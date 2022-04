Flüchtende Mehr unbegleitete minderjährige Asylsuchende: Die beiden Basel suchen Pflegefamilien Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden in der Region ist gestiegen. Doch nur wenige Familien sind bereit, diese aufzunehmen. Der Kanton sucht deshalb Pflegefamilien. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Nur wenige Familien sind bereit, minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Bild: Juri Junkov

Auch in der Region Basel haben sich viele Familien dazu entschlossen, Flüchtende aus der Ukraine bei sich aufzunehmen. Die Bereitschaft, unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA), die oft aus Afghanistan oder Staaten in Afrika in die Schweiz gekommen sind, in einem Privathaushalt ein Obdach zu geben, ist hingegen deutlich kleiner. Die Kantone Solothurn und Baselland wünschten sich mehr Pflegefamilien für eine oder einen UMA.

Im Kanton Solothurn leben aktuell 25 UMA. Von diesen sind gemäss Monica Sethi Waeber, Leiterin Abteilung Soziale Einrichtungen und Opferhillfe beim Amt für Gesellschaft und Soziales, zehn bei Pflegefamilien untergebracht. Die übrigen 15 befinden sich im kantonalen Zentrum in Selzach. Für die Verantwortlichen im Kanton Solothurn ist deshalb klar: Es braucht mehr Pflegefamilien für UMA. Wie einer Mitteilung zu entnehmen ist, sucht der Kanton nach solchen Familien (bz von gestern). Der Kanton schreibt:

«Unter schutzsuchenden Personen befinden sich oft Minderjährige, die alleine in die Schweiz einreisen.»

Aufgrund ihrer Migrations- und Fluchtgeschichte zählten sie zu einer sehr vulnerablen Gruppe.

Starker Anstieg, nachdem Taliban an die Macht kamen

Waren schweizweit laut Statistik des Staatssekretariats für Migration (SEM) im Jahr 2019 in der Schweiz 441 Asylgesuche von UMA gestellt worden, stieg diese Zahl im vergangenen Jahr auf 989. Die Basler Asylkoordinatorin Renata Gäumann sagt:

«Seit der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan im August 2021 hat die Anzahl Zuweisungen von UMA klar zugenommen.»

Tatsächlich stammten gemäss SEM rund zwei Drittel aller im letzten Jahr gestellten Gesuche von jungen Menschen aus Afghanistan. Dahinter befinden sich mit weitem Abstand die beiden Staaten Algerien und Marokko.

Ist die Zahl der UMA schon hoch, scheint sie durch den Krieg in der Ukraine nur leicht zu steigen. Sowohl im Kanton Solothurn als auch im Kanton Baselland befindet sich lediglich ein UMA aus der Ukraine, in Basel-Stadt sind es deren drei. Gesamtschweizerisch seien laut SEM-Sprecher Lukas Rieder Stand Montag 290 UMA aus der Ukraine registriert worden.

«Wir wissen nicht, wie sich die Situation entwickeln wird», sagt Monica Sethi Waeber vom Kanton Solothurn. Auch deshalb suche man Pflegefamilien für UMA. In der Mitteilung des Kantons heisst es zur Aufnahme:

«Wer Kinder oder minderjährige Jugendliche zur Pflege und Erziehung in seinen Haushalt aufnehmen will, benötigt eine Bewilligung des Kantons.»

Das Amt für Gesellschaft und Soziales kläre die Eignung von Pflegefamilien ab und stelle die Bewilligung aus.

Befinden sich im Kanton Solothurn 25 UMA, sind es in Basel-Stadt 21 und im Baselbiet gemäss Asylkoordinator Rolf Rossi «rund 25». Einige davon lebten in einer Wohngruppe des Zentrums Erlenhof. Das einstige UMA-Heim in Arlesheim existiert nicht mehr. Die Zahl habe sich «auf einem mittleren Niveau eingependelt». Man sei zwar in der Lage, diese Zahl zu stemmen. Dennoch sagt auch Rossi: «Wir wären froh, wenn wir noch Pflegefamilien in der Hinterhand hätten.»

