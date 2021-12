Basel: Siegerprojekt für neues Forschungszentrum steht fest

Forschung Siegerprojekt für neues Forschungszentrum für Kindermedizin in Basel steht fest Aus 48 Beiträgen hat eine Jury das Gewinnerprojekt für den Bau des Botnar Research Centre for Child Health in Basel auserkoren. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 20.12.2021, 10.06 Uhr

Entstehen wird der Neubau direkt gegenüber des Universitätsspitals Basel. zvg

Bereits im März ging aus einer Planauflage hervor, dass an der Ecke Schanzenstrasse/Spitalstrasse ein neues Forschungsgebäude für Kindermedizin entsteht. Jetzt steht fest, wer den Neubau bauen wird: Die Guerra Clauss Carin Architekten aus Basel haben den offenen Wettbewerb gewonnen. Einstimmig habe die Jury aus 48 Beiträgen das Projekt «RD-D2» prämiert.

Das Ziel des Botnar Research Centre for Child Health sei es, sich in den nächsten Jahren zum führenden anwendungsorientierten Forschungsinstitut für Kinder- und Jugendgesundheit zu entwickeln, wie es in einer Mitteilung vom Kanton heisst. Getragen werde es von der Universität Basel und der ETH Zürich.

Breite Palette an Vorschlägen

Im offenen Projektwettbewerb habe man insbesondere auf innovative, Co2-emmissionsarme und nachhaltige Erstellung, Betrieb und Unterhalt der Gebäude geachtete. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, seien die Projekte überraschend vielfältig mit den Anforderungen umgegangen.

Das Siegerprojekt werde nun überarbeitet, anschliessend werde das Vorprojekt erarbeitet, welches detaillierte Angaben über Kosten, Termine und Standards festhält.

