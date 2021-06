Flugverkehr Pristina führt neu die Liste der stärksten Ziele ab dem Euro-Airport an Wer die aktuellen Flugbewegungen ab und nach dem Basler Flughafen studiert, stellt fest: Pristina wird täglich gleich mehrmals angeflogen. Neu bieten acht Airlines Flüge in die Hauptstadt der Republik Kosovo an. Der Markt wachse seit Jahren stark an, lässt der Flughafen verlauten. Rahel Koerfgen 03.06.2021, 05.00 Uhr

Die Ankunftstafel des Euro-Airports gestern Dienstag zwischen 13.35 und 23.10 Uhr. Alleine in dieser Zeitspanne landeten fünf Flieger aus Pristina. Kenneth Nars

Langsam kehrt wieder Leben ein am Euro-Airport (EAP). Mit der sich abschwächenden Pandemie nehmen die täglichen Flugbewegungen ab und nach dem Basler Flughafen zu. Konnte man diese im Winter noch an einer Hand abzählen, sind es aktuell an einem Wochentag um die 25 Ankünfte und entsprechend viele Abflüge. Walburga Bur, Sprecherin des EAP, sagt auf Anfrage: «Allgemein wird von den Fluggesellschaften, die ab Basel operieren, festgestellt, dass Leute Lust auf reisen haben – dies zeigt sich an der jeweils steilen Erhöhung der Reservierungszahlen, sobald es Lockerungen bei den Reiserestriktionen gibt.»

Wer nun die Ankunfts- und Abflugstafeln des Basler Flughafens eingehender studiert, dem sticht besonders eine Destination ins Auge. Sie taucht in der Liste gleich mehrmals auf. Dabei handelt es sich nicht etwa um London ‒ die Metropole belegte jahrelang den Spitzenplatz bei den Destinationen ‒, sondern um Pristina, die Hauptstadt der Republik Kosovo. Dieser Markt wachse seit Jahren, konstatiert Bur. Branchenkenner reiben sich dennoch die Augen: In den Tagen um Pfingsten konnte man sogar elf Mal am Tag ab Basel nach Pristina fliegen. Das sei Rekord, und Pristina dürfte nun bei den Destinationen, die man ab dem EAP anfliegen kann, den Spitzenplatz bezüglich Passagierzahlen einnehmen, sind sie überzeugt.

Kosovaren pflegen Familienbindung in der Heimat

Sie haben recht: 2020 ist das Volumen mit 199'000 Passagieren krisenbedingt zwar um 38 Prozent zurückgegangen. Doch weil die traditionellen Märkte ab dem EAP, namentlich Spanien, Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien, durchschnittlich 76 Prozent verloren, belegt Pristina nun tatsächlich Platz eins in der Rangliste der grössten Märkte. Bur kennt den Grund für die grosse Nachfrage: «Dies hängt ursächlich mit der Grösse der kosovarischen Gemeinde in der Schweiz zusammen, die eine starke Familienbindung in der Heimat pflegen. Damit war der Kosovo bereits vor der Krise ein wichtiger Markt für den Flughafen Basel-Mulhouse.»



Nicht weiter verwunderlich nimmt bei einer wachsenden Nachfrage auch das Angebot zu. Teilten sich 2019 und 2020 noch sieben verschiedene Airlines den Pristina-Kuchen, sind es in diesem Jahr sogar deren acht. Unter anderem gehören Wizz Air, Air Mediterranean und natürlich Platzhirsch Easyjet zu den Anbietern. Wer nun denkt, dass es aufgrund des grösseren Angebots zu einem Preisrutsch gekommen ist, irrt aber. Will man etwa in einer Woche nach Pristina reisen, zahlt man mit Easyjet Hin und Zurück gut und gerne 200 Franken ‒ Aufpreis für weitere Gepäckstücke nicht einberechnet. Es wäre also nicht überraschend, wenn noch weitere Anbieter auf den Markt drängen würden.