lang. Seit dem Jahr 2000 sind insgesamt fünf Wasserkraftwerke mit Fischtreppen ausgestattet worden, Kembs bei Basel war 2016 an der Reihe.

Mit dem Wasserkraftwerk Vogelgrün bei Breisach bleibt ein grosses Hindernis für den Weg des Lachses bis Basel. Ursprünglich wollte der Energiekonzern Electricité de France (EDF) auf Fischtreppen bei Rhinau, Marckolsheim und Vogelgrun verzichten und die Fische mit einer Art Rheintaxi, ein grosser von Schiffen gezogener Käfig, durch die Schleusen rheinaufwärts befördern. Dagegen hatten sich allerdings die anderen Rheinanliegerstaaten schon im Sommer 2019 ausgesprochen. Mit dem Bau der Fischtreppen von Rhinau und Marckolsheim reagiert Frankreich jetzt auf den internationalen Druck.

Zur Finanzierung der fehlenden Fischtreppe von Vogelgrün haben sich bisher weder der französische Staat noch EDF geäussert – der Bau ist komplex. Laut dem Communiqué der letzten Rhein-Ministerkonferenz vom Februar 2020 soll das neue Programm «Rhein 2040» die ökologische Durchgängigkeit des Rheins für Wanderfische von der Mündung bis zum Rheinfall bringen. Die Fischtreppe von Vogelgrün solle «so bald wie möglich» fertiggestellt werden.

«Lachs kommt wohl noch im gleichen Jahr»

Hossli vom WWF räumt ein, dass die Anlage herausfordernd und teuer sei, sagt aber auch: «Man ist schon seit 2013 dran und hat die technischen Lösungen bereits gefunden. Wir gehen von einer Umsetzung bis spätestens 2027 aus.» Ursprünglich sollte der Lachs 2020 nach Basel zurückkommen. «Das sind also schon sieben Jahre Verspätung», begründet er die Forderung des WWF.

Bis Basel dürfte der Lachs nach dem Ausbau der drei Fischtreppen im Rhein recht zügig kommen – «wahrscheinlich noch im selben Jahr», so Hossli. «Bis der Lachs sich dann in den ursprünglichen Schweizer Heimatgewässern wie Aare, Reuss und Limmat ausbreitet, dürften aber ein paar Jahre vergehen.» Die Schweizer Wasserkraftwerke müssten gemäss Gewässerschutzgesetz bis 2030 für den Fischaufstieg wie -abstieg, also in beide Richtungen, saniert sein.