Basler Professor sagt: «Der Krieg findet auch hier statt»

Forschung Professor für osteuropäische Geschichte: «Der Krieg findet auch in den sozialen Medien statt» Die Universität Basel ist führend in der Ukraine-Forschung. Der Krieg führt zu einem höheren Interesse daran. Bereits seit 2014 gibt es die Initiative Ukrainian Research in Switzerland (Uris). Nora Bader Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Die Universität Basel ist führend in der Ukraineforschung. Professor Frithjof Benjamin Schenk hat Initiative Ukrainian Research in Switzerland (Uris) ins Leben gerufen. Juri Junkov

Die Ukraine ist das grösste komplett in Europa liegende Land. Und dennoch weiss man hierzulande wenig darüber. Das spürt die Universität Basel, die in der Schweiz schon länger als Pionierin Forschung zur Ukraine betreibt. «Das Interesse an der Ukraine ist mit dem seit 2014 währenden Krieg grösser geworden», sagt Frithjof Benjamin Schenk, seit 2011 Professor für Osteuropäische Geschichte an der Uni Basel.

Schenk hat nach der Annexion der Krim im Jahre 2014 die Initiative Ukrainian Research in Switzerland (Uris) ins Leben gerufen. Seit rund sechs Jahren kommen jährlich zwei Gastdozentinnen und -dozenten an die Universität Basel, um hier für ein halbes Jahr zu forschen und zu Fragen der ukrainischen Geschichte, Kultur und Politik zu lehren.

Ziel ist die Vernetzung von Forschenden

Entstanden ist die Initiative, weil schon 2014 ein grosser Nachholbedarf bei akademisch fundiertem Wissen über die Ukraine in der Schweiz deutlich wurde. Zudem gab es damals noch keinen Ort in der Schweiz, an dem man die ukrainische Sprache lernen konnte. Seit der Gründung von Uris bietet die Universität Basel Lehrveranstaltungen zur Ukraine an. In einem Studium über drei Semester kann hier auch die ukrainische Sprache erlernt werden. Ziel von Uris ist weiter die Vernetzung von Forschenden in der Schweiz und darüber hinaus. Die Initiative bringt so Forschende aus Genf, St.Gallen oder Bern miteinander in Kontakt. Schenk:

«Durch die Eskalation des Krieges 2022 hat unsere Arbeit neue Aktualität bekommen.»

Die Universität und insbesondere das Departement Geschichte sehe sich in der Pflicht, in der aktuellen Lage zu helfen, wo möglich. So konnte etwa das Fellowship einer Ukrainerin, die erst im August hätte in Basel anfangen sollen, schon früher gestartet werden, da die Kollegin aus ihrem Land fliehen musste.

Uni will geflüchteten Dozierenden und Studierenden aus der Ukraine helfen

Mithilfe von Bundesgeldern und der Initiative Uris ist es zudem möglich, weitere Arbeitsplätze oder Stipendien zu gewähren. «Es war in den letzten Wochen ein grosser Teil unserer Aktivität, zusätzliche Mittel zu finden, um Dozenten, die teils mit Kindern geflüchtet sind, beherbergen zu können und ihnen einen Job zu bieten.» Die Uni Basel hat ausserdem öffentlich geäussert, dass man geflüchtete Studierende und Dozierende aus der Ukraine aufnehme. Wie viele das mittlerweile sind, lasse sich noch nicht abschliessend sagen.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine habe die Zusammenarbeit der Universität Basel mit Partneruniversitäten in Russland drastisch verändert, so Schenk. Ein Beispiel: Per 1. März hätte mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds ein Gastwissenschaftler aus St.Petersburg nach Basel kommen sollen, um hier zu forschen. Alles war bereit, die nötigen Gelder bewilligt.

«Dann eskalierte der Krieg und es war unklar, ob der Professor das Land verlassen kann.»

Am Schluss sagte er ab. Er hatte Angst, nicht zurückzukönnen. «Das hätte ich mir Anfang Februar in meinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen können», sagt Schenk. «Wir haben ja alle gehofft, es handle sich nur um russisches Säbelrasseln, um leere Drohungen. Wenn man genau hingehört hätte, hätte man vielleicht merken können, wohin die Reise geht.»

Die Uni Basel beschäftige aktuell auch sehr, was sie für geflüchtete Studentinnen und Studenten aus der Ukraine und auch Russland tun könne, sagt Schenk. Durch Uris habe man enge Verbindungen zu Universitäten in der Ukraine aufgebaut, auch bilaterale Vereinbarungen mit Russland bestehen seit längerem. Schenk:

«Auf offizieller Ebene ist eine Zusammenarbeit mit Universitäten in Russland derzeit aber nicht mehr möglich.»

Viele russische Hochschulrektoren hätten den Unterstützungsbrief für den Angriffskrieg unterschrieben. «Unser Rektorat kann mit ihnen deshalb nicht mehr kooperieren. Auf der individuellen Ebene aber können wir nach wie vor Kontakte aufrechterhalten, der Dialog muss weitergehen.»

Interesse an Lehrveranstaltungen und Sprachkursen dürfte weiter steigen

Für Schenk ist klar, dass das Interesse an Lehrveranstaltungen zur Ukraine und an Ukrainischkursen noch weiter steigen dürfte. «Wir schauen, ob wir die Angebote weiter ausbauen können», so Schenk. Es laufe sehr viel derzeit.

«Seit ich am 22. Februar die erste lange Rede von Putin im russischen Fernsehen gesehen habe, bin ich im absoluten Ausnahmezustand», sagt Schenk. Die aktuelle Situation fordere ihn emotional, aber auch von seiner Arbeitsbelastung her. Neben seinem Engagement für Kolleginnen und Kollegen, die aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind, ist er ein gefragter Mann für öffentliche Anlässe geworden.

Neu ist die Arbeit an Schulen

Neu für ihn sei die Arbeit an Schulen in Basel-Stadt und Baselland. «Es kamen viele Oberstufen auf mich zu. Gerade bei Schülerinnen und Schülern besteht ein grosses Bedürfnis nach der Einordnung des Krieges in der Ukraine. Viele Menschen sind überfordert von den vielen Bildern und den widersprüchlichen Informationen im Netz.» Und gerade in den sozialen Medien finde dieser Krieg auch hier statt.

«Dadurch, dass viele Medien Kommentarspalten weiter offen halten, bieten sie Tor für einen Informationskrieg.»

Er hat das selbst zu spüren bekommen: Die Universität Basel musste bei einem Video auf der Facebookseite die Kommentarfunktion deaktivieren. Schenk legt im Video seine einordnende Sicht auf den Krieg dar. User missbrauchten die Kommentarfunktion für persönliche Beleidigungen und Propaganda.

Krieg werde heute nicht mehr nur mit Gewehren geführt, sondern mit allen möglichen Mitteln, so Schenk. Gerade bei jungen Menschen seien die Ängste gross und ihre Fragen teilweise herzzerreissend, so der Vater zweier Töchter im Teenageralter. Schenk versuche in der Schule, die Aufmerksamkeit auf jene Dinge zu lenken, die uns heute und hier konkret betreffen. «Und was wir tun können, damit unsere offene Gesellschaft nicht massiv Schaden nimmt.»

