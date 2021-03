Flugbranche Kehrtwende: Easyjet verkleinert Flotte in Basel nun doch nicht ‒ und hofft auf den Sommer Im Oktober 2020 hiess es noch, zwei der zwölf am Euro-Airport stationierten Flugzeuge würden als Folge des katastrophalen Coronajahres abgezogen. Auch den Stellenabbau hat die Airline auf Eis gelegt: Es sei noch zu unklar, wie sich die Nachfrage angesichts der Pandemie entwickle. Derweil wird der Betrieb langsam hochgefahren. Rahel Koerfgen 17.03.2021, 05.00 Uhr

Easyjet plant, den Betrieb am Euro-Airport auf den Sommer hin deutlich hochzufahren ‒ sofern es die Situation erlaubt. Roland Schmid

Ende März jeweils bekommt die Ferienplanung der Schweizer Flügel. In diesen Tagen nämlich veröffentlichen Airlines wie Swiss oder Easyjet ihre Sommerflugpläne. Das heisst: Normalerweise würden jetzt bald wie wild die Frühjahrs- oder Sommerferien gebucht. Zu Zeiten der Pandemie läuft freilich alles ein wenig anders, deutlich unkonkreter ab. Denn: Noch ist nicht wirklich klar, wohin die Reise geht, sprich wohin die Airlines im Sommer pandemiebedingt fliegen können. «Wir müssen Tag für Tag eventuelle Lockerungen oder Reiserestriktionen in den betreffenden Ländern beachten und auf Basis dieser unsicheren Grundlagen versuchen zu planen», sagt ein Sprecher von Easyjet auf Anfrage.

Zu den Urlaubsdestinationen im Mittelmeerraum, die die Airline Stand heute ab dem Euro-Airport (EAP) anzufliegen plane, gehörten mehrheitlich Ziele in Griechenland, Kroatien und teilweise Italien, etwa die Insel Sardinien. Auch Städte wie Amsterdam, Madrid und London Gatwick. Die Kanarischen Inseln gehören ebenfalls zum Programm.

66 Prozent der Schweizer wollen verreisen

Wenn alles gut läuft, wird Easyjet 50 bis 60 Sommerziele anfliegen, «und damit nur geringfügig weniger als in den Vorjahren», so der Sprecher weiter. Zum Vergleich: Im Winter 2019 vor der Pandemie zählte Easyjet 69 Ziele ab Basel. Mit einem Marktanteil von knapp 60 Prozent ist der Billigflieger hier seit Jahren der unangefochtene Platzhirsch.

Wenn Easyjet denn ein Ziel anfliegen darf, dürfte sich die Airline nicht über fehlende Nachfrage beklagen. Eine von ihr in Auftrag gegebene Umfrage im Januar kam zum Resultat, dass 66 Prozent von 1000 befragten Schweizern eine Reise gebucht oder zumindest in Planung haben. Der Sprecher sagt weiter:

«Bei bestehenden Easyjet-Kunden ist es sogar noch wahrscheinlicher, dass sie verreisen. Fast drei Viertel der Befragten planen in diesem Jahr eine Reise.»

Entsprechend behalte sich die Airline die Flexibilität vor, schnell hochzufahren, wenn die Nachfrage steige und die Lockerungen in Europa weiter voranschreiten.

Gehaltstops verhandelt, dafür keine Entlassungen

Auch betreffend Flotte und Personal in Basel scheint die Airline flexibel bleiben zu wollen. Noch im Oktober kündete sie an, infolge der sinkenden Nachfrage zwei der zwölf am EAP stationierten Maschinen abzuziehen und etwa 70 der 450 hier angesiedelten Stellen abbauen zu müssen ‒ man wolle ohne Entlassungen auskommen. Das klang alles ziemlich definitiv. Und Easyjet ist bekannt dafür, bei solchen Entscheiden nicht lange zu fackeln und Worten sogleich Taten folgen zu lassen.

Die unklare Situation, die die Pandemie provoziert, scheint die Geschäftsleiter aber ein wenig wankelmütiger zu machen. Wie der Sprecher nämlich Recherchen dieser Zeitung bestätigt, sind heute immer noch zwölf Flugzeuge in Basel stationiert. Und die Zahl der Mitarbeiter habe sich durch natürliche Fluktuation und ein freiwilliges Abfindungsprogramm lediglich um 30 auf 420 reduziert:

«Wir haben noch nicht genügend Klarheit, wie sich die Nachfrage und die wirtschaftliche Situation entwickeln wird, sodass die ursprünglich zum Abbau vorgeschlagenen Arbeitsplätze derzeit erhalten bleiben.»

Das entsprechende Konsultationsverfahren, das im Oktober mit den Schweizer Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaften gestartet wurde, sei noch nicht abgeschlossen, so der Sprecher weiter. Weitere Kommentare dazu seien also nicht möglich. Er lässt aber durchblicken, dass betriebsbedingte Kündigungen für Piloten und Kabinenpersonal auch nicht notwendig geworden seien, weil sich die Parteien unter anderem auf Gehaltstops geeinigt hätten. Sie seien Inhalt «einer langfristigen Vereinbarung».