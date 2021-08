"Sun.set"-Party in der Fondation Beyeler gerät aus dem Ruder

Fondation Beyeler Party im Berower Park gerät aus dem Ruder – «Abzocke der übelsten Sorte» 4000 Menschen wollten am Samstag die Party «sun.set» in Riehen besuchen, der Event war ausverkauft. Bereits vor dem Einlass kam es zu chaotischen Zuständen, wie Besucherinnen und Besucher berichten. Das Organisationsteam rund um die Fondation Beyeler zeigt sich derweil zufrieden mit der Durchführung. Rahel Empl 23.08.2021, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die «sun.set»- Party im Berower Park. Wer es rein schaffte und durstig war, brauchte starke Nerven. Zvg/Leserreporter

Das Setting ist famos: Am späteren Nachmittag unter der lauen Sommersonne mit einem kühlen Drink in der Hand zu elektronischer Musik von Star-DJs tanzen, im pittoresken Berower Park der Fondation Beyeler. Zu schön, um wahr zu sein? Ja. «Es war einfach nur schrecklich», berichtet ein Teilnehmer der Party «sun.set», die am vergangenen Samstag von 16 bis 22 Uhr über die Bühne ging - erstmals wieder nach coronabedingter Pause von zwei Jahren. Er und rund ein Dutzend weitere Besucherinnen und Besucher zeichnen gegenüber der bz ein düsteres Bild des Events, der mit 4000 Tickets ausverkauft war. Die Veranstalter - die Fondation Beyeler und der Club Nordstern - wussten also bereits im Vorfeld und aus der Erfahrung vergangener Jahre, was ihnen blühte: eine Masse von Partygängern.

Trotzdem kam es rund zwei Stunden nach Türöffnung zu tumultartigen Szenen vor den Toren des Museumsgartens im Bachtelenweg und auch beim Corona-Testcenter (Einlass war nur mit Zertifikat oder negativem Testergebnis möglich) unmittelbar neben dem Eingang. Da sich ein Leitsystem nur auf wenige Meter kurz vor dem Einlass beschränkte, drängten zunehmend Menschen seitlich zum Eingang des Parks, das geordnete Anstehen, das sich zeitweise den ganzen Bachtelenweg entlang bis zur Baselstrasse hinzog, wurde zum Chaos. Eine Besucherin beschreibt, was sie erlebt hat:

«Es war unmöglich, den Abstand einzuhalten, wir standen dicht an dicht, wurden herumgeschubst, weil von allen Seiten Druck kam – und das zu Zeiten von Corona. Die wenigen Securityleute vor Ort waren heillos überfordert.»

Sie hätte sich Abschrankungen den ganzen Bachtelenweg entlang gewünscht, die die Menschen in geordnetere Bahnen gelenkt hätten.

Die Besucherin hatte sich auf die Veranstaltung gefreut: Endlich wieder mal tanzen, sorglos sein, einen Sommerabend mit Freunden geniessen. Dazu kam es indes nicht, da sie nach mehr als einer Stunde Anstehens aufgab: «Ich hatte Panik. Die Leute wurden zunehmend aggressiv.» Sie sei dann in Riehen an der Baselstrasse etwas trinken gegangen und habe zig weitere Partygänger angetroffen, die auch aufgegeben hatten.

Wechselbüro verlangte 10 Prozent Gebühr für Bargeldbezug

Wer es doch in den Park schaffte und sich einen wohlverdienten Drink genehmigen wollte, brauchte weiterhin starke Nerven. Für 4000 Partygänger standen lediglich fünf Bars zur Verfügung, die Wartezeit, um an ein Getränk zu kommen, betrug bis zu 20 Minuten.

Weiterer Kritikpunkt vieler Teilnehmer: Auf dem Areal war es nicht möglich, elektronisch zu bezahlen – weder mit Karte noch mit Twint. Wer kein Bargeld dabei hatte, konnte auch nicht rasch einen Bankomat ausserhalb des Geländes aufsuchen; das Verlassen des Geländes sei «definitiv», teilten die Organisatoren auf Facebook mit. So blieb vielen nichts anderes übrig, als auf dem Areal Geld bei einem Wechselbüro zu beziehen, wiederum mit langer Wartezeit. Und pro Bezug wurde eine Gebühr von 10 Prozent des Betrags verrechnet. Wer zum Beispiel 100 Franken abhob, musste also noch einen Zehner drauflegen. «Das ist Abzocke der übelsten Sorte», kommt ein weiterer Partyteilnehmer zum Schluss.

Bereits 2017 kamen die Organisatoren mit dem riesigen Auflauf nicht klar

Mit den Vorkommnissen am Samstag wiederholt sich die Geschichte. Die «sun.set»-Partyserie im Berower Park, die von der Fondation Beyeler und dem Club Nordstern vor fünf Jahren ins Leben gerufen wurde, sah sich bereits im 2017 mit chaotischen Zuständen konfrontiert, da die Organisatoren nicht mit 3000 Partygängern gerechnet hatten – Tickets im Vorverkauf gab es damals noch nicht. Die bz berichtete von langen Wartezeiten und Gedränge, auf Social Media hagelte es Kritik. Die Organisatoren gelobten daraufhin Besserung. Die Konsequenz: Eine Abendkasse gab es fortan nicht mehr. So sollte es gar nicht erst zu einem Andrang kommen.

Dass dieses Konzept erneut nicht aufgegangen zu sein scheint, zeigen die verschiedenen Erfahrungen der jüngsten Ausgabe vom Samstag. Auf Anfrage der bz relativiert Dorothee Dines, Sprecherin der Fondation Beyeler, allerdings: «Wir erhielten fast keine negativen Rückmeldungen», führt sie in einer Stellungnahme aus. Vor Einlass auf das Gelände wurden Covid-Zertifikate und Ausweisdokumente kontrolliert, dies hätte «zu etwas längeren Wartezeiten» geführt, wofür die meisten Gäste grosses Verständnis gezeigt hätten.

Die Veranstaltung sei mit der Unterstützung einer der renommiertesten Schweizer Sicherheitsfirmen professionell durchgeführt worden, so Dines weiter, und die Fondation sei mit der Durchführung insgesamt sehr zufrieden. «Natürlich gibt es bei jedem Projekt auch kritische Stimmen und Verbesserungspotenzial.» Laut der Sprecherin wird die Fondation die Veranstaltung mit den Partnern analysieren und Anpassungen in die Planung des nächsten Anlasses integrieren. Kein Thema in der Stellungnahme waren die Gebühren für den Bargeldbezug sowie die fehlende Möglichkeit, mit Karte zu bezahlen und das Gelände zu verlassen.