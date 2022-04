Ukraine-Krise: Integration in Arbeitsmarkt verläuft schleppend

Flüchtende aus der Ukraine Andere Sorgen und ein überfordertes System: Integration in den Arbeitsmarkt verläuft schleppend Menschen mit Schutzstatus S dürfen arbeiten. Noch sind es allerdings nur wenige, die in den beiden Basel eine entsprechende Bewilligung beantragt oder erhalten haben. Das hat verschiedene Gründe. Mona Martin Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Bleibe haben viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Basel mittlerweile gefunden. Bis sie eine Arbeit aufnehmen können, dauert es vermutlich noch eine Weile. (Symbolbild) Roland Schmid

Die Anzahl ausgestellter Arbeitsbewilligungen an Geflüchtete aus der Ukraine ist noch immer tief in den beiden Basel. Das Amt für Arbeit (AWA) in Basel-Stadt erteilte Stand Donnerstag, 21. April, deren fünf und das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Kiga) in Baselland deren 13 für Personen mit Schutzstatus S. Aktuell sind dem Kanton Basel-Stadt 1341 Personen mit Status S zugewiesen worden, dem Kanton Baselland 1597 (Stand 21.4.). Anders als bei anderen Aufenthaltsbewilligungen dürfen Menschen mit dem S-Ausweis arbeiten, allerdings muss jeder Stellenantritt und -wechsel bewilligt werden.